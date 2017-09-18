(الزمان) في مجدها العشرين – طارق النجار

إحتفلت صحيفة الزمان بالذكرى 20 لصدورها والاحتفاء بإطفاء شمعتها العشرين في 10 نيسان 2017 وصدر عددها الاول في بريطانيا – لندن ,متحدية سطوة النظام السابق رغم عدم تمكن جمهورها من القراء في العراق من الاطلاع عليها من ذوي الاتجاهات الفكرية والسياسية من مثقفي , وادباء ومفكري العراق وعامته , نظراً لبعد المسافة وخوفاً ان تنازعها السلطة وتحيق بها الخطوب , وهناك البعض من سياسي العراق في المنفى من الذين غادروا اكنان الوطن في هجرة مؤلمة لاتحسد عليها مودعة ارض الوطن عسى ان يأتي يوم ليعودوا الى بيوتاتهم فرحين برؤيتة الوطن فأستطاعوا الاطلاع على صفحات اعدادها الصادرة في لندن في بواكير انتشارها لتعم بعض اجزاء العالم العربي والغربي وتصفحوا وريقاتها , وقراءة اعمدتها , ومقالاتها في مشوار التحدي والمواجهة اعلامياً , بحثاً عن حالة صلة بالشأن العراقي ,الذي تسكنه خفافيش الليل , التي اشرعت بمحاربة المناضلين من كتاب الصحف اليومية من القوميين العرب واليسار العربي ومن ذوي الميول الوطنية ,رغم هناك الكثير منهم يقبع في سجون السلطة والبعض الآخر واراهم الثرى في صعيد طيب .. فكان ابو الطيب سعد البزاز في طليعة من حرك ساكناً في لندن حيث مقر اقامته الدائم وشرع بأصدار مطبوع بأسم الزمان تيمناً بجريدة تحمل الاسم نفسه في سنوات خلت في خمسينيات القرن المنصرم , خلال حقبة الاحتلال البريطاني البغيض للعراق , مشاركاً في نشاط محموم يذكي روح التحدي والمواجهة يرأب بنفسه أن يكون رمزاً وطنياً لأي كان .. فكانت الزمان حمالة التحديات والمواقف الوطنية عابرة عثرات غير مسبوقة وقفت عائقاً في طريق انبات بذرة الكلمة الهادفة , التي تحمل في حياتها الثراء الوطني وصخبها يلاحق الواقع المرير , الذي يبحث عن النجاة في عراك مع السجان وأزلام سلطة قاسية وهو يعاني من مسغبة تفتك معيشته .

ويشمر عن ساعده في حرفة عجنتها التأملات الفكرية المؤمن يتحقيقها ومسيرة ناشدة الامل في اعلاء كلمة حق تزهق الباطل في مقتل , رافداً الاعلام المعاصر واربابه بما يطلق عليه الاعلام الحر .. كان يجاهد بنفسه بمعونة البعض في اشياعه في محاولات الوصول الى مبتغاه في أربة الاعلام المستقل المهني يحمل رؤية مستقبلية ذات نزعة عراقية خالصة , بعيداً عن التشظي الاعلامي , وبلغ ما منه في التوجه نحو انتشار الصحيفة عربياً وعالمياً . واخذت مكانتها الطبيعية في العمل المهني الصادق .. بدأ يتحسس بمشاعر فياضة تجاه ابناء وطنه , وفكر مليا بضرورة التهيء في البدء بمشروعه المستقبلي يحمل بصمات المواطن المهاجر في بلاد الغربة مشرداً تائهاً في مدن اوربا المختلفة وبعض الاقطار العربية التي رحبت بقدوم المواطن العراقي المعاق بالعذاب والفقر والحاجة متحرراً من السجّان الذي يلهب ظهور المواطنين بسياط السلطة وجبروتها لمختلف اطياف الشعب العراقي , ومن شتى مكوناته .. لا ابتغي من هذا السرد الاطناب فقد يمله البعض من القراء .فرئيس تحريرها العام “آبا الطيب” الذي تنضوي تحت لوائه مطبوعات صادرة في مدن عربية اوربية يستحق منا كل تقدير واحترام وعز .. هذه الشخصية الاثيرة المؤثرة في مسار الاعلام العراقي . فالزمان في المهجر تحمل مشاعر ابناء العراق ذات نكهة عراقية في ظل هواجس الخوف واحاسيس الرهاب السياسي , الذي يتطلب الوطن الذي كان يعاني من خراب ودمار اقتصادي ترميماً نفسياً , يستغرق وقتاً لرأيه مدركاً الاحوال مايجري في العراق .

وحاول صاحب (الزمان) أن يجسد لنفسه مكاناً مرموزاً يشهد له العيان .. فقام مشكوراً في اصدار هذا المطبوع القيم في المنفى .. وانتشر بعد فترة في الوطن العربي وبغداد وبلغ صداه في ارجاء الدنيا بعد سقوط النظام العراقي في عام 2003 متمتعاً بحرية أختيار الكلمات ذات التوجه البناء والرحب في نفوس المتابعين لهذا الاصدار لتسكن سويداء القلوب المعتمرة بحب الله ورسوله ..

لا يالوا جهداً في تحقيق ما يصبو اليه في رفع شأن الصحافة وروافدها المعاصرة في حداثة تنافس بعض صحف حواضر الدنيا .. لم يساورني ادنى شك ابداً في قدرة هذا الرجل ذا الكارازماتية الوطنية المحبة لبلاده واسطورة تبحث عن القيم الاخلاقية لمهنة الصحافة , وعن الصائبة والفكرة الحرة في صدق القول , متعبداً في سطوة معرفية لايمكن ان يكون غير ذلك في ظل نظام طوحت به الاقدار حيناً من الدهر لزمن قد بلغ شأواً في خمسة وثلاثين عاماً الذي جابه شعبا ذا اتجاهات فكرية وسياسية وقومية وبمذاهب شتى وطبقات اجتماعية من اجناس عشائرية ذات قيم البداوة ومن حواضر المدن .

فأختفى بعضها خوفاً من الاعتقال , وانزوى بعض قياداتها الحزبية والسياسية وراء الحدود ..

ولم يكن ابو الطيب بعيداً عن ذلك فسجل حضوراً لافتاً في تجواله الصعب في المنافي مطارداً لا يســــــتقر به الحال بحثاً عن الذات العراقية , يربو في تحقيق ذاته في مطبوع يحمل اسم الزمن الخالد ..