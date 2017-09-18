الإستفتاء يطوّق حقوق الكرد – كريم السلطاني

العراق على مدى عصور مر بويلات كثيرة وبسببها حرم الشعب العراقي كافة من حقوقه وليس فقط الاخوة الاكراد. وهذا ليس سببا كافيا يلوح به الساسة الكرد بالانفصال من العراق تحت مسمى دويلة او دولة، ولكن هناك ماهو اهم من تلك المعاناة التي طالت كل الشعب العراق بدون استثناء، لكن الساسة الكرد يريدون الانفصال بغض النظر على تحقيق الاخوة الكرد، بل يزيدهم هذا هما اكبر من الهموم الماضية، ويزيدهم عناء اكبر لكن الساسة لايشعرون ولايفكرون ماذا سيلحق بالشعب الكردي جراء ذلك، والاستفتاء لايعني ان حقوق الشعب الكردي ستحقق به، بل ستسلب منهم كافة الحقوق من جراء ذلك، وهذا هو مايريده ساستهم الذين يطالبون بالاستفتاء، العرب والاكراد اخوة على مر العصور تصاهروا وتشاركوا حتى بلقمة العيش ولايستطيع الكرد الاستغناء عن اخوتهم العرب من الشمال الى الجنوب، نعلم ان هذا مخطط يخدم قوى اخرى هدفها تقسيم البلد والتفرقة بين الاخوة العرب والاكراد والاقليات الاخرى، نعلم جيدا ان اغلب الشعب الكردي لايريد ذلك ولا يريد الابتعاد عن اخوتهم العرب مهما كلف الامر، فالاحرى بالساسة الكرد ان يستثنوا ذلك وليحترموا ارادة الشعب وتطلعاته ولاتأخذهم العزة بالمناصب والاحلام المريضة الى شق وحدة الصف من اجل تحقيق رغبات لاتدوم ، نحن شعب واحد والعراق منذ ان وجد هو خليط متجانس من الاقليات التي تعيش بسلام سواء في شمال الوطن الحبيب ام في جنوبه، المخطط الصهيوني يريد ذلك والشعب العراقي الاصيل بعربه وكرده واقلياته لايريد ذلك،ولايريد ان لاسمح الله ان تراق قطرة دم واحدة سواء من العرب او الكرد او من الاقليات الاخرى،اتركوا الشعب يعيش بسلام ولاتفرقوه برغباتكم واحلامكم الزائفة ، حكموا عقولكم قبل عواطفكم ،ولاتوقدوا نارا ان اشتعل فتيلها من الصعب اخماده، قفوا مع شعبكم لامع شياطينكم، كل مواطن يريد ان يعيش بسلام وامان ولايريد ان يكون هو الخاسر من جراء تصرفاتكم، لانهم ليس لديهم مقومات الدولة ولم تكن دولة محتله او مسلوبة الارادة من قبل وانضمت الى بلد اخر تحت ضغوط شتى، الشمال العراقي هو جزء من العراق على مدى عصور ولم يكن يوما اقليما او دولة، عجبا لسلسة يفكرون باحلامهم وامانيهم قبل ان يفكروا بشعبهم وامنه وسلامته، فمن يتضمر الان لانه جزء من العراق ،سيندم عندما يكون حامية لدولة اخرى او مستعمرة عندها يعرف قيمته ومكانته،فتلك الغطرسة من الساسة الكرد تعني انهم يريدون الانتقام من الشعب الكردي، لكن الاخوة الكرد اقصد الشعب يعرف ماذا يريده نظامه ومن هو في دفة قيادة الاقليم. ولما لايتذكرون مافعله الطاغية هدام عند غزوه للكويت وتفرده بقراره وبعدما قدموا له الكثير من الامور التي تحفظ ماء وجه لكنه أبى واستكبر وحصد ما اقدم عليه