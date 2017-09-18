نائب عن الناصرية يدعو الحكومة لإعادة مقاتلي الجنوب إلى محافظاتهم

الأعرجي يسلّم العبادي ملف تحقيق إعتداء ذي قار

بغداد – محمد الصالحي

سلم وزير الداخلية قاسم الأعرجي رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي، نتائج التحقيقات الأولية باعتداء الذي استهدف مطعم فدك بين محافظتي ذي قار والمثنى، فيما بحثت لجنة الامن والدفاع النيابية اسباب الخروقات مع القيادا الامنية ف ذي قار والبصرة . وقال الأعرجي في تصريح امس ان (التحقيقات التي استلمتها من اللجنة المختصة، أكدت أن منفذي هجوم الناصرية هم ليسوا من أهالي محافظة ذي قار). مؤكدا أنه سلم (رئيس الوزراء حيدر العبادي نسخة منها).وأضاف أن (منفذي الاعتداء الإجرامي قدموا من صحراء المثنى) مشيرا إلى أنهم (كانوا يستقلون عجلات تشبه إلى حد ما عجلات الشركات الأمنية بالإضافة إلى ارتداء زي عسكري). الى ذلك قال بيان صدر من لجنة الامن والدفاع النيابية امس ان (رئيس اللجنة حاكم الزاملي ورئيس كتلة الاحرار النابة النائب مازن المازني بحثا مع عدد من القيادات الامنية في محافظة البصرة وذلك بعد الاحداث الارهابية التي ضربت محافظة ذي قار مؤخراً).

قائد شرطة

وتابع ان (المازني والزاملي اجتمعا بقائد شرطة محافظة البصرة وعدد من القادة الأمنيين في المحافظة). مبينا انهما (اكدا على ضرورة مسك الحدود ومنع وقوع العمليات الارهابية والتخريبية وان يتم تفعيل جهاز الاستخبارات وان يتم التعامل مع اي معلومة تصل الى الجهات المختصة والضرب بحزم وفرض قوة القانون).واضاف بحسب البيان ان (العدو بات يخطط بشكل مختلف وان الاستهدافات قد تطال اماكن ترفيهية واسواقا تجارية، وان القضية ليست بإستهداف مطعم فدك وانما الهدف من ذلك هو لإستهدافات اخرى كالمنافذ وغيرها). مشددا على (ضرورة تكاتف الجهود والتنسيق العالي المطلوب من جميع الجهات وان تكون هناك اجتماعات دورية مع الجهات الامنية والمحلية والبرلمانية من اجل الخروج برؤية وخطط مدروسة للحفاظ على اروح المواطنين وممتلكاتهم).وعلى صعيد متصل زار الزاملي و المازني محافظة ذي قار والتقوا بمجلس محافظة ذي قار والحكومة المحلية والقيادات الامنية في المحافظة وذلك على خلفية العمليات الارهابية التي طالت المحافظة مؤخراً ومنها استهداف مطعم فدك الى ذلك طالب النائب عن محافظة ذي قار عبد الهادي خير الله الحكومة بالتراجع عن قرار نقل أفواج من الأمن الوطني من أبناء المحافظة وإعادتها لضبط الجنوب .وقال خير الله في تصريح ان (المحافظة خصوصا والجنوب عموما هم أكثر المشاركين في تشكيلات الحشد الشعبي والقوات الأمنية وهذا واضح من أعداد الشهداء والجرحى) مطالبا رئيس الوزراء ووزير الداخلية (بـالتراجع عن مثل هذه القرارات، كونها غير مدروسة وإعادة الأفواج من اجل ضبط الجنوب).

توفير وظائف

وأضاف ان (هنالك أفواج من محافظة ذي قار تم نقلها قبل أكثر من عامين الى سامراء وجرف الصخر وغيرها على أساس أن محافظتنا آمنة ويمكن الاستفادة منهم في المحافظات الأخرى). مجددا طلبه (بتوفير 500 درجة وظيفية ضمن الأجهزة الأمنية لأبناء المحافظة) .وتابع خير الله (في هذا الوقت العصيب الذي كنا نأمل فيه بعودة هذه الأفواج الى المحافظة فوجئنا بنقل أعداد من منتسبي الأمن الوطني الى مناطق خارج المحافظة).