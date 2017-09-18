حديث الشارع

جلسة البنات الشابات

في جلسة مع بنات شابات سألت احداهن أمتزوجة انت قالت نعم وسوف انفصل عن قريب ..

انا لا إراديا قلت بصوت عال لماذا ؟

ضحكت البنات لأن الامر عندهن عادي جدا ..

قالت بدون سابق انذار جاء زوجي وقال لي مللت منك واريد انفصل وانا ايضاً قلت له مللت منك واتفقنا على تفاصيل المؤخر وتنازلت عن ثلثين ووووووووو……

انا الصراحة اخذتني دقائق صمت طويلة وانا افكر في داخلي الى اين وصلنا ؟

وهل ماوصلنا اليه تقدم في زمن العولمة والالحاد والديمقراطية ؟

ام اننا ننحدر بشكل سريع جداً نحو الهاوية ؟

سيقول البعض هذا نتيجة الجهل والتخلف وكثرة المال ؟

لكن الحقيقة المرة والمرة جداً ان اغلب هذه الحالات هي في وسط عالي الثقافة او من يدعون الثقافة اغلب المطلقات اليوم من عوائل تحمل صفات علمية اساتذة جامعة واطباء وحاملي دكتوراه واسماء فنية وادبية ومجتمعية ..

لذلك لادخل للعلم او للجهل بهذا الامر ابدا.

الذي يحصل هو ما حرص كل الاعلام المعادي على نشره وتربية المجتمع عليه رويدا رويدا حتى بدا الحرام بدرجات مقبولا ومنها غير جائز مع ان العنوان حرام للاثنين.

وبدا العيب منه مقبول ومنه غير جائز مع ان العيب عيب ..

وبدا الطلاق والانفصال لاتفه الامور حالة صحية وحلال ومن ضمن الشرع والدين.

وهذا ما نشرته البرامج التي تدعو الى اصلاح المجتمع وعدم الطلاق وهي تنشر حالات الطلاق ومشاكله للناس حتى بدا ان الامر هين جدا وتعلمت طرقه واساليبه الناس من خلال برامج تدعو الناس الى عدم الطلاق.

تعلم الناس الانحلال من برامج تدعو الناس الى عدم الانحلال من خلال نشر حالات منحلة اتقن ادوارها فيما بعد البعض حتى انحلوا بشكل كامل. كما علمت افلام السرقة والجريمة المنظمة الكثير على السرقة والاجرام.

لذلك اقول ان المجتمع انحدر بشكل خطير جدا وهذا الخطر يواكب خطر كل المجتمعات العالمية الاخرى …

لم يعد هناك ضوابط للاختيار من خلال السؤال او المتابعة للاسرة ..

لذلك ونتيجة مايحصل اليوم اتجهت العوائل لدائرتها المغلقة واصبحت تفضل زواج الاقارب والجيران لانهم مواكبون لمسيرة الشاب او الشابة ويعرفون كل الصغائر فيها .. لو اطلعنا على الاحصائيات في المحاكم لو وجدنا اغلب العلاقات الزوجية المنفصلة هي بين العوائل الغريبة ..

وهكذا خسر المجتمع ما كسبه في جيل السبعينات والثمانينات من تنوع العلاقات والمصاهرة بين العشائر والمجتمع المدني ..

في الماضي عندما تذهب البنت الى الجامعة اغلب البنات يخرجن من الجامعة متزوجات من زملائهن اليوم هذه الحالة اصبحت نادرة وان تمت فاغلبها تؤدي الى الفشل . حتى البيوت وسلطة الام اخذت بالتراجع بشكل كبير عندما اصبحت الام تتقن فن النت والتصفح والمشاركة بقوة في كروبات ظاهرها مجتمعي وداخلها عرض مشاكل ومصايب ادخلت الجرأة لعادات وتقاليد العائلة بحيث اصبحت ام الولد ضرة مو عمة.

بعض العوائل اليوم تتمنى لبناتها عريسا يعيش خارج العراق وتتصور ان هذا العريس بما انه يحمل جنسية اجنبية او اقامة اماراتية يعني سلطان زمانه وعايش برغد وبالجنة ..

خاصة عندما تأتيهم المعلومات من امه او اخته مع صوره له وهو يقف تحت برج خليفة او قرب برج ايفيل او في ساحة برلين .

لذلك بلا وعي يسارعون لاعطاء بناتهم لهذا السلطان صاحب الصور السلطانية ..

وعندما تنجلي الحقيقة ان الشباب خارج البلد

اكثر معاناة

واكثر عنصرية

واكثر تخلف

واكثر حرمان

من الذين هم داخل البلد تصدمهم الحقيقة لكن بعد فوات الاوان وتعود البت مطلقة بعد ان ركبت الطائرة وهي عروس تحلم بصورة معه ايضاً تحت برج خليفة …….

في العوائل الرصينة اليوم مسألة الـــــــــزواج تعــتبر مصيبة وليس فرحا وتحتاج لجهد كبير يشبه جهد الفلاح في حرث الارض وتهيئتها لغرض الزرع حتى يحصل على انتاج جيد..

الي يطش بذر بكاع صبخه يحصد ملحا ..

احمد ثامر الجبوري – بغداد