منى زكي تطل من نافذة الطفولة

القاهرة – الزمان
حرصت الفنانة المصرية منى زكي على المشاركة في مسابقة لاكتشاف مواهب الأطفال، أقامها أحد الأندية الخاصة بالأطفال.
ولفت منى الانظار برشاقة مبهرة، وقد تألقت بإطلالة بسيطة، حيث ارتدت بلوزة بيضاء وبنطلون جينز، وتركت شعرها منسدلا، ووضعت ماكياجا رقيقا.
و بدأت منى زكي في تقديم الأطفال، الذي صعدوا على المسرح لعرض مواهبهم، وكان من بينهم طفلة ترقص “الهيلاهوب”، فأبدت الفنانة إعجابها الشديد بهذه الموهبة، ووتمنت أن تقومبتجريبها.
وفي نهاية المسابقة التقطت الفنانة المصرية الكثير من الصور التذكارية مع الأطفال المشاركين وأسرهم.