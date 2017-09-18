المواطنة لا تتجسد بالإنفصال والتقسيم – حسن السراي

الوطنية مصطلح كبير وفضاء واسع تنصهر وتذوب فيه كل المسميات والعناوين الجزئية الصغرى ، لا يمكن تجزئة أو إقتصار العمل على تفرعات وإهمال أو إغفال المصالح الكبرى للبلد ووحدة الهدف . من المتعارف عليه إجتماعيا أنه من حق الإبن أن يطمح لبناء بيت الزوجية وتكوين أسرة مستقلة ولكن ليس على حساب خراب بيت أبيه وأمه وأخوانه وأخواته ، فالشرع والدين والأعراف لا تقبل بذلك ، كما هو المؤدلج وذو النفس الطائفي الإنعزالي المؤمن بالأنا النفعي المكوناتي الطبقي الجزئي . قال الشيخ محمد عبده رحمه الله : (الأوطان تُفتدى بالأموال والأبدان، وتُقدَّم على الأهل والخلان، ويبلغ حبها في النفوس الزكية مقام الوجد والهيمان . المواطنة هي عبارة عن صلة مناطة بأهداب الشرف الذاتي، فالمواطن يغار على الوطن ويذود عنه كما يذود عن والده الذي ينتمي إليه.

السيد مسعود البارزاني له كامل الحق بأن يطمح لخير أبناء قوميته ولكن عليه أن لا يغفل حق أبناء بلده الآخرين عليه فهو لم يخلق أصلا كرديا وللأكراد حصرا ، بل خلق عراقيا ونشأ على تراب العراق وشرب من مياه دجلة والفرات وتقاسم الهموم والآلام والخير والشر مع إبن البصرة وكربلاء وبغداد والموصل ، فعليه أن لا يقفز بأفق نظرة ضيقة ومحدودة صوب العنصرية والطائفية التي قال أنه مدعاة لنهجه الجديد ويأسه من بناء دولة المواطنة ومعاناته من دولة دينية طائفية كما يصفها ، أليس كان من الأجدر بالسيد مسعود أن يرمي بكل ثقله وتأثيره لتصحيح مسار ونهج هذه الدولة لكي تفضي جهوده بالخير لعموم الشعب العراقي ومن ضمنه اخواننا الكرد؟؟ فإن كانت كردستان هي الأم للسيد مسعود البارزاني فالعراق هو الأب ، الأب الحنون ، أو إذا كانت كردستان تمثل له الأب فالعراق هو الجد ، الجد الأكبر . وهنا لدينا سؤالين بسيطين ؛ العراق في محنة وفي معركة يبدو أنها طويلة الأمد ، هل يحق لقائد عسكري أن يترك ساحة المعركة ويغادرها مصطحبا أبناء عماته وخالاته ويترك أخوانه المقاتلين الآخرين أبناء بلده في لهيب المعركة؟؟ وهل يحق لكابتن من ضمن طاقم سفينة أن يقفز بزورق لا بوصلة فيه ولا شراع متين ويتيه وسط تلاطم أمواج بحر هائج (اقصد التحديات الدولية ، تركيا ، إيران ، العراق ، وباقي المحيط الإقليمي والدولي)لا يعرف أين سواحله ولا نهاياته ولا مرساه ، وأيضا مصطحبا معه أبناء خالاته وعماته ويترك أهله وأبناء قومه يلاقون مصيرهم في سفينتهم التي تحدق بها الأخطار من كل حدب وصوب؟؟ بالأمس فازت السيدة السنغافورية “حليمة يعقوب” المتزوجة من يمني وهي هندية الأصل برئاسة سنغافورة. تخلت هذه السيدة عن حزبها ، وتخلت عن منصبها كرئيسة للبرلمان ولم تلتفت لقوميتها وأصولها الهندية وقالت سأكون رئيسة لكل الشعب السنغافوري.

وقد سبقها الرئيس الفرنسي الشاب “إيمانويل ماكرون” حيث تخلى عن كل شيء وقال سأكون رئيسا وخادما لكل الفرنسيين بما فيهم المعارضون والذين يختلفون معي . دعوة صادقة للسيد مسعود ولكل مسؤول في العراق أن يحذو حذوهما ويكون عراقيا قبل كل شيء ويعمل لصالح العراق والعراقيين . دعوا العرق والجنس والأثني والقومي والديني والحزبي جانبا وعليكم يتخلى عن الصغائر وعدم الإلتفات الى المصالح الضيقة ، حزبية ، فئوية ، طائفية… الخ.

العراق أكبر وأشمل وشامل لكل هذه الجزئيات والصغائر التي يدعون أنهم إنتفضوا لأجلها . ولأن الوطنية عنوان عظيم وكبير لا يمكن أن يجزأ أو يلوث لأجل صغائر ، والوطنية وشاح نظيف ونبيل تتزين وتتباهى به صدور الوطنيين الغيارى التي تتشح فيه .

الرجاء المحافظة على هذا الوشاح فهو عنوان العراق ، وأن يكون العمل ويرتفع الصوت عاليا للمناداة با?ستفتاء على برنامج منهاج بناء دولة مدنية عادلة ، وإرساء عملها وفق نظام مؤسساتي حكومي مهني رصين يحكمه القانون والنظام والعدالة ، والمساواة بالحقوق والواجبات، وتعديل الدستور ، وإنصاف الناس مثل عوائل الشهداء والمهجرين والنازحين ، وتقديم الخدمات للجميع ، والحد من البطالة وحماية ثروات البلد من النهب ، وإعادة بناء وإعمار البلد وإعلاء شأن العراق عالميا ، وإنهاء المحاصصة الطائفية والفئوية والحزبية التي أضرت كثيرا بالبلد ، وأن يكون هدف الجميع هو خدمة إبن أربيل وإبن البصرة وإبن السليمانية وإبن كربلاء وإبن الأنبار وإبن ديالى وإبن السماوة وإبن دهوك وباقي أبناء المحافظات دون تمايز لأن الجميع أبناء عماتنا وأبناء خالاتنا وحقهم علينا. ونتمنى أن تتعالى الأصوات ومعهم صوت السيد مسعود البارزاني للمناداة بإستفتاء لعموم الشعب العراقي من أقصى شماله لأقصى جنوبه للتصويت حول تقويم كل شيء .

أعتقد أن المناداة بحقوق طائفة أو أقليم أو قومية دون الأخرى يعني إجحافا وتخليا عن القوميات والمحافظات والطوائف الأخرى ، ويعني إختزالا وتجزأة لمفهوم الوطنية والمواطنة ، يجب صيانة روح المواطنة والوطنية لأجل عيون الأب الكبير العراق وأبنائه وبناته .