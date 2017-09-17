مصر تنجح في عقد اتفاق للمصالحة بين فتح وحماس بعد مباحاث مضنية 

القاهرة – مصطفى عمارة : نجحت المخابرات المصرية فى التوصل إلى اتفاق بين وفدى حماس وفتح وينص الاتفاق بما يلى : 1- موافقة فتح على حل حركة حماس اللجنة الإدارية 2- الموافقة على دمج موظفى حماس على سلم رواتب السلطة 3- رفع العقوبات عن قطاع غزة من جانب السلطة 4- عقد الاطار القيادى المؤقت لمنظمة التحرير بالقاهرة 5- يتولى فريق مصري أمني عسكري تنفيذ الاتفاق بين فتح وحماس على الارض التوقيع على اتفاق المصالحة بين فتح وحماس بالقاهرة 7- عقد إجتماع اخر يضم كل الفصائل بالقاهرة

8- إعادة ربط الكهرباء بقطاع غزة بالشركة المصرية والاسرائيلية لحين انشاء محطة جديدة 9- تمكين حكومة الوفاق من استلام الوزارات

10- فتح معبر رفح على ان يتولى حرس الرئيس تأمين المعبر وحماس خارجه 11 – عدم المساس بسلاح المقاومة 12- صفقة تبادل الاسرى تتم برعاية مصرية وهناك 3 نقاط لا تزال محل خلاف وهى : – فتح تريد عقد انتخابات تشريعية أولا وحماس تريد تشريعية رئاسية فى وقت واحد

-رفض أبو مازن عودة السيد محمد دحلان إلى حركة فتح

– اعترضت فتح ايضا على المشاركة فى الصندوق الاغاثى المصري الاماراتى فى تعويض ضحايا الانقسام وقد أمهلت المخابرات المصرية حركة فتح 24 ساعة للرد على النقاط العالقة . نجحت جهود المخابرات المصريه مساء امس فى عقد اجتماع على طاولة واحدة بين وفدى فتح وحماس لمناقشة ملف المصالحة وعلى راسها عرض حماس حل اللجنة الادارية التى شكلتها مؤخرا لادارة قطاع غزه وكانت المخابرات المصريه قد طلبت من وفد حماس برئاسة اسماعيل هنية عدم مغادرة القاهرة تحسبا لعقد اجتماع مع وفد فتح .