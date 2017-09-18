التجربة البرلمانية المغربية السادسة.. رصد وتحليل – 3

إرادة ملكية تقرّر العفو السياسي وطي ملف الإختفاء القسري

محمود صالح الكروي

أستاذ العلوم السياسية /جامعة بغداد

المقدمة

تبقى التجربة البرلمانية في المغرب مثار اهتمام السياسيين والباحثين الأكاديميين والعاملين في مجالات الإعلام والصحافة ومراكز البحوث ، نظرا لما تتميز به من سمات جديرة بالدراسة والبحث والتقصي في مقدمتها الاستمرارية التاريخية لهذه التجربة وتطورها على مدى مايقارب خمسة عقود من الزمن ،على رغم من بعض التوقفات التي عرفتها وما سجل عليها من ملاحظات .

وفي 17/4/1998 قدم عبد الرحمن اليوسفي التصريح الحكومي (برنامج الحكومة) أمام مجلس النواب ومجلس المستشارين وحصل على تأييد الأغلبية المطلقة من الأصوات في مجلس النواب حيث جاءت النتيجة على النحو الآتي:174 صوتا لصالح البرنامج الحكومي، وامتنع عن التصويت 23 نائبا ولم يعارضه أحد(54) وقد تضمن التصريح (برنامج الحكومة) التأكيد على أن: (حكومة التناوب حدث تأريخي في مجرى حياتنا السياسية الوطنية). وهكذا يقترح اليوسفي ميثاقا لحسن التدبير:(طبقا لهذا الميثاق، ينظم الوزراء عملهم حول ثلاثة منطلقات: منطلق أخلاقي يدعو الى محاربة جميع أشكال الانحراف واستغلال السلطة والنفوذ، منطلق الترشيد بالدعوة الى التدبير الحازم و المقتصد للمال العام، ومنطلق التواصل، القائم على الإنصات للمواطن والمقاولة وعلى تقديم الخدمات)(55) . يردف ذلك الرسالة التي وجهها اليوسفي يوم 27/3/1998 الى أعضاء حكومته تحت عنوان: (ميثاق من أجل التغيير) حدد بموجبها مجمل برنامجه: (يجب أن يتجه التغيير نحو تعميق المسلسل الديمقراطي، وتدعيم دولة القانون، ومكافحة البطالة وتحسين مستوى المعيشة، وإصلاح الإدارة و القضاء، كما يجب الإسراع بالتنمية الاجتماعية وتوفير فرص العمل وتقوية مكانة المرأة ….الخ) (56)، بعبارة أخرى، إن (الميثاق من أجل التغيير) حكامة مبنية على مهارة مهنية وتقنية، ومنهج للتواصل، يتحلى – على وجه الدقة – بالاستماع الى المواطن وإطلاعه على نوايا الحكومة . هذه – بدون شك – عناصر إيجابية لتوجه ديمقراطي (57).

منعطف بارز

وقد شكل تعيين حكومة (التناوب) منعطفا بارزا في الحياة السياسية المغربية وحدثا سياسيا كبيرا ليس على مستوى المغرب فحسب وإنما على المستوى العربي وذلك لاعتبارات عدة منها:

1- إن اختيار عبد الرحمن اليوسفي أول قائد سياسي معارض منذ أكثر من ثلاثين عاما لتولي رئاسة الحكومة المغربية قد جاء عن طريق انتخابات برلمانية شرعية و وفقا لعملية التداول السلمي للسلطة، وليس عن طريق شرعية مقاومة الاحتلال الأجنبي كما حصل عند تولي عبد الله إبراهيم أمين عام حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية رئاسة الحكومة المغربية في بداية الاستقلال .

2- إن التكليف جاء بمثابة تجسيد لثقة الملك الحسن الثاني بأحزاب المعارضة وبأهليتها لتشكيل الحكومة، بعد أن فرضت هذه الاحزاب وجودها في الساحة السياسية ونالت بمقتضاها ثقة الشعب والملك (58) . ومما يعزز ذلك إن الملك ترك لــ (عبد الرحمن اليوسفي) حرية اختيار أغلبيته السياسية من داخل البرلمان وترك للأحزاب حرية التحالف دون تدخل مع من تريد(59).

3- إنها حققت نوعاَ من التوازن بين قوى المشهد السياسي في المغرب لاسيماعلى صعيد العلاقة بين التيار العلماني والتيار الإسلامي، وفي علاقتها مع المؤسسة الملكية .

4- لأول مرة في المغرب دشنت تجربة التناوب، مشاركة أحزاب المعارضة في الحكم، فهي تجربة غير مسبوقة عربيا، وبذلك يكتسب هذا الحدث أهمية استثنائية في التاريخ السياسي العربي الحديث .

5- حصول تحول في طبيعة الصراع السياسي للأحزاب ودورها، مما يعكس حدوث نوع من النضج السياسي . فالأحزاب السياسية كما هو معروف مؤسسات، وأجهزة صراع هدفها الوصول للسلطة سلميا عبر الانتخابات . وأحزاب المعارضة في المغرب قضت مدة طويلة من تأريخها النضالي في المعارضة السلمية للمؤسسة الملكية . وبهذا التحول انتقلت الأحزاب السياسية من موقع الصراع الى موقع تدبير المصالح المشتركة والتعايش فتغير دورها وانتقل خطابها من التبشير الى الواقعية كما يقول الدكتور عبد المجيد الكوهن (60).

6- إن تجربة التناوب جاءت في سياق إخراج المغرب من الأزمة السياسية التي يعيشها النظام والتي وصفت (بالسكتة القلبية) (61). كانت هذه هي التجربة الأولى من نوعها في تاريخ المغرب التي جرى فيها انتخاب رئيس مجلس النواب عبد الواحد الراضي من حزب رئيس الوزراء عبد الرحمن اليوسفي (62).

الفصل الثاني: حكومة التناوب والمنجزات البرلمانية.

المبحث الاول:حكومة التناوب ومعطيات التجربة.

في ظل التحديات التي شهدها المغرب كان المؤمل أن يؤدي البرلمان دورا مهما في تنشيط الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وإصلاح القطاعات الرئيسة كالتعليم والإدارة والقضاء وكذلك التخفيف من عبء المديونية وتنظيم العلاقة مع البنك الدولي فضلا عن العلاقات الخارجية من خلال اضطلاعه بدوره التشريعي والرقابي، يعزز ذلك ولادة تجربة التناوب . هذه المعطيات دفعت البرلمان المتكون من مجلسين منفصلين باختصاصات متشابهة (فيما كان الهدف هو إقامة برلمان بغرفتين)(63)، الى ضرورة تنسيق أعمالها، وكان من ابرز محاور جدول أعمال الدورة التشريعية الأولى مشروع قانون المالية الجديد، وقبله مناقشة التصريح الحكومي (برنامج الحكومة) الذي قدمه السيد عبد الرحمن اليوسفي ومن ثم منح الثقة لحكومته، ثم تلا ذلك مشروع قانون تعديل النظام الداخلي للمجلس في ضوء ماسجل عليه من ملاحظات في مجال الممارسة البرلمانية السابقة من اجل الارتقاء بمستوى الأداء البرلماني لممارسة أفضل ومردودية أكثر . والذي جعل هذا المطلب يدخل حيز التنفيذ هو ماجاء في خطاب الملك الحسن الثاني أثناء افتتاح السنة التشريعية الثانية حيث قال: (والنقطة التي أريد أن أثير انتباهكم إليها أعضاء المجلسين الموقرين هي إن كان بالإمكان في هذه الدورة وبكيفية سريعة أن تلائموا أكثر مايمكن بين القانونين الداخليين لمجلس النواب ومجلس المستشارين، فإذا انتم وصلتم الى نتيجة في هذا الموضوع وفي هذا الميدان، فسيكون ذلك خطوة إيجابية ستسهل على الجميع برلمانا وحكومة العمل للنظر جديا في القوانين وبدون ضياع الوقت، يجب أن يكون التبادل المكوكي للقوانين بين الغرفتين محاطا بجميع الشروط وبجميع الوقائيات حتى يكون في أحسن ما يمكن وحتى يمر على أحسن مايرام، وهذا شيء يتعلق بحسن إرادتكم ولن تبخلوا بحسن أرادتكم على بلدكم العزيز). لكن المؤشرات الأولى لتجربة التناوب التوافقي تمثلت بأنتقال أحزاب المعارضة الى مسؤولية إدارة مؤسسة الحكومة لإنجاز برنامجها الإصلاحي، الا ان المفارقة الصارخة هي اشتغالها بمنطق المعارضة الذي دأبت عليه أكثر من ثلاثة عقود، فضلا عن اندماجها بشكل تدريجي في نسق النظام السياسي مما اضعف فاعليتها،لذلك يرى البعض إنها أصبحت جزءا من الحكم وليس النظام فقط (64). وقد أسهم في ذلك عاملان مهمان كان لهما دورٌ بالغ الأهمية في مزيد من التأثير على أداء حكومة اليوسفي، أولهما: شخصية الملك الحسن الثاني القوية واستئثاره بدور كبير في تسيير شؤون الدولة. وثانيهما: شخصية وزير الداخلية إدريس البصري الذي كانت وزارته في المغرب تعرف بأم الوزارات بسبب تدخلها في عمل كل وزارة، وقد كان البصري رجل الملك في الحكومة، الأمر الذي أعطاه صلاحيات رئيس الحكومة، بل جعلت منه رئيسا للوزراء من دون تاج رسمي (65). كل ذلك جعل موقف الحكومة مشلولا وليس لها القدرة إلا على تطبيق القوانين مما زاد من تهميشها وانعكس ذلك على الأداء البرلماني لأحزاب الأغلبية في البرلمان ترافق ذلك مع استحالة تملك الأغلبية القديمة التي تحولت الى معارضة جديدة منطق واليات المعارضة سواءاًعلى صعيد العمل البرلماني أو في علاقتها بالحكومة عبر الوسائل المعبرة عن آرائها وتوجهاتها الجديدة (66). ولذلك فشلت في ملأ الفراغ لأنها مهمة صعبة التأقلم وتحتاج الى وقت طويل لكي تتمكن تلك الاحزاب من تكوين هيأتها ومؤسساتها في وسط المجتمع، هذا التحول في ظل غياب ثقافة سياسية ديمقراطية جعل استيعابه أمرا صعبا مما ترك أثاره السلبية على الأداء التشريعي وعمل الحكومة .

لكن حدوث تطور مفاجئ في المغرب كان بمثابة زلزال كبير تمثل بوفاة الملك الحسن الثاني في 23/7/1999 ؛ ترتب عليه انتقال الحكم الى نجله الملك محمد السادس يوم 23/7/1999 ؛وقد سارت عملية انتقال الحكم في جو من الاستقرار مهدت له تجربة التناوب التوافقي، التي استثمرها الملك محمد السادس حيث أقدم على إحداث تغييرات في قيادات مؤسسات الدولة المهمة في سياق مفهوم جديد للسلطة وإعادة التوازنات مابين المؤسسة الملكية والحكومة تمثل في قرارات عدة منها: (67)

1- الدعوة لمفهوم جديد للسلطة يرتكز على فلسفة دولة الحق والقانون، وجعل الدولة في خدمة المواطن وليس عكس ذلك (68).

2- إرجاع ملف التنسيق مع المينورسو – البعثة الأممية بالصحراء الغربية – الى وزارة الخارجية .

3- تأكيد جلالة الملك محمد السادس في افتتاح دورة أكتوبر التشريعية 1999 على المسؤولية المشتركة للحكومة والبرلمان في قراءة النصوص وملاءمتها للمستجدات ومن ذلك ملاءمة النظاميين الداخليين لمجلسي النواب والمستشارين حيث قال: (بعد سنتين من هذه التجربة البرلمانية الحالية وتأكيدا لما سبق لوالدنا المغفور له أن نبه إليه، فأننا ننتظر من الغرفتين تنقيح نظاميهما الداخليين مع التنسيق بينهما عن طريق تشكيل لجان مختلطة اعتبارا من إنهما ليسا برلمانين منفصلين ولكن غرفتان لبرلمان واحد ينبغي العمل فيه على عقلنه المناقشات ورفع مستواها وتفادي تكرارها وحسن تدبير الزمن المخصص لها سواءً في أعمال اللجان أو الجلسات العامة . تطلعا لممارسات أرقى ومنجزات أكثر)(69).

4- إعفاء إدريس البصري وزير الداخلية من منصبه يوم 9/ 11/ 1999 (70). وقد جسد هذا القرار الجريء القطيعة مع أوهام السياسة التي رسمت في ذهن المواطن المغربي من أن الداخلية هي أم الوزارات (حكومة داخل حكومة)، وبهذا القرار تصبح الداخلية مثل بقية الوزارات: البيئة أو السياحة أو الصناعة لا تتجاوز دورها المرسوم بحدود القانون، فضلا عن أن إقالة البصري قد مهدت الطريق لتغييرات في مجال العمل الحكومي من جهة والتطلع لتحقيق الأصلاحات ذات الطابع السياسي من جهة أخرى،كونه كان يشكل عقبة أمام أحداث التغيير.

عودة للوطن

5- تعيين السيد احمد الميداوي وزيراً للداخلية.

6- العفو عن السياسيين المنفيين في الخارج والسماح لهم بالعودة للوطن (المعارض إبراهيم سرفاتي وعائلة المهدي بن بركة) .

7- تشكيل لجنة عليا في مجال حقوق الإنسان لطي ملف الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي وتعويض ذويهم بحقوقهم وأجورهم ورواتبهم بدءاً من تأريخ توقيفهم أو طردهم . على رغم من هذه التطورات التي جاءت في صالح الحكومة وأحزاب الأغلبية في البرلمان والتي توجت باستبعاد خصمها التاريخي إدريس البصري من وزارة الداخلية، وما أقدم عليه عبد الرحمن اليوسفي من تقديم تصريح حكومي أمام مجلس النواب في 13/ 1 / 2000 ؛ أعقبه عرض مماثل حول السياسة العامة للحكومة أمام مجلس المستشارين، إلا أن الحكومة لم تنجح في الاستفادة من ذلك، بل وقعت في أخطاء أفسدت ما توافر لها من ظروف مناسبة للعمل، ومن بين تلك الأخطاء طرح الحكومة لما عرف بـ (الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية) والتي جوبهت بردود فعل مختلفة (71). انعكست آثارها على الأداء التشريعي للبرلمان بغرفتيه الذي كان يواصل دراسة مشاريع عدة من أبرزها قوانين أصلاح التربية والتكوين وتجديد هياكل مجلسي البرلمان، فمجلس النواب جدد ثقته بـ (عبد الواحد الراضي) كرئيس للمجلس لمدة ثانية وكان مرشحاُ من دون منافس (72).