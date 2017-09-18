الإخلاص الوطني – فريد حسن

الاخلاص للوطن وفي العمل تعبير عن الاخلاص للاب والام فالوطن حاضنة للجميع وحضنه دافئ كحضن الاب والام وكم سهر علينا اباؤنا وامهاتنا والوطن ايضا تكفل بنا فكيف لانخلص له ونعمل من أجل بنائه وعليائه وشموخه والدفاع عنه في المحن والاستبسال له ليبقى عالي الهام والشأن فالوطن بحاجة الى جهود الجميع ومن يدرك محبته تراه ساعيا الى العطاء وجاهدا من أجله وهنالك كثرٌ من هؤلاء المخلصين الذين يعملون بأخلاص وصفاء نية من منطلق حب الوطن وهؤلاء المخلصون هم ابنائه الحقيقيون ففي جهودهم مساع للخير والسعادة والبناء وكل ضمن عمله ومهمته الموكل به . ان مديرعام المصرف العراقي للتجارة ورئيس مجلس ادارته (فيصل الهيمص) مثال في صفاته ومساعيه لتطوير واقع عمله اضافة الى مساعييه للتقنين ففي الاشهر الماضية تمكن من الغاء الحمايات الاجنبية التي كانت تكلف الدولة (747) مليون دولارشهريا بواقع (422) حارسا فالغى العقد المبرم من عام 2004 ليستعيض عنهم برجالات العراق من شرطة حماية المنشأة التابعة لوزارة الداخلية مما وفر بأجرائه هذا (9) مليارات سنويا لتعود الى خزينة الدولة كما وتمكن من انجاز الكثير مما خطط له فقد اتسعت اعمال المصرف ليزيد عدد فروعه عن (400) فرع في الداخل والخارج كما وتمكن من اعادة الثقة بين المصرف العراقي وبين مصارف العالم من خلال التعاون والتنسيق وعليه فقد احتل العراق المراتب المتقدمة في العمل المصرفي كما وكان لبرنامج تستاهل دوره الكبير في اعادة ثقة المواطن العراقي بادارة واعمال المصرف العراقي من خلال ايداع امواله ليحصل فيما بعد على الملايين من خلال المشاركة في قرعة تستاهل وهو برنامج شهري ونصف سنوي وسنوي ان هذه الاجراءات الصحيحة هي خطوات صحيحة لاعادة الثقة الى مصارفنا والقوة الشرائية للعملة العراقية كما نتج عن خطة فيصل الهيمص زيادة الطلبات من الشركات من أجل الاستثمار في المشاريع العملاقة والصغيرة والتي ستنتج وضعا جديدا في مجال الخطوات العملية نحو البناء والاعمار لتأتي متوازنة مع الانتصارات العسكرية لجيشنا وقواتنا البطلة بكل تسمياتها في تنظيف البلد من جرائم داعش الجريمة والارهاب .كما ان المصرف وقع عقد تعاون مع الشركة المتحدة لسيارات رينو لتقديم خدمة قروض السيارات للمواطنين حيث يقوم المصرف بأقراض الموظفين ممن توطنت رواتبهم لدى المصرف وتصل قيمة القروض الى (60) مليون دينار وتتولى الشركة عملية بيع السيارات من ماركة (رينو) الى المقترضين عبر المصرف.

ان فيصل الهيمص لم ينتظر انتهاء المعارك مع داعش الجريمة لانه كان ايضا في معركة مصرفية لاعادة التوازن والثقة الى المصارف والعملة العراقية من خلال تواصله مع المصارف العالمية لتحقيق الهدف . كما ان المصرف شارك في اصدار سندات مالية بقيمة مليار دولار امريكي وارتقى المصرف بذلك الى مصاف الدول المتقدمة وحاز على ثقة المصارف العالمية ويعد المصرف مديرا اساسيا في عملية اصدار السندات وتلك تفتح الابواب أمام العراق ابواب العالمية . كيف هي سعادة العراقيين عندما يجدون من هو لم يزل وطنيا رغم اعاصير الفساد الذي ضرب البلاد شكرا لكم فيصل الهيمص على تفانيكم واخلاصكم ووطنيتكم وغيرتكم ونزاهتكم وحفظكم اموال العراقيين .