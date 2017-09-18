الكهرباء تحل الإختناقات على الشبكة في المنطقة الجنوبية

صلاح الدين يناقش الصيانة الوقائية للحفاظ على المولّدات

بغداد – صباح الخالدي

تمكنت المديرية العامة توزيع كهرباء الجنوب من حل الاختناقات على الشبكة الكهربائية في المنطقة الجنوبية خلال فصل الصيف حيث حققت المديرية العامة نسب إنجاز متقدمة في مشاريع خطتها الطارئة لصيف عام 2017، مشيرة إلى أن تلك المشاريع المنجزة منها أسهمت في حل اختناقات الشبكة الكهربائية في المحافظات الأربع البصرة وميسان، وذي قار والمثنى. وقال المتحدث باسم الوزارة مصعب المدرس ,في بيان تلقته (الزمان) أمس أن (نسبة الإنجاز المتحققة في مشاريع الخطة بلغت 95 بالمئة لغاية الآن حيث بدأ العمل بها بداية صيف عام 2017)، واضاف ان (عدد تلك المشاريع الذي كان 152 مشروعا توزعت بين المحافظات المذكورة), واوضح المدرس ان (الملاكات الهندسية والفنية واصلت العمل في اصعب الظروف المتمثلة بارتفاع درجات الحرارة والوزارة تثمن دور تلك الملاكات في سرعة الإنجاز من أجل الوصول إلى أفضل الخدمات إلى المواطنين), وتابع البيان ان (الملاكات الهندسية والفنية في مركز خدمات كهرباء المدينة التابع لتوزيع كهرباء شمال البصرة انجزت إعمال الصيانة الوقائية لخط المدينة حيث تم العمل على مغذي المدينة 33 كي . في . رقم 1 القادم من محطة الحمداوي 132كي. في من خلال تبديل نزالات وتثبيت قابلوات الضغط العالي على الستركجرات المنصوبة حديثا من اجل استقرار اكثر للتيار الكهربائي وانتظام ويسهم ايضا في تحسين ساعات التجهيز لمناطق مركز قضاء المدينة التابعة لمحافظة البصرة). وعلى صعيد متصل تواصل الملاكات الفنية والهندسية في مراكز الخدمات التابعة للمديرية وبالتعاون مع شعبة رفع التجاوزات وقسم مبيعات الطاقة وبمرافقة شعبة العلاقات، اعمالها برفع كافة أنواع التجاوزات عن الشبكة الكهربائية وجباية الديون المتراكمة بذمة المواطنين فضلا عن مسح وتأهيل المقاييس وترقيم المناطق العشوائية حيث الملاكات تمكنت من رفع 1250 حالة تجاوز فضلاُ عن جباية الديون المستحقة التي بذمة تلك الأصناف المذكورة و شملت أيضاً ترقيم الدور وإصدار ألانذارات للمواطنين الممتنعين عن أجور الجباية، حيث قامت لجان المبيعات المرافقة لمراكز الخدمات بترقيم أكثر من 120 منزلا وتسجيلهم على النظام الأصولي و400 منزل على نظام المتجاوزين. واشار البيان الى انه (تم نصب 75 مقياسا ثلاثي الأطوار وإستلام مستمسكات البعض منهم وحسب صنف العقار وأكمال معاملاتهم موقعيآ. واضاف البيان ان (الملاكات الهندسية والفنية في مديرية توزيع كهرباء محافظة ميسان التابعة لتوزيع كهرباء الجنوب تمكنت من ادخال مغذي مستحدث لتغذية حي المعلمين الجديد في العمارة), واوضح ان (الملاكات الهندسية والفنية في قسم مشاريع تنفيذ التابع للمديرية توزيع كهرباء المحافظة استحدثت مغذيا جديدا وادخلته للعمل لتغذية حي المعلمين الجديد شمال مركز مدينة العمارة ونصب عمود ضغط عالي عدد 39، فنجان عازل مع مد أسلاك ألمنيوم حجم 120 ملمتر مربعا على طول 3900 متر وان، المشروع انجز بجهود ذاتية وضمن الخطة الاستثمارية للمديرية العامة لعام الجاري).ونظم مركز تدريب كهرباء محافظة نينوى عددا من الدورات الفنية والادارية الموقعية لملاكات الوزارة ضمن الرقعة الجغرافية الشمالية حيث يقيم وعلى القاعات التدريبية في محطة ملا عبدالله الغازية في محافظة كركوك دورتين حتميتين لملاكات المديرية العامة لانتاج الطاقة في محافظة صلاح الدين الاولى هي دورة في مجال الاختصاص الدقيق كهرباء بعنوان صيانة المحولات وفحص الزيوت حيث تتطرق المحاضر الى النظرية العامة لعمل المحولات الكهربائية وانواع محولات القدرة الكهربائية اضافة الى الفحص السليم لزيوت وكيفية اجراء الصيانة الوقائية للمحولة للحفاظ على ديمومة عملها بكفاءتها السليمة), وتابع البيان ان (الدورة الثانية في مجال الاختصاص الدقيق ميكانيك عن خواص وتطبيقات المواد الهندسية حيث تعرف المشاركون فيها على التصنيف العام للمواد الهندسية والخواص الميكانيكية العامة وتطبيقات اصناف المواد الهندسية), واوضح البيان ان (دائرة التدريب والتطوير ناقشت الحوكمة الالكترونية من اجل بيئة عمل وطنية للوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة والتي تعمل ضمن شبكات حديثة صممت وفق معايير فنية دقيقة نظمت دائرة التدريب والتطوير مركز تدريب كهرباء بغداد), واضاف ان (بشان التعريف بكيفية وضع قواعد أساسية لجمع المعلومات وأرشفتها ومتابعتها الكترونيا من خلال التكنولوجيا الحديثة وجملة من الإجراءات التي يمكن الاعتماد عليها في التواصل مع مختلف النشاطات المرتبطة بوزارة أو إي مؤسسة أخرى اختصارا للزمن وتقليل التكاليف وحفاظا على المال العام), وتابع البيان (وكذلك الحد من الروتين المتبع في دوائر الدولة إضافة إلى الشفافية والكفاءة والفاعلية في العمل الحكومي للوصول إلى اقتصاد متنوع وتنافسي وكانت المحاور كيفية العمل على رفع إنتاجية الموظفين من خلال تقليل المشاكل وتعزيز التفاعل بين المواطنين والدولة ومشاركة المجتمع المدني في الشؤون ألعامه وتوسيع الاندماج الاجتماعي ونشر ودعم خدمات الحوكمة الالكترونية الجديدة داخل المحافظات حتى يتسنى لجميع المواطنين الوصول إليها).