المهندس يبحث آخر الإستعدادات لتطهير الحويجة

إستمرار معارك تحرير غرب الأنبار والجيش يصل مشارف عنه

بغداد – الزمان

اكد مجلس الانبار استمرار عمليات تطهير غرب المحافظة من تنظيم داعش ، مبينا ان العمليات تهدف الى الوصول الى قضاء عنة غرب المحافظة، فيما وصل نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس إلى محافظة كركوك للاطلاع على آخر الاستعدادات بشأن إنطلاق عمليات تحرير الحويجة. وقال عضو المجلس طه عبد الغني في تصريح امس ان (القوات الأمنية المشتركة ما تزال تتقدم باتجاه المناطق الغربية من الانبار و لم توقف المعارك ضد تنظيم داعش) واضاف ان (تحرير ناحية عكاشات جاء بعد تنسيق عال المستوى ما بين القوات المحلية في المحافظة والحشد الشعبي والجيش).

عمليات عسكرية

واوضح عبد الغني، أن (الهدف من العمليات العسكرية الجارية الان هو تطويق عنة بالكامل وقطع الطرق امام تنظيم داعش الى المناطق الحدودية مع سوريا). الى ذلك كشف القيادي في حشد عشائر البغدادي بالمحافظة قطري العبيدي في تصريح امس ان (تنظيم داعش اعدم أربعة من قيادييه العراقيين في مدينة البوكمال الحدود السورية مع العراق) وأضاف أن (التنظيم اعدم قيادييه رميا بالرصاص بعد هروبهم من مدينة عن باتجاه الحدود العراقية السورية).وقال قائد عمليات الحشد الشعبي في المحافظة قاسم مصلح في تصريح امس ان (“قوات الحشد الشعبي باشرت بإنشاء ساتر صد لتأمين ناحية عكاشات بعد تحريرها من سيطرة داعش). مبينا أن (الساتر يبعد عشرة كيلو مترات باتجاه قضاءي القائم وراوة).واضاف (لم يتبق على تحرير ارض العراق الغربية الا القائم والتي هي تحت مرمى نيران القوات المشتركة و منطقة راوه). واشار مصلح إلى أن (قوات الحشد باشرت منذ يوم امس بتمشيط المناطق المحيطة بناحية عكاشات مع مسك الحدود العراقية السورية من جهة المحافظة). وقال بيان لخلية الصقور الاستخبارية تلقته (الزمان) امس ان (طيران القوة الجوية نفذ ضربات قاصمة وموجعة لاوكار وتجمعات داعش في عدد من المواقع المهمة في مناطق عنة والقائم). مشيرا الى أن (الضربات ساهمت في أستهداف 3 مواقع لداعش في عنه حي الشيشان أدت الى مقتل وجرح العشرات من داعش وأنفجار عجلة مفخخة نوع كيا ومقتل قيادي في داعش).وأضاف أن (الضربات دمرت أيضا مستودعا للذخيرة والقنابر وعجلتين مفخختين في حي الرسالة بالقائم، ما أدى الى مقتل 20 عنصرا من داعش ومنهم ما يسمى خبير التفخيخ، واستهداف موقع لما يسمى بالأمنيين في قضاء القائم ناحية الكرابلة أدى الى مقتل 12 عنصرا من داعش وجرح آخرين من أهم بينهم قياديين اثنين من التنظيم، واستهداف معمل لتصنيع الصواريخ في حي نفس الحي أدت الى مقتل 7 عناصر من داعش).وتابع البيان ان (ضربة جوية دقيقة وُجهت الى مضافة تابعة لما يسمى ولاية الفرات في حي الرسالة بالقائم نتج عنها أنفجار مستودع كبير للأسلحة ومقتل 13 من داعش، إضافة الى تدمير مقر لكتيبة تبوك في قرية سعدة بالقضاء أدت الى مقتل 12 من داعش وجرح 5 آخرين”، لافتاً الى أن “ضربة جوية موفقة أخرى في منطقة الجزيرة قرب القائم، أدت الى تدمير مضافة تابعة الى ما يسمى ولاية صلاح الدين خاصة بالانتحاريين ومقتل 9 من عناصر داعش مخصصين لاستهداف سامراء). وأشار الى ان (استهدفت أيضا وبالتنسيق مع لجنة التنسيق الرباعي 6 مواقع لعناصر داعش في منطقة الميادين السورية أدت الى تفجير 3 عجلات مفخخة ومستودع للذخيرة والأحزمة والعبوات الناسفة وقتل وجرح العشرات من عصابات داعش). وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي أعلن أنه أمر القوات الجوية بضرب مواقع داعش داخل سوريا، وفيما دعا لاحقا دول المنطقة إلى التعاون للقضاء على تنظيم داعش.

ضرب مواقع

فيما قال رئيس مجلس ناحية الوفاء عدنان عواد فيحان في تصريح امس ان (قوة من الجيش قامت بعمل شق وساتر امني غرب الخط الدولي السريع بناحية الوفاء). مبينا ان (الشق الامني حاصر أكثر من 40 اسرة من أهالي الناحية وهم من رعاة الأغنام الذين نفذ منهم الماء والطعام).وناشد فيحان قوات الجيش (بفك الحصار عن الاسر المحاصرة غرب الخط الدولي السريع وتسهيل عبورها الى مركز ناحية الوفاء شرق الخط السريع الدولي لغرض التبضع وشراء المواد الغذائية والاحتياجات اللازمة لهم).ومن جانبه قال رئيس مجلس قضاء هيت محمد مهند المحمدي ف تصرح امس ان (قوة من شرطة هيت تمكنت من اعتقال موظف في تربية الأنبار خلال محاولته الدخول الى القضاء). مبينا ان (الموظف من اهالي هيت).وأضاف أن (الموظف انتمى لداعش عندما سيطر التنظيم على هيت منتصف عام 2014، ومتورط بقضايا متعلقة بالإرهاب). لافتا الى أن (المتهم تم نقله الى مركز أمني). وفي كركوك وقال مصدر امس ان (نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس وصل إلى محافظة كركوك). وأضاف ان (المهندس عقد اجتماعا قيادة محور الشمال للحشد الشعبي في محافظة كركوك للاطلاع على آخر الاستعدادات بشأن إنطلاق عمليات تحرير الحويجة). وتستعد الشرطة الاتحادية، لمعركة تحرير الساحل الأيسر لقضاء الشرقاط في محافظة صلاح الدين. وقال قائد الشرطة الإتحادية الفريق رائد جودت في بيان امس ان (قيادة قوات الشرطة الاتحادية مستمرة باستكمال جهوزيتها لمعركة تحرير أيسر الشرقاط وتواصل عمليات تطهير المناطق المحررة من الارهابية ومخلفاتها). وقال مصدر امس ان (قوات الحشد الشعبي المتمركزة على حدود قضاء بيجي تمكنت من إلقاء القبض على أربعة عناصر من مجاميع داعش حاولوا التسلل إلى القضاء). مبيناً أن (العناصر كانت بحوزتهم أحزمة ناسفة ومتخفين بزي عربي).وأضاف أن (عناصر التنظيم الذين القي القبض عليهم يحملون الجنسية العربية وتم نقلهم إلى أحد المراكز الأمنية للتحقيق معهم).