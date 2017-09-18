الفترة المظلمة – ناجح صالح

ما أن احتل بغداد المغــول عام 656 هـ حتى جفت أوراق حضارتها ونضب فيها ماء الحياة لتحتويها فترة مظلمة طال أمدها لأكثر من ستة قرون .

ذلك أن المغول (وهم ما عليه من وحشية وهمجية ) لم يبقوا باحتلالهم بغداد على شيء حضاري يذكر , ورغم أنهم دخلوا الاسلام فيما بعد الا أنهم لم يألفوا مدنية أو عمرانا .

وهكذا تلاشى الأمل في أن يكون لبغداد مجدها وعزها وذلك التألق الذي كانت عليه طوال خمسة قرون حينما كانت قبلة العالم بما تضخه من آداب وفنون وصناعة وعلوم .

ما عادت بغداد الا مدينة أطلال , هدمت مدارسها وخربت مساجدها وخيم عليها ظلام دامس .

وبعد حين من الدهر دخلها العثمانيون لتكون تحت قبضتهم أربعة قرون , ولتكون مسرحا في حرب سجال بينهم وبين الفرس الطامعين هم أيضا في اغتصابها .

الا أن العثمانيين لم يسمحوا للفرس بالبقاء طويلا اذ كانوا يجلونهم بين حين وآخر حالما تعود اليهم أنفاسهم لينقضوا عليهم ويطردوهم وراء الحدود .

في الوقت الذي يعاني الشعب الويلات من ظلم ومجاعات وأوبئة وفيضانات غير الجهل والفقر والمرض الذي هم تحت وطأته طيلة تلك السنوات العجاف .

لم يشأ العثمانيون أن يكون لهم دور ريادي في العراق عامة وفي بغداد خاصة ,ذلك أنهم كانوا مشغولين بالفتوحات في منطقة البلقان من أوربا , وأنهم شغلوا أيضا من جانب آخر بعمران بلادهم من أرض الأناضول ولاسيما تشييد المساجد التي أولى السلاطين العثمانيون ولعهم بها , فيما ظلت بغداد تفتقر الى أبسط الخدمات طيلة العهد العثماني الطويل , اذ كان الولاة الذين حكموها شبه أميين يرومون مصالحهم ليس غير , ولم يحدث تغيير يذكر الا في عهد مدحت باشا قصير الأمد اذ أنشأ هذا الوالي أول جريدة في بغداد وأول مطبعة وأول ترام وبعض اصلاحات أخرى .

الا أن البلاد عامة كانت تعاني الحرمان من كل مقومات الحياة الضرورية.

ولم يكن حال العالم الاسلامي أفضل من حال العراق , اذ أن الفترة المظلمة طالته بسقوط بغداد باعتبارها مركزة .

ورغم أن اليقظة الفكرية جاءت متأخرة وفي أواخر القرن التاسع عشر تحديدا الا أن لها دورا لا يستهان به في بداية النهضة العربية وبروز قادة وعلماء أسهموا في ايقاظ المشاعر من ذلك السبات الطويل .

ومن المفارقات الغريبة حقا أنه حينما حلت الفترة المظلمة على العالم الاسلامي فان عصر النهضة بدأ يزحف على عموم أوربا لتأخذ دورا رياديا في الحضارة .

حقا انها من المفارقات .. حضارة تسير نحو الأفول وأخرى تريد أن تستبق الزمن لتتحدى المستحيل .

ونحن اليوم حينما نستذكر ذلك كله نريد أن تكون تلك الفترة المظلمة درسا لنا لكي ننهض من جديد ونعيد ذلك التألق الذي كنا عليه .