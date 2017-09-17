لغة المنشارِ والخشب

عبدالحق بن رحمون:الغربة في الوطن أشكال وأنواع، والمعادلة الصعبة فيها لمَّا تكون الغربة على شكل دائرة مفرغة، ويظل ضلع قطرها ناقصا من غير ميناء أو نقطة وصول، بمعنى هنا مواجهة مع حرق جميع الأوراق والسفن، كما فعلها طارق بن زياد في خطبته الشهيرة. لذا فعل خيرا أولئك الذين عبروا البحر في اتجاه بلاد صارت فيما بعد هي أوطانهم، فحملتهم على أكتافها و آوتهم من كل خوف، وقلق وجوع .

الغربة داخل الوطن هي أشكال وألوان من البراغي وقطع الغيار، لكن الصَّعب فيها حينما تكون لغة المنشار والخشب؛ مستشرية في كل الحقول، لا أقصد الحقول التي جف ضرع زرعها؛ وإنَّما في حقول المؤسسات، والهيئات والضَّيعات وكل مجاميع الريع، ومنابع الثَّراء السريع.

من أخشاب الغابة نصنع الورق، والورق يصبح كُتبا، وصحفا ومجلات، وهناك كتب تؤلف بالماء السلسبيل أو بماء الذهب مجازاً، وكتب تؤلف بلغة الخشب، وبربطات العنق الفاقعة الألوان، وبلغة الخشب التي تبعث القرف والملل، وترفع ضغط الدم، وهي لغة تنتعش عند الأشخاص الماكرين، ونجدها عند بعض السِّياسيين وبعض الأدباء المتملقين، والزعماء والنقابيين، وعند بعض الطلبة في بحوثهم الأكاديمية التي يستنسخونها جملة وتفصيلا من الموقع العالمي «غوغول»، أمَّا بعض زعماء النقابات الذين كانوا في الزمن الجميل، يدافعون عن الطبقة العاملة والكادحة، أيام كان النضال الاجتماعي والسياسي، ضد الباطرونا، وضد الحكومات المتعاقبة، فهاهم اليوم يجترون لغة الخشب، كأنَّهم يجلسون فوق كرسي مرحاض بلدي، رأس مالهم لغة الخشب والحديث في دائرة مفرغة، وانتقاد كل شيء حولهم بعدما تم فطامهم من حليب الرِّيع، الذي استفادوا منه لعقود، ومن عائداته بنوا العمارات، وما بقي لهم في الدهاليز من قناني الخمور الفارغة، حتى هي الأخرى باعوها واشتروا بثمنها شاليهات بالمنتجعات السياحية. وبهذا فإن لغة الخشب هي لغة موغلة في الزيف، هي ضد الفعل والأفعال. فلغة الخشب تقابلها لغة المنشار، ولغة التسويف والكلام الجاف الخارج عن المدلول، أي كلام من غير أفعال. اليوم أي قناة فضائية تستضيف محللين أو خبراء، فانتظر لغة الخشب، ولغة لا تقول أي شيء، فكثرة المحللين في بعض القنوات الفضائية صارت مهنة لمن لامهنة له، قنوات توظف محللين وخبراء مزيفين ليناقشوا قضايا جوفاء، كأنهم ديكة في حلبة «الترايش» أي من الريش والملاكمة، ولا ننتظر من هذا المحلل أو ذاك أن يتكلم لغة العلم والمنطق والتحليل السليم، بل تجده مثل بوق، يخدم أجندة ممولي القناة أو هذا التيار أو هذه الطائفة التي لها مطامع اقتصادية أو سياسية من أجل التحكم.

لغة الخشب نسمعها في الأسواق الأسبوعية وخصوصا في البوادي لما ينادي أحد الباعة عبر مكبر الصوت في عملية إشهارية وتجارية أن لديه أدوية عجيبة وغريبة تعالج جميع الأمراض، وتكبر الأرداف، وواقع الحال في لغة الأسواق تستبعد في أحايين كثيرة لغة الخشب وتستحضر لغة التشويق والتحفيز والتهييج. ولغة الخشب نجدها عند بعض المحاضرين المملين، في ندوات علمية أو أدبية، حيث موضوع الندوة في واد والمحاضر في واد آخر، والطامة الكبرى أن المحاضر لا يحترم الحيز الزمني المخصص إليه، وتجده يتحدث في كل شيء انطلاقا من صابون تازة وصولا إلى الفول المدمس عند إخواننا المصريين ، وتاريخ البزنطيين والبرامكة وهلم محنا من تاريخ منحول في النحل والملل.

أصحاب لغة الخشب هم أصحاب التماسيح، أولئك الذين حملوا بكل ما أتى به الجمل، وجمعوا، ما أعطي لهم من هدايا وهبات وريع، وجمعوا الثروات تلو الثروات، وفي الوجه الخلفي لسيرتهم كانوا يرددون خطابات عمشاء، صدقتها الطبقة الكادحة في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، لكنهم الآن باعوا الوطن لما حصلوا على الكراسي والمناصب، وشبعوا من طعم الكراسي، وأول ما أعلن عن المغادرة الطوعية غادروا وظائفهم التي كانوا فيها مجرد أشباح، أوفي وضع التفرغ ، تفرغ من ماذا؟ إنها درجة قصوى من الاحتيال على الوطن وعلى الشعب الذي صوت عليهم في صناديق الاقتراع.

ومن هنا صناعة لغة الخشب وإعادة تدوريها، هي صناعة تملك قيمتها وبصمتها التجارية مغربيا وعربيا، يكفي أن تفتح أي موقع إلكتروني غير مهني لتطالع أخبارا زائفة ولغة جوفاء وصماء.