أدوية التخسيس سبب لمشكلات صحية وتنظيم الطعام علاج فعال

مقادير وصفة طبية آمنة لإنقاص الوزن

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‎بغداد – الزمان

‎ قال الباحث العلمي العراقي الدكتور مناف الطائي ان ادوية انقاص الوزن تثير مشكلات صحية يمكن تجنبها بتنظيم الغذاء . واضاف الاطائي في حديثه لمراسل (الزمان) انه

‎يلجأ الكثيرون من اجل انقاص اوزانهم الى استعمال ادوية يطلق عليها ادوية التخسيس ومع ان الحل في ايديهم اذ يستطيعون عن طريق تقليل كميات الطعام التي يتناولونها ان يصلوا الى هذا الهدف دون عناء ..

ولكنها النفس الانسانية الامارة بالسوء ، التي تلتهم ما تشاء من الاطعمة ولا تجد سبيلا الا ادوية التخسيس للحد من شهيتها والوقوف في وجه سيل الاطعمه وهي تاخذ طريقها الى الفم والمعدة والامعاء. ‎ولكن هل هذا هو طريق سليم؟

‎قال الطائي : هذه الادوية التي تنشر على صفحات التواصل الاجتماعي تكفل تحقيق الغرض المنشود ، وتحقق الصحة والسلامه لكل من يستعملها؟

‎اننا نشك في ذلك مئة بالمئة والدليل العلمي الذي سوف اذكره لكم احبتي هو الذي يستند رأينا فالادوية التي تعمل على فقدان الشهية ولا داعي لحصرها وذكر اسمائها هنا فهي متداوله ومعروفة ، وهي اشبه بمنبه قوي للجهاز العصبي، ولكنها تسبب الارق وتعمل على اضطراب السلوك وسرعة دقات القلب وارتفاع ضغط الدم فضلا عن التعود عليها . ‎ثم ادمانها ، لذلك فانني اقول وبكل صراحة ان هذه الادوية التي تنشر مواقع صفحات التواصل الاجتماعي وهناك وكلاء شركات لبيع هذه الادويه فهم لا علم ولا معرفة بهذه الادوية وبالتالي انها تسبب ضررا كبيرا على البدين. ‎ومن هنا فان الافضل والاسلم سواء كان رجلا ام امرأة ان يلتجأ الى النظام الغذائي للرجيم فهو الاضمن له خاصة ان كان عن طريق النباتات الطبية التي لها القدرة في تخسيس الجسم بمدة وجيزة.

‎ونفس الكلام ينطبق ايضا على المواد غير القابلة للهضم التي يتناولها الشخص للحد من انطلاق شهيته صحيح انه لاضرر منها وليست لها آثار جانبية لكن لا داعي لاستعمالها اذا توافرت الاراده على الاقلال من الطعام وزيادة الحركة والنشاط .

‎واوضح الطائي ان كثرة الادوية المدرة للبول كوسيلة للوصول الى التخسيس تؤدي الى الاصابة بمرض السكر، كما تعرض الشخص لنوبات حادة من النقرس وتسبب له نقصا خطيرا في البوتاسيوم ويبقى استعمال المسهلات بغرض التخسيس ايضا ولا جدوى منها اطلاقا بالاضافة الى انها قد تسبب تقلص القالون وذبول الجسم العام .

‎ثم ان هرمون الغدة الدرقية الذي يجب ان يقتصر استعماله على حالة واحدة هي البدانة المصحوبة بنقص افراز هذه الغدة فانه في غير هذه الحالة ضار بالقلب والادوية الدموية . ‎وجدد الطائي القول كما في حديث سابق على ان البدانه قد يكون سببها نفسيا فلا يفيد في معالجتها سوى شيء واحد الريجم الغذائي بعيدا عن ادوية التخسيس التي لا تعرف ماذا وضع فيها.

‎وقدم الطائي عبر الزمان للذين يعانون السمنة هذه الوصفة العلمية مؤلفة من النباتات الطبية التالية:

‎زنجبيل طازج ٩٠ غم

‎نعناع٦٠ غم

‎الشاي الاخضر الحارق للدهون ٤٠ غم.

‎تخلط هذه النباتات الطبية خلطا جيدا ثم تطحن وتوضع في كبسولات كل وقت كبسولتان قبل الطعام.