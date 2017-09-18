قــصــر الـبـنـت

هـناك علـى الجـبل عـندمـا كنـا نـذهب اليـه انا والأصـدقاء لنستكشفه عن قرب .كـذلك لنـشاهـد المنـاظر الخـلابـة من فـوقه حـيث هـذا الـصرح العـظيم يـروى انـه كـانت فيـه ملكـة جميـلـة اسمها (نوكـه) تقطنه .وسـمي بهذا الأسم (قـصرالـبـنت) ذلـك المـعلم التـاريخـي هو ليس من صنـع الطبيـعة تحـدثت عنـه روايـات كثيـرة ومن المـرجـح كـان يسـتخـدم فـي قـديم الـزمان كمـقر لمـجمـوعـة الأسـتطـلاع حـيث مـن خـلاله يـتـم رصـد هـجـمات الـجيـوش الـمـعاديـة وكـانت الأشـارة حيـنها بـواسـطـة الـنار لكــونه يـقع على خـط واحـد مـع منـطقـة ( التـل الأثـري ) في قـرية (النـمل) التـابعـة لقـضاء الـشـرقـاط حـاليـآ يـكون مـوقـعـه شـمال شرق محـافظة صـلاح الـدين يقـع فـوق جبل حمــرين يفصل بين محافـظتين كـركوك وصـلاح الدين تحـته نـهر دجلـة الجـميل ذلك النـهر الخــلاب .

كنا صـغارا نـذهب اليه ونتـسلق قممه لنشاهـد تلك الـقرى التي تبدو لنا صغـيرة جـدآ والـنهـر الـذي نراه كانـه خـط متـعرج وتـلك المـروج الخـضر لمـزارع الـفلاحين ترسم لوحـة جميـلة على مـدى نـظـرنا حيث نرى الغـيوم تـقترب منـا كـاننا في حلم نحـاول صـعود تلك الغـيوم ونـستنـشق ذلك النـسيم الـبارد الـذي يشفي هـمومنا .اه اه ياقــصر الـبـنت كم اشـتقت أليـك وتلـك الجــزيــرة الصغيـرة التـي يحـيط بها النـهـر من جميـع الجـهات (الزعيـنية) التـي تكـون مملوئة بالأشـجـار والطيـور التي حـين تـدخلهـا تسـمع زقـزقـت العـصافـير عن بعـد . وقـريـتي الـسمـراء الـتي يسـكنهـا أهـلهـا الطيـبون قـبل تـدنيسهـا من تـلك الـزمـرة المـشعـوذه (داعش) حيـث قـتلت كل شيء هجـرت العـوائل وقتلت البـعض بل حتـى قلـعت الأشجـار فـأصبح العـيش فيهـا كـجحيم ماأدى الى اخـلاء المـنطـقة بالكـامل. سـلامآ يارضنا الخـضراء سلامآ يـا قـريتي الـسمـراء سلامـآ ياجـزيـرتي ياقـصري الـعليـاء سـنعود يوما ما نـزرع الـفـرحـة علـى وجـوه الفـقراء ونـعيد مجـدنـا ونـعيـد لأهـلنـا الـحيـاة.

مهـند عـزاوي مـحمـد