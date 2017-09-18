تصنيع الحبوب تشرع بمعالجة أبواب الصرف وضغط النفقات

التجارة تحقق 831 نقلة لمفردات البطاقة التموينية

بغداد- داليا احمد

اعلنت وزارة التجارة عن تحقيق أسطول نقل الشركة العامة لتجارة المواد الانشائية 831 نقلة ضمن الخطة المركزية التي وضعتها لنقل مفردات البطاقة التموينية اضافة الى نقل المواد الانشائية المتنوعة بين فروع ومجمعات الشركة وذلك خلال شهر اب الماضي . وقال مدير عام الشركة زهير احمد سلمان في بيان تلقته (الزمان) امس ان (هذه النقلات حققت إيرادات مالية للشركة تقدر بـ 681,771,186 مليون دينار من خلال نقل المواد الغذائية المخصصة ضمن مفردات البطاقة التموينية للمحافظات وخاصة المناطق المحررة من عصابات داعش الارعابية إضافة إلى نقل المواد الإنشائية المتنوعة في فروع الشركة وبشكل مستمر), مشيرا الى (تحقيق الشركة مبيعات مالية بلغت 275,954,269 مليون دينار من بيع المواد الانشائية خلال شهر اب الماضي), واضاف ان (تسهيل عملية البيع المباشر للمواد الانشائية دون قيد او شرط وتوفرها في فروع الشركة في بغداد و المحافظات ادى الى ارتفاع المبيعات بشكل مستمر والإقبال على اقتناء المواد إلانشائية ضمن خطط البناء والأعمار التي تشهدها المحافظات خاصة وان المواد الانشائية التي تتعامل بها الشركة من مناشئ عالمية خاضعة للمواصفات المعتمدة لجهاز التقييس والسيطرة النوعية وباسعار مناسبة مقارنة بالسوق المحلية).

تنسيق جهود

على صعيد متصل بحثت مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة مع محافظ كربلاء عقيل الطريحي ونائب المحافظ الاول جاسم الفتلاوي تنسيق الجهود بين الجانبين للمشاركة في زيارة العاشر من محرم والسبل الكفيلة في تجاوز المشاكل والمعوقات والتي تواجه اسطول الوزارة والمتمثلة بتوفير الكاز وتنظيم حركة المرور. ونقل البيان عن مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة ابتهال هاشم صابط قولها انه (تم مناقشة دور الوزارة ومشاركتها السنوية باسطولها الناقل لنقل زوار المناسبات الدينية في المحافظة وضمن محورها المحدد النجف – كربلاء).فيما ثمن الطريحي (دور الوزارة الفاعل ومشاركتها السنوية بنقل الزائرين باسطول نقلها والذي تميز بانضباطه العالي ومساهمته بانجاح الخطة الامنية الخاصة بالزيارة خاصة وانها اصبحت من الوزارات المتخصصة بهذا المجال من خلال ادارتها للعملية بشكل صحيح ولتسلمها المحور المناط بها وهو محور نجف- كربلاء والذي شهد نجاحات على مدى السنين الماضية).الى ذلك اعلنت الشركة العامة لتصنيع الحبوب التابعة لوزارة التجارة عن مناقشة التطرق ومقترحات الاقسام لزيارة مواردها ومعالجة بعض ابواب الصرف وضغط النفقات . وقال مدير عام الشركة طه ياسين عباس في بيان تلقته (الزمان ) أمس خلال ترؤسه اجتماعا لهيئة المديرين والاقسام المختصة بالتخطيط والميزانية وممثلي القسم القانوني ان (الاجتماع تناول دراسة مقترحات الاقسام المتعلقة بتعزيز موارد الشركة بما فيها استيفاء اجور خدمة من المطاحن لقاء بعض الانشطة وامكانية الدخول بعقود مشاركة مع الشركات الموردة للادوات الاحتياطية واكياس التعبئة لتجهيز المطاحن مقابل هامش ربحي للشركة ), واضاف انه (تم التأكيد على توقيع عقد انتاج الطحين من قبل مطاحن الانبار المعاد تشغيلها مؤخرا وموضوع الطاقات الانتاجية للمطاحن الحكومية والتنسيق مع تجارة الحبوب للاسراع بتجهيزها بحصصها المقررة من الحبوب ), وتابع البيان ان (دائرة الرقابة التجارية والمالية في الوزارة ضبطت عدد من المخالفات لوكلاء ومطاحن اهلية وحكومية حيث تم تسجيل126 مخالفة لوكلاء التموين و23 مخالفة للمطاحن الحكومية والاهلية وذلك خلال شهر اب الماضي ).

فرق رقابية

ونقل البيان عن مدير عام الدائرة حسين فرحان القول ان (الفرق الرقابية في الدائرة كثفت جولاتها الميدانية في بغداد والمحافظات حيث حققت 615 زيارة لوكلاء التموين و230 زيارة للمطاحن الاهلية والحكومية و 216 زيارة لمركز تموين و56 زيارة لسوق محلية وكذلك 226 زيارة لمجمعات المخازن الغذائية والانشائية بالاضافة الى 37 زيارة للاسواق المركزية و 244 زيارة لسايلوات الحبوب بالاضافة الى استقبال 100 شكوى من المواطنين تم خلالها رصد 13 مخالفة وتم مفاتحة قسم الشكوى في الوزارة لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقها), واضاف ان( قسم الرقابة المالية قام باجراء تدقيق السلف عدد13 وتدقيق 12عقدا وتدقيق 3 محاضر لجان فتح العطاءات وتدقيق 3 محاضر لجان المراجعة والمصادقة وتدقيق تضامين عدد65 وتدقيق مديونية عدد 8 وتدقيق 168 كتب الديوان وتدقيق 16 محاضر الشطب وتدقيق 5 معاملة جباية مراكز تموينية وتدقيق 6 حوافز المساندين وتدقيق محاضر لجان تحليل العطاءات 3 وتدقيق ايفادات 25 وتدقيق جرد الصندوق 15) , مشيرا الى ان ( الدائرة فاتحت الجهات المعنية في الشركات والدوائر لغرض اتخاذ الاجراءات اللازمة المتبعة بحق المخالفات التي رصدت خلال تلك الزيارات ).