الأعرجي يبحث مع نائب رئيس البرلمان الأزمة بين الإقليم والمركز

الجبوري: المحافظات تواجه تحدّيات أمنية وخدمية

بغداد – الزمان

اكد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري ان اغلب المحافظات تواجه العديد من التحديات والمشاكل التي تحتاج الى وقفة جادة للنهوض بواقعها الامني والخدمي. ونقل بيان لمكتب الجبوري تلقته(الزمان) امس عنه قوله لدى استقباله وفداً يضم عدداً من اعضاء مجلس محافظة واسط ان (اغلب المحافظات تواجه العديد من التحديات والمشاكل التي تحتاج الى وقفة جادة للنهوض بواقعها الامني والخدمي، من خلال دعم كافة القطاعات مما سيخلق فرص عمل للعديد من الشباب الامر الذي ينعكس بشكل ايجابي على الواقع الامني). واشار الى ان (مجلس النواب داعم كبير لكافة فئات المجتمع وعلى رأسها شريحة الشباب من خلال التشريعات والقوانين التي ترفع الحيف عنهم وتنهض بواقعهم وبما يضمن لهم الحياة الكريمة)، لافتاً الى (اهمية تفعيل دور مجالس المحافظات وفق الصلاحيات الممنوحة لها من البرلمان). وتابع ( اننا امام مرحلة مهمة خاصة بعد الانتهاء من ملف داعش الارهابي، تتطلب من الجميع تجاوز سلبيات واشكاليات المراحل السابقة من خلال البدء بحوار مع جميع الاطراف السياسية وبما يضمن حقوق مكونات الشعب العراقي).

دور البرلمان

من جانبه، ثمن الوفد دور رئيس البرلمان في دعم مجالس المحافظات من خلال اقرار القوانين التي تصب في ترسيخ مفهوم الديمقراطية في البلاد.وجرى خلال اللقاء مناقشة الاوضاع الخدمية والمعاشية للمواطنين في المدينة، وابرز المعوقات التي تعترض عمل المجلس، كما بحث اللقاء تطورات المشهدين السياسي والامني. الى ذلك، اشاد رئيس مجلس النواب بدور العشائر في الحفاظ على وحدة البلد وحماية النسيج الاجتماعي ودعم القوات الامنية في مقارعة الارهاب خلال لقائه بعدد من شيوخ ووجهاء قضاء المدائن في بغداد. وجرى خلال اللقاء مناقشة ابرز مستجدات المشهد العراقي، ودور العشائر في الحفاظ على وحدة البلد وحماية نسيجه الاجتماعي من النعرات ومحاولات اثارة الفتنة، ودعهما الكبير للقوات الامنية في مقارعة الارهاب وتحرير ارض العراق. واكد الجبوري خلال اللقاء ان (العشائر العراقية هي صمام أمان البلد وكان لها جهد متميز في تثبيت اواصر الاخوة والتعايش ومد جسور التواصل بين مكونات المجتمع)، مشيرا الى ان (العراقيين على ثقة تامة بأن المنظومة العشائرية سيكون لها الدور الاكبر في تحقيق المصالحة المجتمعية). وجرى خلال اللقاء استعراض الواقع الخدمي والمعيشي لأهالي المدائن، وسبل تذليل المشاكل بهذا الخصوص. من جانبهم اعرب اعضاء الوفد عن شكرهم لرئيس مجلس النواب على الجهود التي يبذلها في دعم المصالحة المجتمعية وتبني مؤتمرات الصلح واشاعة روح التسامح والاخوة بين العراقيين.

واستقبل الجبوري، في مكتبه رئيس الكتلة العربية صالح المطلك وجرى خلال اللقاء مناقشة اخر المستجدات السياسية والامنية في البلاد خصوصا ملف استفتاء استقلال اقليم كردستان .واكد رئيس مجلس النواب (اهمية الركون الى التفاهمات وتغليب لغة الحوار بين جميع الاطراف للتوصل الى حلول جذرية وواقعية للمشاكل العالقة بين المركز والاقليم وفق الدستور من اجل الحفاظ على وحدة البلد والابتعاد على المزايدات السياسية).

مسائل مهمة

واضاف (امامنا مسائل مهمة ينبغي التركيز عليها في مقدمتها الحرب مع داعش وتحرير الاراضي التي لا يزال يسيطر عليها هذا التنظيم الارهابي والعمل على اعادة النازحين لمناطقهم بعد توفير الخدمات الاساسية). من جهة اخرى، زار القيادي في التيار الصدري بهاء الأعرجي نائب رئيس مجلس النواب آرام شيخ محمد في مكتبه الرسمي ببغداد. وبحسب بيان تلقته(الزمان) فقد تناول اللقاء(وجوب تحقيق حوار جاد وبناء بين مختلف الأطراف الوطنية بهدف الوصول لحلول عملية للمشاكل العالقة والملفات المختلف فيها لا سيما بين الحكومة الإتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان ، والإبتعاد عن المواقف والخطوات غير المدروسة والمسؤولة لما لها من تأثير سلبي على واقع الشارع العراقي). وأكد الجانبان (أهمية تحقيق حالة تكاملية دؤوبة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من أجل الخروج بتشريعات تصب في صالح المواطن العراقي).