الإستفتاء ومخادعة المواقف – مازن صاحب

لا يتفق الفقه السياسي مع مضمون الانقسام في دولة ذات سيادة من جانب واحد، بل يتفق مع توحد دول في نظام فيدرالي تتنازل فيها عن حقوق استقلالها الدستورية لتشكيل وحدة سيادية جديدة.

واي تحليل موضوعي لاستفتاء كردستان اليوم، يتوقف عند الكثير من النقاط المهمة أبرزها:

أولا : استعادة الحديث عن نتائج سايكس بيكو، لم يحقق للعراق الجديد أي نموذج من الاستقرار، بل ان الكثير من القيادات السياسية المتصدية اليوم للسلطة على دراية كاملة بان مستقبل العراق السياسي على كف عفريت إعادة تشريح التاريخ لاستحداث نموذج جديد اقرب الى ما يبشر به الكاتب سيار الجميل في مقالة له بان يتوحد العراق تحت نموذج دول الكومـــنولث للانتقال من نموذج الإمبراطورية البريطانية الى سيادة فيـــدرالية تخضع لذات التاج البريطاني ، ومثل هذه الطروحات تبقى مجرد نماذج عن إعادة تكوين العراق الجديد وهو يهدر سنوات من عمره فضلا عن مليارات الدولارات من أموال الفساد .

ثانيا : لا غرابة في التعاضد الإسرائيلي الكردي او التصريحات بان الدولة الكردية المرتقبة هي إسرائيل ثانية في شمال العراق ، فهذه الاستراتيجية اعلنها إسرائيل شاحاك في ثمانينات القرن الماضي، لكن قمة جبل الثلج الظاهرة اليوم، تؤكد على ان إعادة التكوين الجغرافي – الستراتيجي في الشرق الأوسط الكبير، سينقل فرضيات الايباك الإسرائيلية وتوقعات معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، الذي يوصف بكونه مكتب إسرائيل في الخارجية الامريكية الى تطبيقات واقعية ، ما يعيد الاعتبار لنموذج المؤامرة في الحديث عن مناطق جديدة تقسم المنطقة الى كانتونات متغيرة الحدود حتى تهدأ نيران الحرب وترسم نقاط وقف اطلاق النار الحدود الجديدة للدول في الشرق الأوسط الجديد .

ثالثا : أي تأجيل للاستفتاء الكردي يبقى مجرد دحرجة نحو الامام لبرنامج الشرق الوسط الكبير الذي دعا اليه مشروع القرن الأميركي أواسط تسعينات القرن الماضي، ومصيبة العراق الجديد وقياداته المتصدية للسلطة انها على دراية واضحة وكاملة لهذه المشاريع وتنفذ دورها فيه كاملا فيها جاهلية القرن الحادي والعشرين تنشر مظاهرها الطائفية والشوفينية، ويكتفي كاتب المقال وغيره بالحديث والتظاهر، فيما الأحزاب بأغلبية قياداتها تعقد الاتفاقات من تحت الطاولة لبيع وطن اسمه العراق بالتجزئة كل حسب اجندته وولائه الإقليمي والدولي!!!.