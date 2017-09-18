المفتاح الذي يفتح القفل الكردستاني – طارق حرب

حيث لم يتبق على موعد استفتاء كردستان سوى ستة ايام فقط وعلى ضوء ما جرى دوليا واقليميا وعربيا وعراقيا فأن الاستفتاء سيتم يوم 2017/9/25 من غير تأخير ولو ليوم واحد وهذا ما يمكن ملاحظته ومن يقول ان هنالك تغييرا سيكون او يقولون ان التغيير سيحصل خلال ساعات كما يحلو للبعض ان يقول من كتل سياسية او بعض من يقدمون انفسهم بالفضائيات كمحللين سياسيين وهؤلاء باجمعهم لا يميزون في عالم السياسة بين الطين وبين العجين ولا يفرقون بين الشمال وبين اليمين صحيح ان هنالك مبادرة من فخامة رئيس الجمهورية وإن هنالك السبهان الوزير السعودي ووفد فرنسي ولقاء سابق للتحالف الدولي وممثل الامم المتحدة وبيان من البيت الابيض الامريكي وقرار من الجامعة العربية وتهديدات من ايران وتركيا وتحركات من كتل سياسية في بغداد لا سيما التحالف الوطني الذي اراد اول الامر الذهاب وبعد التصويت طلب التحالف الوطني من الوفد الكردي الحضور اليه في بغداد ولم تكلف اربيل نفسها عناء الرد على التحالف الوطني او تقدم عذرا وهذا الموقف من اربيل يشمل الجميع اذ لم تتول اربيل الرد على مبادرة فخامة رئيس الجمهورية او التصريحات والتهديدات والاقتراحات والقرارات وسوى ذلك من النصائح والارشادات التي ذكرها البعض والعجيب ان هذا الموقف لم يتغير بل ازداد تجاهل اربيل للجميع خاصة بعد المعاضدة البرلمانية الكردستانية للسيد مسعود البرزاني وتأييده في كل ما قرره سابقا لا بل حتى لم يناقش برلمان كردستان تأجيل الموعد حتى ولو ليوم واحد ولكن يبقى المفتاح الذهبي موجودا لدى العم سام لدى امريكا فكل ما حصل وكل ما تحقق ينهار ويتلاشى اذا كان هنالك تدخل امريكي وعلينا ان نذكر امريكا باعتبارها حليفة للعراق وهو حليف لها طبقا لاتفاقية الاطار الاستراتيجي بين العراق وامريكا والمصادق عليها سنة 2008 من قبل امريكا والقانون 52 لسنة 2008 الذي اصدره البرلمان العراقي واول هذه الالتزامات المقررة في هذه الاتفاقية هو التزام امريكا بعراق موحد مستقل بسيادة كاملة وبعبارة اخرى ان القفل الكردي لا يفتحه إلا المفتاح الامريكي فأمريكا هي الجهة الوحيدة التي تستطيع انقاذ البلاد من شبح التقسيم وكل الوسائل الاخرى لا قيمة لها امام القول والفعل الامريكي اذ لا تستطيع اربيل معارضة الرغبة الامريكية وهذا ما يطمح اليه كل عراقي من بقاء العراق موحدا .