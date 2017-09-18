بامية الوظيفة – ظافر قاسم آل نوفة

الباميا من الأكلات المفضلة للكثير من العراقيين ، وطريقة إعدادها تختلف من مطبخ لأخر إذ الموصلي يعدها بطريقة تختلف عن المطبخ البغدادي وفي الجنوب يعدونها بطريقة قد تكون مغايرة عنها في المناطق الغربية وهكذا ، وكثير ما تتصدر هذه الأكلة المآدب.

قد يتصور البعض إننا هيأنا أدوات الطبخ وبدأنا بتقليم البامية لغرض طبخها وإعدادها كما نشاهد الكثير من قنوات الخاصة بالمطبخ والمفضلة لدى النساء أكثر مما هي للرجال ، علما إننا لا نجيد الطهي وان اضطررنا إلى ذلك يوما ما سيكون مقتصرا على بيض المائدة إن أتم بالصورة الصحيحة . من منحنا الإذن بدخول المطبخ هو ما شوهد من إحدى (الموظفات ) التابعة للمحافظة حيث الموظفة المحترمة تقوم تقليم البامية إمام المراجعين (وعلى عينك يا تاجر) بدون حياء أو خجل أو خوف من المسؤول ، تاركا المراجعين يتضورون من شدة الحر وملل الانتظار ، علما إن هذه الدائرة لا تمد للزراعة بشي لا من قريب أو بعيد. كنا نشاهد هذه المشاهد في أفلام (عادل إمام) و(سمير غانم ) في الثمانينيات وكنا نحسبها من الخيال أو الطرافة الكوميديا ، لا اعلم هل هذه الموظفة الموقرة تصور مقطعا من مسلسل درامي أو تصور إحدى حلقات (الكاميرا الخفية) ونحن لا نعلم بها .

إذا كان حرصك على بيتك بان توفري لهم طعاما طازجا واجبا فالحرص على المراجعين اوجب كما هو الحال في إحكام الفقه .

سيدتي الفاضلة لو افترضنا إن احد المراجعين قدم شكوى للمدير الذي يدير هذه الدائرة والذي يعتبر المسؤول عن العمل فماذا سيكون موقفكم ، أم إن للمدير طبقا من هذه الأكلة الدسمة (إن كان يعلم فتلك مصيبة وان كان لا يعلم فالمصيبة أعظم ) .

من المسؤول عن تقليم (البامية ) في الدوائر الحكومية !

ومن سن قانون تقليم (البامية ) هل هو الدستور أم قانون العمل !

أفتونا يرحمكم الله .