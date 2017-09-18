فؤاد الركابي كما عرفه أحمد الحبوبي: يحسن التنظيم ويكسب الناس وصعد إلى الباري وهو إبن الأربعين

ناصر محسن المعاضيدي

في مقهى يقع في شارع الرشيد قبالة وزارة الدفاع في بغداد يسمي (مقهى الدفاع) التقيت بفؤاد الركابي لأول مرة عام 1951 كان الدكتور تحسين معلة وهو طالب يومئذ بكلية الطب قد زين لي أن التقي بزمرة من الشباب القومي تتخذ من هذه المقهى مكانا للقاءات تجمع القوميين للتعارف والتحاور, فحضرت معه خاصة وان تحسين معلة كان من شباب حزب الاستقلال قبل انتقاله الى بغداد للدراسة وما كنت اعلم انه قد انحاز الى حزب البعث وانتمي اليه بعد أن راح اسم هذا الحزب يتردد في أوساطنا الطلابية كحزب قومي جديد, قيادته في سوريا… قادني تحسين معلة الى ركن في المقهى كان يجلس فيه بعض الشباب ما أن رأونا حتى هبوا واقفين وكأنهم ينتظرون قدومنا وحصل التعارف بيننا وهم كل من فؤاد الركابي, فيصل حبيب الخيزران, زكي الخشالي, عبد الكريم شنتاف وافسحوا لي مكانا بينهم مع كثير من الترحيب والاهتمام وطلبوا لي (شاي حامض النومي البصرة) واراد تحسين معلة أن يخفف من الجو الرسمي لأول لقاء

بيننا فقال موجها الكلام لي يا أخ أبو شهاب كلنا طلاب وأخوة وزملاء فالأخ فؤاد يدرس بكلية الهندسة, والأخ زكي الخشالي طالب في الثانوية وعبد الكريم شنتاف طالب بكلية الآداب والأخ فيصل حبيب الخيزران طالب بكلية الحقوق… يعني زميلك في الكلية فابتسمت دون تعليق انتظارا لما يتمخض عنه هذا اللقاء وقد أحسست انه مدبر ومرت فترة صمت قطعها الأخ فؤاد الركابي قائلا ما معناه… أن الأخ تحسين أعطانا فكرة جيدة عنك وعن نشاطك واخلاصك للعمل القومي… فشوقنا لأن نتعرف عليك فشكرت الاخوة على هذا الاستقبال وهذه الثقة ثم قلت أن الأخ تحسين لم يعطني تصورا اكثر من أنني سألتقي بشباب قومي فهلا تفضلهم بتنويري عنكم ولمن تنتمون… فانبرى فؤاد الركابي قائلا… نحن بعثيون ننتمي لحزب البعث وهو حزب قومي قيادته في سوريا… وبصراحة نريدك أن تكون معنا بعد أن سمعنا عنك وعن نشاطك فبدرت مني ضحكة خفيفة, ثم قلت أو تساءلت ألم يخبركم الأخ تحسين معلة أنني منتم الى حزب الاستقلال وهو كما تعلمون حزب قومي,

حزب تقليدي

فأجاب فؤاد نعم! نعلم ذلك ولكن حزب الاستقلال لا يلبي طموحاتك وحماسك فهو حزب قد شاخ ونحن شباب وعندنا نشاط وطموح وتطلعات قد لا يقدر على تلبيتها حزب تقليدي كحزب الاستقلال…. ثم سكت وراح يتطلع الى رد الفعل على كلامه… فانقلبت سحنتي الى ما يشبه الغضب فقلت ردا على كلامي فؤاد… أما كان الأجدر والأجدى بكم أن تكسبوا لحزب البعث شبابا جديدا (خاما) بدلا من العمل على تفتيت نسيج حزب قومي له قواعده وامتداداته ووجوده المؤثر في الشارع… صحيح قد يكون حزب الاستقلال مقصرا او قيادته قديمة أو تقليدية أو هرمة ولكن له سمعة قومية جيدة وقيادة نظيفة يجب اسنادها ودعمها لتلافي القصور والتغلب على المتاعب وتلافي السلبيات… ثم حدجت تحسين معله بنظرة عتب عرف معناها فأشاح بوجه خجلا … ولما رأى فؤاد الركابي رنة الغضب والعتب في كلامي أراد أن يخفف أو يلطف من وقع كلامه فقال: بالعكس يا أبا شهاب حزب الاستقلال حزب قومي وله نضاله ولكننا في الحقيقة أردناك أن تكون معنا… ومع هذا سوف لا نختلف معك فأنت أخ وصديق ونأمل أن نلتقي دائما… لم يتكلم أحد من الحضور بل كانوا يراقبون أو يتابعون الحديث بيني وبين فؤاد ونهضت مسلما ومودعا وتركت مقهى الدفاع وظل تحسين في المقهى… وما أن اصبح الصباح حتى بكرت الى تحسين معله في كلية الطب أعاتبه على تصرفه غير اللائق فاخذ يعتذر ثم قال ان الأخ فؤاد الركابي قد اعجب بك وبشجاعتك واخلاصك وسألته عن موقعه من هذا الحزب الجديد خاصة وانه كان المتحدث الوحيد رغم أن فيصل حبيب الخيزران اكبر منه سنا فأجاب أن فؤاد الركابي هو المسؤول الأول وسألته عن عدد أعضاء هذا التنظم فأجاب قليل ولكنه نشط واغلب أعضائه من الطلاب والمعلمين… لم اقطع صلتي بفؤاد الركابي فكررت زيارتي الى مقهى الدفاع ولكن بشكل متباعد وزاد من لقاءاتنا الاصطدام الذي حصل في كلية الصيدلة بين الطلبة من جهة وعمادة الكلية من جهة أخرى الأمر الذي تطور الى الاضراب والتظاهر وتضامنت بقية الكليات مع كلية الصيدلة ثم تصاعد الموقف الى التنديد بحكومة مصطفى العمري سنة 1952 وأدى الى انفجار كبير على مستوى الشارع بعد أن زجت الأحزاب السياسية بكامل قواها وراء المطالب الوطنية وأولها تشريع قانون جديد لانتخاب أعضاء مجلس النواب على درجة واحدة (انتخاب مباشر) والتخلي عن الانتخاب على درجتين (غير مباشر) وكان الوضع السياسي المتأزم يستدعي لقاء وتنسيقا بين اللجان الطلابية, فكثرت لقاءاتي بفؤاد الركابي وجماعته كتيار قومي سواء بمقهى الدفاع أو غيرها من الأماكن في بغداد طول المدة التي استغرقتها الانتفاضة وقد أخذت أبعادا بعد حصول الاصطدام مع قوات الشرطة وسقوط قتلى وجرحى مما أدى الى سقوط حكومة مصطفى العمري ومجيء حكومة عسكرية رأسها رئيس أركان الجيش (نور الدين محمود) فأعلنت الاحكام العرفية وبادرت الى تعطيل الدراسة واعتقال أعداد كبيرة من الطلاب كي تسيطر على الأمور… فهربت الى النجف متخفيا عن أعين الشرطة خوفا من الاعتقال ولم اعد الى بغداد الا بعد أن أعلن عن بدء الدراسة في الكليات… وتباعدت لقاءاتي مع فؤاد الركابي ثم انقطعت بعد أن كثرت مسؤوليات كل منا فقد عدت الى النجف اعمل في المحاماة والسياسة مسؤولا عن فرع حزب الاستقلال وانصرف فؤاد يعمل في الوظيفة الحكومية ويتولى في نفس الوقت مهام قيادة حزب البعث وتعرض للاعتقال ابان العدوان الثلاثي على مصر سنة 1956 كما اعتقلت أنا في كربلاء والديوانية, وقد استطاع من خلال نشاطه ودأبه أن يجعل لحزب البعث وجودا في الساحة السياسية العراقية وان يثبت أقدامه كحزب قومي من خلال نشاطه الملحوظ خلال العدوان الثلاثي المذكور فقد كان شباب البعث مشاركين في كل الفعاليات سواء على مستوى الكليات والمدارس أو الشارع الأمر الذي أهله لأن يكون أحد المؤسسين لجبهة الاتحاد الوطني التي انبعثت سنة 1957 وقد تم ذلك بفضل ما كان يتمتع به فؤاد الركابي من امكانات قيادية حكيمة وواعية, استطاع في خلال بضعة سنين أن يخلق حزبا له حضور واثر في الساحة العراقية…….

وعند قيام ثورة 14 تموز سنة 1958 اختير فؤاد الركابي وزيرا للأعمار ممثلا لحزب البعث واستطاع أن يهيمن على جريدة الجمهورية التي صدرت بعد الثورة وذلك من خلال عناصر بعثية شابة ونشطة تفرغت لتحريرها…. ولكن سرعان ما دب الخلاف بين أطراف الجهة الوطنية ووقع الاحتلال مما أدى الى استقالة الوزراء القوميين وانسحابهم من حكومة عبد الكريم قاسم وكان فؤاد الركابي أحد الوزراء المستقيلين وان كان قبلها قد سحب عبد الكريم قاسم منه وزارة الاعمار وصار مجرد وزير بلا وزارة (وزير دولة) وبعد ثورة الشواف (8/3/1959) وانفلات الأمور وشيوخ عمليات القتال والسحل اضطررت بعد اطلاق سراحي من معتقل (أبو غريب) الى مغادرة العراق الى السعودية عن طريق البادية… وأصدرت محكمة (المهداوي) أحكامها بأعدام كوكبة من الضباط والمدنيين ممن اتهموا في الاشتراك بمؤامرة الشواف فتم اعدام العميد الركن (ناظم الطبقچلي) قائد الفرقة الثانية و (رفعت الحاج سري) مدير الاستخبارات العسكرية مع مجموعة كبيرة من الضباط القوميين….

فزادت قناعة فؤاد الركابي الذي آثر الاختفاء والقيادة التي معه الاخلاص للعراق الا باغتيال عبد الكريم وهذا ما حصل فعلا اذ جرت محاولة اغتيال عبد الكريم قاسم في الشهر العاشر من 1959 في شارع الرشيد كما هو معروف ولم يكتب النجاح لهذه المحاولة وتم القاء القبض على بعض المنفذين وعلي بعض أعضاء القيادة القطرية واستطاع فؤاد الركابي أن يترك العراق ومعه مجموعة من قيادات حزبه…

والتقيت به في القاهرة سنة 1960… والقاهرة اذ ذاك في ستينات القرن الماضي تعج بحركات التحرير من افريقيا وامريكا اللاتينية فقد وجدت من قيادة عبد الناصر كل الدعم والتأييد لمقارعة الاستعمار الفرنسي والانكليزي كما ضمت القاهرة الكثير من العرب الذين لجأوا اليها لمواصلة النضال ضد أنظمة حكم عزمة ناصبوها العداء وجدوا في القاهرة دعما وملاذا… جاءوا من العراق وتونس, والمغرب, والجزائر, والاردن, ومن الخليج العربي … ولكل رابطة أو تجمع ولقاءات مشتركة في المناسبات الوطنية والقومية, واذكر من الاردن كلا من اللواء على الحياري, واللواء على أبو نوار, واللواء صادق الشرح والأستاذ عبد الله الريماوي, وبهجت أبو غريبة, ومن تونس صالح اليوسيفي (أغتيل بعدئذ, واتهم بورقيبة في اغتياله) وابراهيم طوبال… واذكر من العراقيين… فائق السامرائي (كان سفيرا للعراق في القاهرة واستقال في الشهر الثالث سنة 1959) والدكتور جابر عمر (وزير المعارف في ثورة 14 تموز سنة 1959 وأقاله عبد الكريم قاسم) والأستاذ عبد الرحمن البزاز (رئيس الوزراء السابق) والأستاذ فؤاد الركابي (الوزير السابق) والأستاذ سلمان الصفواني (صاحب جريدة اليقظة) والأستاذ محمود الدرة (الضابط السابق) والأستاذ عدنان الراوي المحامي والدكتور فيصل الوائلي (مدير الآثار العام الاسبق) والأستاذ علاء الدين الريس (الملحق الثقافي في القاهرة) أحمد فوزي عبد الجبار المحامي وهلال ناجي المحامي والشيخ احمد الجزائري وعبد الله الركابي, وسليم الزبيدي المحامي, ورؤوف الواعظ, ورشيد البدري ومدحت ابراهيم جمعة, وعبد الكريم الشيخلي, وفاتك الصافي, وعداي الجبوري واياد سعيد ثابت, وياسين السامرائي وفالح السامرائي, وحاتم العزاوي, ورياض البنا, وأياد البنا, وتحسين النجار, وصدام حسين التكريتي, وعيادة الصديد وآخرين لا تحضرني أسماؤهم.

وكانت علاقة فؤاد الركابي بحزب البعث سيئة في هذه الفترة بعد أن دانت القيادة القومية للحزب (قيادة ميشيل عفلق) عملية اغتيال عبد الكريم قاسم الفاشلة وحملت فؤاد الركابي (أمين القيادة القطرية) ورفاقه في القيادة مسؤولية الانفراد باتخاذ قرار الاغتيال دون الرجوع الى القيادة باعتبار أن الحزب لم يجز العملية الأمر الذي أدى الى صدور قرار بتجميد فؤاد الركابي وبقية أعضاء القيادة القطرية… وقد اصدر فؤاد الركابي كتابا بعنوان (الحل الأوحد) برز فيه عملية الاغتيال ودافع في موقف الحزب ورد على القيادة القومية…. لذا كان مدحت ابراهيم جمعة هو مسؤول تنظيم حزب البعث في القاهرة في هذه الفترة… وحصلت القطيعة النهائية بين فؤاد الركابي وحزب البعث عند حصول انفصال الوحدة بين مصر وسوريا اثر انقلاب عبد الكريم النحلاوي في 28/9/1961 وتأييد قيادة حزب البعث لهذا الانفصال… وقد دان كل من فؤاد الركابي وعبد الله الريماوي ومعهم قيادات بعثية أردنية وعراقية موقف حزب البعث المؤيد للانفصال, ثم بادروا الى تشكيل تنظيم جديد باسم (البعث الثوري) تم الاعلان عن قيامه في بيروت من قبل كل من فؤاد الركابي وعبد الله الريماوي في مؤتمر صحفي عقد لهذا الغرض, وبهذا انقسم البعثيون المتواجدون في القاهرة الى مؤيد للانفصال ومع القيادة القومية للحزب , ومعارض لعملية الانفصال ومن ثم حسب على مجموعة فؤاد والريماوي, وان كان القسم الأكبر من البعثيين ظل على ولائه لقيادة (ميشيل عفلق) بل لم يخف هذا الجناح من اظهار فرحته بالانفصال وقام البعض منهم بتوزيع الحلويات والشربات ابتهاجا وشماته… وفي القاهرة تزوج فؤاد الركابي من ابنة الأستاذ محمود الدرة وقد حضر الرئيس جمال عبد الناصر عقد القران… وبقدر ما ابتعد فؤاد الركابي عن صفوف حزبه القديم (البعث) راح يقترب اكثر فاكثر من القوى القومية ويقوي علاقاته معها ففي الصيف مثلا كنا نتواجد في الاسكندرية ونمارس رياضة السباحة في بحرها وكان فؤاد سباحا ماهرا وقد اتخذنا من كابينة الاستاذ (فؤاد جلال) في ميامي مكانا للقاءاتنا صباح كل يوم وكان يلتقي فيها كل من فيصل الوائلي وجابر عمر وعبد الرحمن البزاز و فؤاد الركابي وعبد الله الركابي.

زمام الامور

نجح حزب البعث في الانقلاب على عبد الكريم قاسم في 8 شباط سنة 1963 وتسلم خصوم فؤاد الركابي وعلى رأسهم (علي صالح السعدي) زمام الأمور في العراق… وعاد العراقيون اللاجئون في القاهرة الى العراق وظل فؤاد الركابي في القاهرة خوفا من أن تتخذ القيادة الجديدة المحسوبة على قيادة (ميشيل عفلق) الذي يناصبها فؤاد العداء اجراء ما ضده فيما لو عاد الى بغداد الى أن حزم أمره يوما فركب الطائرة المتجهة الى بغداد, وما أن حطت بمطار بغداد حتى طوقتها ثلة من الجنود وصعد (علي صالح السعدي) نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الى الطائرة ونصح فؤاد الركابي أن يعود من حيث أتى وعلى نفس الطائرة والا سيكون مصيره الاعتقال والبهدلة اذا ما صمم على النزول الى ارض المطار, فاسقط ما في يد فؤاد وعاد الى القاهرة على نفس الطائرة وظل فيها يراقب الأمور ويترقب الأحداث وقد راحت تتفاقم بين أجنحة حزب البعث الحاكم المتصارعة الى أن تم تصفيتها جميعا في 18 تشرين ثاني سنة 1963 وأبعدت الى خارج العراق وعاد فؤاد الركابي الى بغداد وقد استقبل استقبالا طيبا… وذهبت ومعي كل من الأساتذة عبد الرزاق شبيب (نقيب المحامين ورئيس الحزب العربي الاشتراكي), وزكي جميل حافظ المحامي, وتوفيق المؤمن المحامي (نمثل قيادة الحزب العربي الاشتراكي) للترحيب بقدومه وكان يسكن بدار والده في بغداد الجديدة, وقبيل المغادرة انتحى بي جانبا ورجاني أن اعمل على اقناع الحزب الذي أعمل في صفوفه (الحزب العربي الاشتراكي) بضرورة تبنيه باعتباره هو الذي يمثل تنظيم (الوحدويين الاشتراكيين) في الأوساط السياسية العراقية ذلك لان آخرين يحملون نفس اسم التنظيم دون حق وراح يذكرني عن محاولاته بهذا الخصوص عندما كان في القاهرة…. خاصة وان بعضا من أعضاء حزب البعث الذين انشقوا عليه استعملوا اسم الوحدويين الاشتراكيين كأياد سعيد ثابت وغيره…

قيادة حزب

رجائي أن أقوم بهذه المهمة مع قيادة حزبنا بحكم الزمالة الطويلة والعشرة والعلاقة الطيبة التي كانت تربطنا عندما كنا في القاهرة فوعدته خيرا ثم أردفت قائلا من أنني واثق أن سيكون لك مكان في الساحة العراقية فأنت تتمتع بقابليات وامكانات تفتح كل المغاليق فابتسم دون تعليق كان عبد السلام عارف قريبا من التيار القومي بل يعتبر نفسه محسوبا عليه وراح يمد الجسور مع هذا التيار وهو الذي اقترح أن يقام تنظيم للاتحاد الاشتراكي العربي في العراق على غرار ما هو موجود بمصر بدلا من تشكيل جبهة قومية كانت الاحزاب القومية جادة في اقامتها وتحمست القوى القومية لاقتراح عارف بأقامة تنظيم الاتحاد الاشتراكي العربي وبدا الاعداد الى تشكيل لجنة تحضيرية وترددت أسماء بعض القوميين كأعضاء فيها كان اسم فؤاد الركابي أحدها وقد علمت أن اغلب القوى القومية طرحت اسمه وهذا يعني أن فؤاد لم يضع الوقت بل راح منذ قدومه من القاهرة يعمل بجد ونشاط لدى كل القوى والاشخاص المؤثرة ويعرض نفسه ويطرح أفكاره حتى حصل على الثقة المطلوبة فالرجل يتمتع بموهبة الاقناع والقبول وسرعان ما استحوذ على أفئدة وعقول من بيدهم الحل والعقد ابتداء من عبد السلام عارف وطاهر يحي وصبحي عبد الحميد وعبد الكريم فرحان والآخرين وعند تشكيل لجنة تنفيذية عليا تكون مهمتها وضع الميثاق والنظام الداخلي لتنظيم الاتحاد الاشتراكي كان اسم فؤاد الركابي في مقدمة الاسماء المقترحة وتشكلت هذه اللجنة من اغلب القوى القومية العاملة فكنت والأستاذ غربي الحاج احمد نمثل الحزب العربي الاشتراكي في هذه اللجنة التي كانت تضم كلا من : صبحي عبد الحميد, عبد الكريم فرحان, الدكتور شامل السامرائي, الدكتور عبد العزيز الدوري, الدكتور عبد الكريم هاني, عبد الستار علي الحسين, عبد اللطيف الكمالي, سلام احمد, عبد الاله النصراوي, فؤاد الركابي, غربي الحاج احمد, احمد الحبوبي, لم تكن مهمة اللجنة التنفيذية سهلة أو ميسرة فقد برز وبشكل حاد تباين الآراء وتعارضها وشعرت أن (الحزبية) مازالت مسيطرة علينا في حين أن وجودنا هنا من أجل تذويبها وخلق العمل القومي الموحد….

انسان مشاغب

وآثرت الانسحاب من اللجنة بعد أن دخل في روعي أنني انسان (مشاغب) وقد يكون وجودي معوقا لأعمال اللجنة… وأعلنت انسحابي وتطويقا لمردود انسحابي من اللجنة وما قد يجره من بلبلة أخذ فؤاد الركابي على عاتقه مهمة اقناعي بالعدول عن الاستقالة وزارني في داري على غير موعد واصطحبني معه بسيارته (الفولكس واجن) نتجول في شوارع بغداد محاولا اثنائي عن الاستقالة وراح يستحلفني بالاخوة والصداقة ألا أقف حجز عثرة أمام قيام تنظيم قومي رائد فشرحت له صعوبة تأقلمي مع الجو فوعدني أن يتعاون معي من اجل تذليل كل العقبات حتى نستطيع خلق التنظيم المنشود… فعدت واستقبل الزملاء عودتي بترحيب وأبدى الجميع استعدادهم وتعاونهم وهكذا انتهينا من صيغة الميثاق والنظام الداخلي وأقمنا المؤتمر القومي العام الذي اقر الميثاق والنظام وانحلت بالتالي اللجنة التنفيذية العليا وجرى انتخاب قيادة للاتحاد الاشتراكي من خلال مؤتمر مصغر جاءت وفق ارادة ورغبة عناصر عسكرية ومدنية جمع بينها التفاهم والانسجام وقد قاطع التيار القومي كله الاتحاد الاشتراكي بعد أن اصطبغ بلون واحد الأمر الذي حدا بعبد السلام عارف الى أن يحل القيادة ويلجأ الى تشكيل قيادة تابعة له وتأتمر بأمره وهكذا ضاعت فرصة اقامة تنظيم حقيقي يضم ويحتضن التيار القومي جزاء طغيان نزعة التفرد والسيطرة… وقد عاتبت فؤاد الركابي على هذا الموقف فراح يعتذر ويبرئ نفسه دون أن اقتنع….

اخذ فؤاد الركابي مكانه في ظل الوضع الجديد وعند أول تعديل وزاري اختير وزيرا للشؤون البلدية والقروية… ونشط في العمل السياسي ثم كان أحد الوزراء الستة الذين استقالوا تضامنا مع عبد الكريم فرحان عندما اختلف مع عبد السلام عارف وراح يعمل مع آخرين مدنيين وعسكريين من أجل تشكيل (الحركة الاشتراكية العربية) التي ضمنت عناصر قومية كانت يوما محسوبة على حزب البعث وحركة القوميين العرب وبعض المستقلين والضباط… وسرعان ما دب الخلاف (الفكري) بين أقطابها فقد جنح فؤاد الركابي نحو اليسار وأعاد علاقاته القديمة مع (علي صالح السعدي) الذي جنح هو الأخر نحو أقصى اليسار… وانصرف فؤاد الركابي في هذه الفترة الى اقامة تنظيم عروبي الوجه يساري الاتجاه تمشيا مع المرحلة التي سادت في ستينات القرن الماضي… ولم يفق الا على انقلاب 17 تموز سنة 1968 ومجئ خصومة البعثيين الى السلطة من جديد, فسعيت اليه لأعرف وضعه في العهد الجديد خاصة وأنا اعرف مدى الكراهية التي يضمرها الانقلابيون الجدد لفؤاد الركابي فوجدت عنده بعض التفائل لأنه وكما قال داخل في حوار متصل مع (احمد حسن البكر) من اجل اعادة العلاقة وخلق تنظيم بعثي تدخل فيه العناصر القديمة (وعفا الله عما سلف ويا دار ما دخلك شر) حسب قوله فما كان مني الا أن أضحك صوت عال قائلا: وهل تصدق الجماعة….

فأجاب! (ما باليد حيلة…) وافترقنا ولم تعد لقاءاتنا منتظمة كما كانت سابقا فكلانا كان تحت المراقبة المستمرة…. وفي لقاء عابر سألته عن (الحوار) فأجابني بفتور أن البكر أحاله الى (شفيق الكمالي) وزير الثقافة, لاستكمال عملية الحوار, ولم اعلق فأنا اعرف انه غير مقتنع بعملية الحوار وان الجماعة يلعبون به… وتباعد اللقاء ولكنه كان يرسل الأخ (عبد الله الركابي) (ابن خاله) الى مكتبي لتسقط الأخبار…. والتقيته في مكتب المرحوم هاشم الحلي (مدير المصرف الصناعي) وعرفت انه المهندس المقيم والمشرف على بناية جديدة للمصرف الصناعي ووجدتها فرصة أن التقي به أسبوعيا تقريبا ذلك لأني أتولى الشؤون القانونية لشركة (الجوت) التابعة للمصرف الصناعي أيضا..

وتعددت لقاءاتنا الأسبوعية في مكتب هاشم الحلي تحت مظلة (شرعية) له ولي فكلانا مرتبط بالمصرف الصناعي مهنيا… ونتبادل الآراء ونقلب الأمور وكل منا يشعر أن الحبل يضيق حول رقبته فأنا قد اعتقلت مرتين وهو مراقب وملاحق ومضيق عليه…. وفي لقاء معه اخبرني انه يتعاون وينسق مع الحزب الشيوعي العراقي فحذرته من التمادي في هذا الاتجاه فالحزب الشيوعي لا يستطيع أن يحميه من السلطة حتى لو كان داخلا معها في حوارات ولقاءات من اجل اقامة جبهة وطنية ولكنه ظل على موقفه وتعاونه مع الحزب الشيوعي وأذاعت محطة اذاعة موسكو بيانا

مشتركا بين فؤاد الركابي والحزب الشيوعي فيه بعض المآخذ على السلطة وقد عاتبته على هذا البيان وحذرته من مردوداته وأنه قد تسرع فالسلطة سوف لن تغفر له هذه (الزلة ) حتى أنني اقترحت عليه أن يتخفي عن الأنظار كما كان يفعل في الأيام الخوالي فأجابني انه لا يستطيع الاختفاء فأن امكاناته المادية لا تسمح له بذلك فهو مسؤول عن بيت وعائلة وبحاجة الى العمل… وان الظروف الآن تختلف عنها في الخمسينات عندما كان أعزبا… ولم تمر الا أيام قليلة حتى لفقت لفؤاد الركابي تهمة استيلائه (على شيك) بمبلغ عشرة آلاف دينار وجيء بمهندس شهد زورا ضده واعتقل فؤاد الركابي ثم سيق الى (محكمة الثورة) وجيء به الى المحاكمة فطلبني بالاسم للدفاع عنه ولم اكن موجودا يومها في غرفة المحامين فطلب جلال الطالباني أن يتوكل عنه ولم يكن موجودا هو الأخر فطلب عبد الوهاب محمود للدفاع عنه ولا ادري هل حضر للدفاع عنه أم لم يحضر هو الأخر ولكن الحكم على فؤاد الركابي كان معدا سلفا اذ حكم عليه بالشجن لمدة عشرة اعوام ونقل الى سجن (بعقوبة) وتركت العراق وفؤاد الركابي نزيل سجن بعقوبة… الى أن دبر له رفاق الأمس عملية اغتيال داخل السجن تنفيذا للوعيد الذي تلقاه يوم أن كان في القاهرة أن سيكون مصيره القتل لأنه سعى الى شق الحزب كما كانوا يزعمون… فجيء بسجين من سجن آخر وادخلوه الى زنزانة فؤاد فافتعل معه مشاجرة استل على أثرها سكينا وطعنه برقبته وذبحه وراح فؤاد يصرخ (ذبحني ذبحني) وهو يمسك برقبته والدماء تنزف منه بغزارة وترك على هذه الحالة دون اسعاف وعندما نقل الى المستشفى كانت دماؤه قد صفيت تماما وصعدت روحه الى بارئها سنة 1971 وهو ابن الأربعين عاما…. وقد ترك ولدا وبنتا… وأقمنا له فاتحة في القاهرة ومن سخريات القدر أن يحضر الفاتحة سفير العراق في القاهرة ولكنه خرج مشيعا باللعنات.

كان رحمه الله شعلة من الذكاء وله ابتسامة ساحرة تكسب الناس, يسيطر على أعصابه ولا يكاد يعرف الغضب, عف اللسان, دائم الابتسام يحسن المداورة والمناورة مشكلته الأساسية أن يكون دائما وسط الأضواء ومحط الأنظار وفي بؤرة الأحداث ولا يطيق أن يكون مهمشا أو مهملا….

يعود له الفضل في بناء حزب البعث العربي الاشتراكي في الخمسينات فقد نذر نفسه ووقفها عليه, يتحلى بصبر وجلد… يحسن التنظيم واختيار العناصر الكفوءة وتوظيفها في العمل الحزبي… هو أول أمين سر قيادة قطرية لحزب البعث في العراق واصغر من تولاها سنا رحمه الله.