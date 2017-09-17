شهيدان وجرحى بإعتداء مفخخة كركوك

رفع حظر التجوال في المقدادية وقتل جميع المهاجمين

بغداد – محمد الصالحي

رفعت القوات الامنية حظر التجوال الذي فرض على قضاء المقدادية في ديالى بعد تعرض لتنظيم داعش على عدة احياء من المدينة ، فيما اعلنت الشرطة تمكنها من قتل جميع المهاجمين . وقال رئيس مجلس القضاء عدنان التميمي لـ (الزمان) امس ان (حظر التجوال الشامل على مركز قضاء المقدادية والذي تم اعلانه بسبب التطورات الامنية في حي الجهاد تم رفعه الان بسبب الاستقرار الامني وزوال التهديدات).واضاف ان (تعطيل الدوام الرسمي للدوائر الرسمية ساري المفعول ).وتابع التميمي ان (الاجهزة الامنية وخلال عمليات التمشيط الواسعة التي نفذتها في حي الجهاد وسط قضاء المقدادية ضبطت، انتحاريا مختبئا في حفرة). مشيرا الى أن (قوات امنية قامت بمحاصرته واطلاق النار عليه قبل ان يفجر نفسه دون حصول اي اصابات).وأضاف ان (الأوضاع في المقدادية مستقرة وسط انتشار واسع للقوى الامنية لتعزيز الاستقرار). وكان انتحاري قد فجر نفسه في حي الجهاد داخل المقدادية، ما اسفر عن استشهاد وإصابة تسعة أشخاص بينهم ضابط وفرضت القوات الامنية في المقدادية حظرا شاملا على التجوال في مركز القضاء، كما عطل الدوام الرسمي امس لدوائرها بسبب الأحداث الامنية. الى ذلك قال النائب عن المحافظة فرات التميمي في تصريح امس ان (اغلب منفذي العمليات الانتحارية في ديالى بعد 2014 قدموا من الحويجة التي تعد المعقل الاول لداعش من ناحية الاهمية بعد خسارته الموصل وتلعفر بعمليات التحرير الاخيرة). واضاف ان (المطيبيجة بين ديالى وصلاح الدين تحولت الى نقطة تصدير الموت الى المناطق الامنة داخل ديالى بوصفها ملاذا لتسلل العشرات من مسلحي داعش من الحويجة وبقية المناطق). ودعا القائد العام للقوات المسلحة الى ضرورة اطلاق عملية عسكرية مرادفة لعملية تحرير الحويجة وتشمل المطيبيجة والمناطق القريبة منها لانها لا تقل خطورة عن الحويجة ويمكن ان تستغلها داعش في شن هجمات صوب المناطق الامنة في ديالى وصلاح الدين في ان واحد). وتعد المطيبيجة من المناطق الساخنة بين ديالى وصلاح الدين تشهد منذ اشهر تسللا لعشرات من مسلحي داعش قادمين من الحويجة والنواحي القريبة منها. وفي كركوك قالت وزارة الداخلية في بيان تلقه (الزمان) امس ان (اعتداءً ارهابياً حدث بواسطة عجلة مفخخة في حي عدن بمحافظة كركوك).واضاف أنه (أدى الى استشهاد مدني وإصابة 10 آخرين كمعلومات اولية). وكان مصدر امني في كركوك قد أفاد، باسشهاد ثلاثة اشخاص واصابة ثمانية آخرين بانفجار قرب محال لبيع المشروبات الكحولية. وفي البصرة دعا رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية حاكم الزاملي الى تطوير العمل الاستخباري في المحافظات الجنوبية بشكل عام. وقال الزاملي في تصريح امس ان (البصرة مستهدفة من قبل الإرهاب بعد هزيمته في معارك التحرير، وهي لا تخلو من خلايا نائمة قد تنشط عندما تجد فرصة)، مبيناً أن (المحافظات الجنوبية بشكل عام تعاني ضعفا في مجال العمل الاستخباري، ولو ننشر ملايين الجنود والشرطة لن نحقق أي انجاز أمني ما لم يكن العمل الاستخباري حاضراً، ولذلك لا غنى عنه للقضاء على الإرهاب) . ولفت الزاملي الى أن (ضرب الاقتصاد العراقي يكون من البصرة، وتدمير العراق يبدأ من المدينة، ولذلك يجب الاهتمام بالوضع الأمني للبصرة). مضيفاً (قبل اسبوعين التقيت برئيس الوزراء وشاطرني القلق حيال الوضع الأمني في البصرة). وأشار الى أن (الوضع الأمني في البصرة، وان لم يكن سيئاً كثيراً، لكن إذا استمر على ما هو عليه فسوف تضطر الدولة الى إرسال قوة أمنية كبيرة، قد تكون من جهاز مكافحة الإرهاب).