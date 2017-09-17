الطيران العراقي يلاحق داعش داخل سوريا

مشاورات اميركية روسية للحفاظ على خفض التوتر في وادي الفرات

اوسلو- بغداد -الزمان :أعلن العراق، الأحد، أن مقاتلاته شنت غارات جوية على أهداف لتنظيم داعش الإرهابي داخل الأراضي السورية على مقربة من حدود البلدين، لأول مرة منذ فبراير/شباط الماضي. جاء ذلك في بيان لخلية “الصقور” الاستخباراتية، التابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بوزارة الداخلية العراقية. وأوضحت الخلية في بيان، أن المقاتلات العراقية استهدفت 6 مواقع لتنظيم “داعش” في منطقة الميادين السورية القريبة من حدود العراق.

وأضافت أن العراق شن تلك الغارات الجوية بالتنسيق مع اللجنة الرباعية المكونة من إيران وسوريا (النظام) وروسيا والعراق، من دون صدور تأكيد أو نفي من تلك الجهات حتى اللحظة.

فيما اعلن رئيس الاركان الاميركي الاحد ان الولايات المتحدة وروسيا اجرتا مشاورات للحفاظ على منطقة «خفض التوتر» في وادي الفرات في سوريا حيث ينفذ جيشا البلدين عمليات ضد تنظيم الدولة الاسلامية، وذلك بعد حادث نسب الى روسيا.

وقال الجنرال جو دانفورد لصحافيين في طائرة تقله من تيرانا حيث شارك في اجتماع لحلف شمال الاطلسي «تحدثت الى الجنرال (فاليري) غيراسيموف (رئيس الاركان الروسي) مساء السبت» فيما تشاور وزير الخارجية الاميركي ريكس تيلرسون في هذا الصدد مع نظيره الروسي سيرغي لافروف. واتهمت «قوات سوريا الديموقراطية» التي تدعمها واشنطن، السبت الطيران الروسي بقصف مقاتلين تابعين لها في شرق سوريا، الامر الذي نفته موسكو في حين اكده التحالف الدولي ضد الجهاديين بقيادة واشنطن.

واضاف دانفورد «ينفذ الروس عملية في دير الزور، وقالوا ان مقاتلين من تنظيم الدولة الاسلامية فروا من دير الزور وانتقلوا الى شرق نهر الفرات. فطاردوهم شرق الفرات مستخدمين مقاتلات للقوات الروسية والنظام السوري. لقد اكدوا انهم قصفوا (منطقة) شرق الفرات، لكن بعض هذه الضربات طاولت مناطق قريبة واصابت قوات سوريا الديموقراطية التي ندعمها». واوضح «اننا اجرينا اتصالات على كل المستويات لاعادة جعل الفرات منطقة خفض توتر»، مبديا اسفه لهذا الحادث الذي يشكل «فشلا» لمساعي خفض التوتر. ويشهد الشرق السوري راهنا هجومين منفصلين لطرد تنظيم الدولة الاسلامية من دير الزور. فالجيش السوري بدعم من موسكو يركز عملياته في مدينة دير الزور نفسها فيما تقاتل قوات سوريا الديموقراطية في شرق المحافظة باسناد جوي من التحالف.

واقر رئيس الاركان الاميركي بان «الوضع في هذه المنطقة بالغ التعقيد»، معتبرا ان «خفض التوتر حاليا هو اكثر صعوبة مما كان قبل بضعة اشهر. لذا، نبذل جهودا حثيثة لاعادة احياء اطار خفض التوتر».

لكنه لم يوضح ما اذا كان الجانب الروسي اعلن التزامات، ملاحظا انه «لم تتم تسوية كل المشاكل».