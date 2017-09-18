رغيف الخبز على فراش الموت – عبد الباري الحريري

للامانة اقول ان هذا العمود الصحفي كتبته ليس من نسج الخيال وانما يمثل الواقع الفعلي تماما”، فبعد زيارات ميدانية متكررة في جانبي الكرخ والرصافة بعاصمتنا الحبيبة اطلعت فيها بالعين المجردة على الصور المخيفة ، والقذرة ، والبائسة جدا”، والمقززة للاعصاب التي تعيشها نسبة كبيرة من الافران الحجرية، والكهربائية ، والمخابز على حد سواء باستثناء بعضها التي تم افتتاحها قبل فترة قصيرة جدا” . ومن أجل المشاهدة الدقيقة لكل شيء بوضح النهار كنت اطلب من اصحابها الدخول الى الحمامات ، والمغاسل فأصاب بالذهول والتقيؤ، والدوران ، واضطر للفرار، والخروج مسرعا” لكي اتنفس الهواء النقي بسبب شدة الروائح الكريهة، والعفنة المنبعثة جراء طفح المجاري من جميع دهاليزها، واروقتها المظلمة ، والمعتمة ، والالوان الخافتة التي تخيم على أركانها ، وحتى الافرشة التي اعدت لراحة العمال التي تفترش الارض المتسخة فكأنما منتقاة من الازبال …. والغريب ان نسبة منها تتعمد أستخدام النفط الاسود لرخص أسعاره رغم توفر النفط الابيض مما يؤدي الى التصاق الكاربون الاسود على أماكن متفرقة بالصمون ، ومرات عديدة بادرت لتقديم النصح ، والارشاد لبعض اصحابها ، وان اجاباتهم ، وردود افعالهم تتميز بالتشنج والعصبية ، والحدة ، والتبريرات التي أكل عليها الدهر وشرب .. وأتساءل باستمرار مع نفسي ، والحزن يخيم عليً لماذا هذا التردي في هذه الصناعة المرتبطة بصحة الناس ، وقوتهم الاساسي .. وأين الاجهزة الرقابية من كل مايجري أمام انظار الجميع وبدون خوف أو ضمير أو وازع انساني .

// ومع الاسف الشديد فان جميع مراحل تصنيعه تجري بالايدي باستثناء عملية عجنه تتم بواسطة عجانات وخلاطات كهربائية غالبا” لايتم تنظيفها ، بغسلها ، وازالة المواد العالقة بها من عجين قديم ، ومواد عفنة ، واتربة تغطي اجزاءها الداخلية ، والخارجية ، وفي ساعات الذروة والزحام الشديد الذي يحصل وبالذات خلال شهر رمضان المبارك او أوقات الفطور ، والغداء ، والعشاء ، والمناسبات ، والعطل حيث يتعمدون لشواء الصمون بدون تخمير العجينة .. تصوروا .. فتجد الصمون أو الخبز لا يتمتع بنكهة ومذاق طيب مما يسبب عند تناوله عسرا” بالهضم ، واضطرابات بالمعدة والجهاز الهضمي .. واللافت للنظر ان جميع عمالها لا يخضعون للفحص الطبي الدوري سوى في بداية تشغيلهم ، وهو فحص تقليدي مجرد اسقاط فرض ، وملابسهم غالبا” ماتكون غير نظيفة ، وملتصق بها العجين اليابس ، اما ايديهم فيعجز اللسان عن وصفها لانها مليئة بالبقع الداكنة ، وكأنها مغمسة بالدهون ، والكاربون الاسود ، ويعملون بدون ارتداء الصداري ، والقفازات ، وأغطية الرأس رغم انهم يتولون عملية تقطيع ، وشوي ،وتكييس الصمون أو الخبز للزبائن وتحتاج ملابسهم وايديهم واجسادهم الى الغسل بالصابون والمعقمات …أما المناضد التي تخلط عليها العجينة التي تعد على شكل رولات تقطع على شكل كرات صغيرة في معظم الاوقات تكون غير مطابقة للاوزان المقررة ، وفيما يخص الطاولات المسماة (التختات) ، والشراشف الصغيرة التي يفرش عليها الصمون فهي مقرفة الاشكال لانها مليئة بالاوساخ وقد تحول لونها من الابيض الى الاسود . وتشترك الافران الاوتوماتيكية في كل الضواهر التي ذكرت خاصة وان الصواني المعدة لشوي الصمون المسمى (الفرنسي) يتكدس فيها الكاربون المتفحم ، والطامة الكبرى ان عمالها يستخدمون الزيوت السائلة الرديئة لطلائها .. وهذا ينسحب ايضا” على المخابز التي يتعمد بعضها على خلط الطحين الابيض بالاسمر القديم الذي تنبعث منه الروائح غير المستحبة وبالذات بأحياء بغداد القديمة الشعبية او المنتشرة على الاطراف والاقضية والنواحي ، ويميل رغيف الخبز الى الاصفرار وفوق ذلك يظهر الخبز بعد شويه بخلفية سوداء تسبب امراضا” لا حصر لها .

// ختاما” اضع هذه الظاهرة أمام انظار الجهات ذات العلاقة في وزارات الصحة ، والداخلية ، والتجارة التي يتطلب منها المبادرة فورا” لتشكيل فرقا” من الامن الاقتصادي ، والصحية والتجارية التي يتم انتخابها بعناية دقيقة يستوجب منها العمل بكل جدية ، ووطنية عالية وعدالة بعيدا” عن المحاباة والمجاملة من اجل الحفاظ على صحة مواطننا الكريم الطيب المثقل بالامراض الانتقالية ، والمستعصية والهموم والمشاكل بزيارتها المفاجئة بأوقات مختلفة في النهار والليل لمراقبتها ووفق جداول محددة ، ومنعها من مزاولة هذا العمل الانساني الرائع إلا بعد التزامها بالشروط الصحية المطلوبة وان تلزم عمالها بارتداء زيا” موحدا” يقر رسميا” يتم ختمه من قبل الجهة الرئيسية المسؤولة عن الافران والمخابز ببغداد ولا يجوز ارتداؤه إلا بعد التأكد تماما” من سلامة العمال واصحاب هذه الأفران والمخابز ، وان يتم توحيد الاوزان قبل وبعد الشوي وعدم ترك الحبل على الغارب بعد الان حيث سنظل نتابع هذه المشكلة لحين التأكد (100 بالمئة) بأنها تزهو بالنظافة ، والانارة الكافية ، والملابس الناصعة النقية في لونها .. ولا ننسى ان نذكر ان انتاجه في الدول المتقدمة يتم بدون ان تمسه الايدي وبواسطة اجهزة وتقانات حديثة متطورة … وقد أعذر من أنذر .