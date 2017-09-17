منى زكي تطل من نافذة الطفولة

القاهرة – الزمان

‎حرصت الفنانة المصرية منى زكي على المشاركة في مسابقة لاكتشاف مواهب الأطفال، أقامها أحد الأندية الخاصة بالأطفال.

‎ولفت منى الانظار برشاقة مبهرة، وقد تألقت بإطلالة بسيطة، حيث ارتدت بلوزة بيضاء وبنطلون جينز، وتركت شعرها منسدلا، ووضعت ماكياجا رقيقا.

‎و بدأت منى زكي في تقديم الأطفال، الذي صعدوا على المسرح لعرض مواهبهم، وكان من بينهم طفلة ترقص “الهيلاهوب”، فأبدت الفنانة إعجابها الشديد بهذه الموهبة، ووتمنت أن تقومبتجريبها.

‎وفي نهاية المسابقة التقطت الفنانة المصرية الكثير من الصور التذكارية مع الأطفال المشاركين وأسرهم.