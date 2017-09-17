فيلم بريطاني باللغة الأردية مرشحاً للجائزة أوسكار

لندن -الزمان : رشحت بريطانيا فيلم «ماي بيور لاند»، للمخرج البريطاني الباكستاني سرمد مسعود لجائزة الأوسكار عن فئة الفيلم الأجنبي. وأفاد الموقع الإلكتروني لمجلة «سكرين إنترناشيونال»، بأن الفيلم مأخوذ عن قصة حقيقية حول نجاة أم وابنتيها من حصار يفرضه عليهن أقاربهن في ريف باكستان وتبلغ ذروة الأحداث حينما يتعين عليهن أن يدافعن عن أرضهن من عصابة تتكون من مائتي من قطاع الطرق. وينتج الفيلم، الذي يقوم ببطولته إيمان مالك وسيد حسين، شركة «بيل كينرايت فيلمز». ويعد العمل الفني أول فيلم ناطق باللغة الأردية ترشحه بريطانيا لجائزة الأوسكار ضمن هذه الفئة.