أيلول نهايته السوداء – عبد المحسن عباس الوائلي

في الثامن والعشرين من شهر أيلول 1970 رحل مساءً جمال عبد الناصر حسين رمز الأمة العربية وقائدها الفذ فكانت صدمة قوية لمعظم الشباب القومي في أرض العروبة وخارجها كنا شباباً هتفنا له الكثير وقرأنا وسمعنا كل خطاباته وتصريحاته وكانت كل الإذاعات عربية وأجنبية تتصدر أخبارها بعبد الناصر فقد نقلت وكالات الأنباء آلاف التقارير والصور من القاهرة أيام تشييع الرئيس الراحل جمال عبد الناصر من 28 أيلول سبتمبر إلى أول تشرين الأول اكتوبر1970 ولكن وقائع تلك الأيام الحزينة كانت تعز على كل وصف أو تصوير فقد انتشر في شوارع القاهرة وحدائقها وميادينها طول الأيام الثلاثة ولياليها ملايين من الناس قيل أنهن بلغوا الخمسة ملايين أو السبعة ملايين من الذين كان يستطيع إحصاءهم؟ استقروا هناك تربطهم أخوة في الحزن والتفجع ويهزجون (يا ناصرا ياحبيب الملايين) أهزوجة انتشرت في أرجاء البلاد التقطتها مكروفونات وقد نسب الكثيرون هذا الحشد الشعبي الذي لم يسبق له مثيل في التاريخ إلى انفعال الحزن والحزن ما كان يجيش في ملايين الصدور بلا شك ولكنه أن كان حزناً ما اجتمع عليه هؤلاء الملايين فإنه لم يكن الحزن الذي تمليه أواصر الدم أو الصحبة أو العشرة الطويلة وإنما كان حزناً سياسياً بكل معنى الكلمة أن هذه الجماهير التي عاشت دهراً طويلاً على هامش الحياة على هامش الانتاج والاستهلاك تتقي السياسة وأهل السياسة تتثاقل أن هي دعيت إلى صندوق الانتخابات … قد شهدتها أيام الملاحم الوطنية الكبرى تنفعل الانفعال السياسي العميق بكل الوجدان والوعي والحضور الفعال وكانت أيام تشييع جمال عبد الناصر من تلك الملاحم الوطنية الكبرى وكان حزن الجماهير تلك الأيام حزناً سياسياً يفصح بكل الفصاحة عن ثقة بما خلفه جمال عبد الناصر من الفكر والتراث وقد ظلت هذه الثقة الشعبية الفصيحة بتراث جمال عبد الناصر هي الشبح الماثل مكاتب خصومه بعد رحيله يسمونه أسطورة عبد الناصر يخيفهم ويردعهم كلما خرجوا من خطه السياسي كما كانت هذه الثقة هي الطيف الذي يراود أحلام جماهيره ومؤيديه طوال السنين التي أعقبت رحيله فيقولون لو كان عبد الناصر حياً في هذه المحنة لفعل كذا وكذا ولذلك فليس من قبيل البلاغة اللفظية أو السياق الشعري أن يقول القائل أن جمال عبد الناصر حسين لم يمت وأنه يزداد حياة مع الأيام .. الرجل مات ولكن ما يمثله وما يرمز إليه وما خلفه من تراث فكري وسياسي ما يزال هو الأمل الذي تتطلع إليه الملايين وكلما فشلت وتهاوت البدائل والنقائض والأضداد التي طرحت على الساحة بديلاً عن أفكاره وسياسته يزداد تراثه حيوية ويزداد فكره رسوخاً وقوة وقد تسابق الكثيرون على نقد أفكار عبد الناصر وممارساته وقد عاد الكثيرون من ناقدي عبد الناصر إلى مراجعة أفكارهم ومواقفهم وكانت الأحداث السياسية هي خير من حاورهم وجادلهم فيما ذهبوا إليه فإن عبد الناصر هو الذي قال ((الشعب هو القائد وهو المعلم)) فحدد بذلك مصدر الإلهام والمعلومات ومصدر الفكر الناصري لقد فهم عبد الناصر هذا الدور لمصر كما تفهمه الناس التي شيعته بحزن عظيم وما تزال تردد في كل آن لو كان عبد الناصر حياً لفعل كذا وكذا وهذه العبارة المتواترة تزيد فكره حياة يوماً بعد يوم عاش عفيفاً طاهر الثياب ومات وهموم أمته تشغل أفكاره ولم يتهم يوماً بالفساد بل ولم يذكر أسم الفساد في عهده لعدم وجوده مثلما نراه ونسمعه الآن يومياً ومن كل القنوات ومن كبار المسؤولين إلى أبسط واحد في هذا البلد المبتلى والمغلوب على أمره .. وأنا لله وإنا إليه راجعون..