استئناف الطيران بين العراق وروسيا بعد 13 عاماً من تعليقه

موسكو- (أ ف ب) – استأنفت روسيا والعراق الاحد الرحلات المباشرة بينهما للمرة الاولى بعد انقطاعها منذ 2004، في تطور اعتبره مسؤولون مؤشرا لعودة الاستقرار الى البلاد التي تشهد حربا دامية.

واقلعت طائرة تابعة للخطوط الجوية العراقية من مطار بغداد عند الساعة 10:31 صباحا (7:31 ت غ ) ويتوقع ان تهبط في مطار فنوكوفو في موسكو عند الساعة 2:19 بعد الظهر (11:19 ت غ ) بحسب جداولتوقيت الوصول والمغادرة الخاصة بالمطار على شبكة الانترنت.

وقال سيرغي ايزفولسكي المتحدث باسم سلطات الطيران المدني الروسية لفرانس برس «تصل اليوم اولى الرحلات».

واضاف «انها مؤشر من الجانب العراقي على ان بامكان الرعايا الروس زيارة العراق بامان».

وبحسب ايزفولكسي، الى جانب الخط الذي يربط موسكو ببغداد، هناك خط آخر يربطها بالبصرة لكن لم يتم الاتفاق بعد على استئناف الرحلات من هناك.

وعلقت روسيا رحلاتها المباشرة الى بغداد عام 2004 بعد اجتياح التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة للعراق العام 2003 وانزلاق البلاد في اتون الحرب.