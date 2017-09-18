صوت من خارج الحدود – علي ابراهيم

يبدو ان العطلة الصيفية هذا العام قد اتاحت للكثير السفر خارج الوطن ؛ وقد يكون ارتفاع درجات الحرارة ،او الاستمتاع بالعطلة ،او لمراجعة طبية اذن تعددت الاسباب والسفر واحد . واذا كنا قد سئمنا ما تصدره الصحف من اخبار ،واراء فهي تزداد حرارة مع لهيب الصيف حتى وصلت الى حالات انتحار ،وحالات من الامتعاض وتمني فصل الشتاء ،فكان السفر الذي يعوض اي نقص يعكر المزاج في العطلة الصيفية،وينسي الهموم ،وقد يحسب المسافر ان رجوعه لبلده سوف يعيد اليه المرض والهموم .ومن تلك الرحلات كانت الى مصر رغبة من اراد ان يعرف ويرى حضارة مصر ..الاهرامات ..المعابد …خان الخليلي ،سوق الكتب في العتبة .ساعات وليال جميلة ،والاجمل هو السير في شوارع القاهرة ،وهذا كله يجعل المسافر يغير من الايام التي سيقضيها يزداد فرحا في قضاء امتع الاوقات ،ولكن ما كدر ذلك هو عند الوصول الى جنوب سيناء فجرا بعدرحلة عشر ساعات من القاهرة ،تفاجاممن كانوا في الحافلة بسؤال مسؤول سيطرة دخول جنوب سيناء للسائق المصري صباح الخير ،الزوار مين واصلين ،فرد السائق قائلا :كلهم عراقيين ،لم يقتنع مسؤول السيطرة فقال ثانية :كلهم عراقيين سنة لو شيعة ،او كلهم سنة وشيعة .هنا سكت السائق المصري ومندوب الرحلة المصري ،وحل السكوت على الجميع ،الامسافرا واحدا كان اشبه بالنائم نهض وقال مسرعا كلهم سنة بصوت عال ،وهنا اقتنع الذي وجه السؤال ،وقال نرحب بكم تفضلوا ،واشار للسائق بالانطلاق . روى ابو عمر الذي قال كلهم سنة ،كنت نائما واحسب انني في حلم وقد سمعت اخر الكلام ،فحاولت ان اعطي الجواب مسرعاوانا مستغرب من ذلك وهذه المرة الاولى التي اسمع بهذا السؤال من رحلتين لي سابقتين الى مصر ،رد اخر اعتقد انه سؤال غريب الى هنا تلاحقنا هاتان الكلمتان؟كلنا قصدنا السفر ،ولم نتساءل بيننا عن ذلك طوال طريق السفرة .وامتعض اخرون من صوت من خارج الحدود يلاحق العراقيين حتى في سفرهم ،واذا كانت بعض الدول المجاورة لبلدنا قد تسال عن ذلك فان مصر بعيدة عنا فكيف انتقلت لها العدوى .واخيرا نزلنا جنوب سيناء في ضحى اليوم نفسه وقد تناسينا ذلك الخبر الذي حصل عند الفجر ذلك لان منظر البحر الاحمر قد غير من مزاجنا الذي تعكر من قبل كانت امواج البحر الاحمر تزيدنا متعة ودفع عنا ثمن غلظة السؤال .كانت متعة السفر قد اتاحت لنا ان نعرف عن الانسان المصري وهو يرد مسرعا ،ها ياباشا ما انا كنت في العراق في بغداد في البصرة كانت اياما حلوة انتم ضيوف عندنا ،كان ذلك الجواب هو ماجعلنا نفتخر بانفسنا اننا شعب له فضائل على الاخرين ،ونامل ان يكون صوتنا في المواطنة والتعايش فيما بيننا هو اكبر من كل شي،واعتقد ان ذلك غير بعيد عنا.