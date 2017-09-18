تقرير أممي يرى إرتفاعاً في نسبة الجائعين من سكان الكرة الأرضية

لجنة نيابية لـ (الزمان):الأزمات والحروب وراء تفاقم أعداد الفقراء

بغداد- شيماء عادل

اكدت لجنة نيابية ان الازمات التي مر بها العراق وعدم الاستقرارالسياسي اثر على مختلف مجالات الحياة وخلف 4 ملايين مهجر وفاقد لقوت يومه , في وقت اوضح تقرير لمنظمة الامم المتحدة خلال عام 2017 تزايد عدد الجوعى في العالم لاول مرة قبل 10 سنوات الى 815 مليون انسان.وقال رئيس لجنة المرحلين والمهجرين النيابية رعد الدهلكي لـ( الزمان ) أمس ان (الازمات التي مر بها العراق وعدم الاستقرارالسياسي اثر على مجمل مرافق الحياة وخلف 4 ملايين مهجر وفاقد لقوت يومه), واضاف ان (الازمات التي مر بها البلد وعدم الاستقرارالسياسي والتي رمى بظلالها على جميع مفاصل الحياة من جهة وعدم وجود دولة مؤسسات منذ2003 الى الان وقصور السلطات الرسمية ذات العلاقة من جهة اخرى نتج عنها نقصا في نظام الغذاء وزيادة في اعداد الفقر بحيث وصلت الى مرحلة خطيرة جدا وارتفاع اعداد المهجرين الى 4 ملايين نازح واصبح قوتهم اليومي حلما ومن الخيال).واوضح الدهلكي ان (هذه الازمة اصبحت خطيرة و يصعب السيطرة عليها ولاسيما في ظل تفاقم الازمة الاقتصادية وعدم توفير الاموال الكافية للنازحين اضافة الى خلق ازمة انسانية بسبب المعارك وانشغال ميزانية الدولة بشكل كبير وصرفها على معاركة ضد داعش , متناسية ان تلك المعارك خلفت اعدادا كبيرة من النازحين مقابل شح الميزانية المرصودة لهولاء النازحين بالتالي غدت الحالة اشبه بكارثة انسانية كبيرة ), موضحا ان (هذه الحروب والازمات لم تخلق فقط نقصا في الغذاء ونزوح اعداد هائلة وانما ادى ايضا الى ارتفاع اعداد البطالة وانحسار الدولة في مجال فرص العمل للعاطلين و التعيينات وعدم فسح المجال للصناعة والتجارة والزراعة ما اثر على الوضع الاقتصادي الوطني بشكل سلبي بصورة عامة واثر على النازحين بصورة خاصة). واشار الى ان (تبعات نقص الغذاء والبطالة وتدهور التعليم يؤثر بشكل سلبي على مستقبل العراق كون الحرمان يولد المجاعة والحاجة يؤدي الى تشرد والبحث عن لقمة العيش وترك التعليم ).

رؤية وعمل

داعيا الجهات المسؤولة الى (ضرورة ان تكون هناك رؤية واضحة ودعم كبير للتعليم والعمل على اعادة النازحين الى مناطقهم المحررة ليكون لديهم بصيص امل ولابد من بناء دولة مؤسسات و الابتعاد عن العنف والسلاح ) حسب قوله . على صعيد متصل أوضح تقرير المنظمة عن وضع التغذية والأمن في العالم خلال العام 2017 من أن عدد الفقراء في العالم يتزايد لأول مرة منذ اكثر من 10 سنوات .وأشار التقرير إلى أن (نحو 815 مليون شخص في مختلف أنحاء العالم لايتلقون الغذاء الكافي ويعانون من الجوع المستمر وهو مايشكل نحو 11 بالمئة من عدد سكان العالم).

وأكد التقرير أن (أغلب هؤلاء يعيشون في مناطق فقيرة في أفريقيا وآسيا كما أن هناك نحو 155 مليون طفل يعانون مشاكل في النمو بسبب نقص الطعام وأغلبهم يعيشون في مناطق تعاني من صراعات مسلحة). وأضاف التقرير أن (هذه المؤشرات تقرع ناقوس خطر لا يمكن للمجتمع الدولي أن يتجاهله), محذرا من ان (الهدف الذي حددته المنظمة العالمية سابقا بالقضاء على الجوع وآثاره على الأطفال ونموهم بحلول عام 2030 لايمكن تحقيقه إلا بتوفير المزيد من الاموال وبذل المزيد من الجهد). واشار التقرير ان هذه ( الدراسة تعد هي الاولى من نوعها منذ إعلان الأمم المتحدة سعيها للقضاء على ظاهرة الجوع بحلول 2030 وتهدف إلى تقييم الجهود التي تمت خلال الفترة الماضية ضمن مبادرة التنمية المستدامة), واضاف انه (حسب الإحصاءات السابقة فإن عدد الفقراء على مستوى العالم يزيد منذ عام 2014 لكنها المرة الاولى التي تسبب هذه الزيادة إرتفاعا ملحوظا في نسبة الجائعين من بين سكان الكرة الأرضية ). وأكد الامين العام لللجنة الدولية التي أشرفت على التقرير وشارك فيها ممثلون عن خمس منظمات تابعة للأمم المتحدة إن (الصراعات المسلحة تزايدت في دول عدة ونشبت في دول أخرى وأصبحت أكثر تعقيدا وتاثيرا على البيئة ومصادر الغذاء), وأشار التقرير إلى أن (المجاعة اجتاحت دولة جنوب السودان مطلع العام الجاري ويمكن أن تضرب المنطقة نفسها في وقت لاحق كما أن هناك مخاطر بحدوث مجاعة أخرى في مناطق مثل شمال غرب نيجيريا والصومال واليمن ما يهدد بنقص موارد الغذاء عن مئات الملايين من السكان).