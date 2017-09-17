قائد بالبيشمركة: سنحتفظ بالمناطق الكردستانية الواقعة خارج الإقليم

الجبوري يبحث مع نوّاب كركوك الفقرة الخاصة بإنتخابات مجلس المحافظة

بغداد – شيماء عادل

بحث رئيس مجلس النواب سليم الجبوري مع نواب محافظة كركوك امس الفقرة الخاصة بالمحافظة في قانون انتخابات مجالس المحافظات ، مؤكداً أهمية الحوار وإيجاد حلول جذرية وواقعية للمشاكل بين المركز واقليم كردستان. وقال بيان لمكتب الجبوري تلقته (الزمان) امس ان الاخير استقبل الاحد أعضاء المجلس عن كركوك واستعرض معهم(آخر التطورات السياسية والأمنية في المحافظة واستعدادات القوات الأمنية لعملية تحرير قضاء الحويجة من داعش الإرهابي، بالإضافة إلى بحث موضوع إقالة محافظ كركوك وملف شمولها بالاستفتاء). ونقل البيان عن الجبوري تأكيده(أهمية الإسراع في تحرير قضاء الحويجة والمناطق الأخرى في كركوك، وضمان العودة الآمنة للنازحين في جميع المناطق التي يتم تحريرها، والنأي بالمحافظة عن الخلافات السياسية)، مشيراً الى (أهمية الحوار في المرحلة الراهنة للخروج بنتائج مرضية للجميع من خلال تحكيم الدستور في إيجاد حلول جذرية وواقعية لجميع المشاكل العالقة بين المركز والإقليم للحفاظ على وحدة البلد والابتعاد على المزايدات السياسية). وكان رئيس كتلة تحالف القوى العراقية صلاح الجبوري قد افاد في وقت سابق من يوم امس ان اجتماع الجبوري بنواب كركوك يهدف لمناقشة الفقرة الخاصة بالمحافظة في قانون انتخابات مجالس المحافظات وتحديداً الفقرة الخاصة بمحافظة كركوك، لحسمها وإدراجها على جدول أعمال جلسة اليوم الاثنين. من جهة أخرى، قال مقرر البرلمان نيازي معمار أوغلو ان قرارات (صارمة) ستصدر قريباً لإيقاف (المهزلة الكردية الإسرائيلية).وقال في بيان امس (نحن بانتظار الفرصة الأخيرة لأيام قلائل، وسترى النور قرارات صارمة وحاسمة لإيقاف هذه المهزلة الكردية الإسرائيلية)، في إشارة إلى استفتاء كردستان . كما عرض اوغلو وثائق قال إنها تظهر (مخالفات) ارتكبها محافظ كركوك نجم الدين كريم في عمله الاداري والمالي.

واوضح في تصريح إن (هذه المخالفات عرضت كدعاوى قضائية على محافظ كركوك لدى مكتب تحقيقات كركوك وهيئة النزاهة ومجلس القضاء الاعلى)، مؤكداً أن (مجموع هذه الدعاوى القضائية بحق المحافظ بلغـت 64 دعوى ).

في غضون ذلك، قال ائتلاف الوطنية انه لايزال يواصل جهوده الداخلية والخارجية لتقريب وجهات النظر بين بغداد وأربيل.وقال رئيس الكتلة النيابية للائتلاف النائب كاظم الشمري في بيان (نتابع وبقلق بالغ التصريحات والمواقف النارية من أطراف سياسية وشعبية في كل من أربيل وبغداد، في الوقت الذي بدأنا فيه حركة مبكرة لرأب الصدع وتخفيف حدة التوتر من خلال جولات قام بها زعيم الائتلاف إياد علاوي استهلها بزيارة القاهرة وما تضمنها من لقاءات عقدها هناك وتحديدا مع الأمين العام لجامعة الدول العربية والتي تكللت بزيارته مؤخرا لكل من بغداد وأربيل بناء على مقترح سابق من علاوي)، مضيفاً أن (الوطنية سعت بكل جهدها لتقريب وجهات النظر من خلال اللقاءات التي أجراها علاوي مع الزعماء السياسيين في الداخل وكذلك مع بعض القادة والزعماء العرب وتوجت بلقائنا قبل يومين في أربيل مع رئيس الإقليم مسعود البارزاني وحديثنا الصريح والواضح معه في ضرورة التهدئة وتخفيف حدة التصريحات التي قد تؤدي إلى تأزيم الموقف وتعقد كل الجهود للوصول إلى حلول ناجعة).

وتابع أن (جهود علاوي ما تزال مستمرة في محاولة لإيجاد حلول عبر الحوار والتفاهم)، داعيا وسائل الإعلام إلى (المساهمة بتحقيق الاستقرار الوطني والدعوة لتغليب لغة الحوار بعيدا عن إبراز أصوات طبول الحرب التي باتت تقرع هنا وهناك بدفع من جهات أجنبية لا تريد الخير والاستقرار للعراق).

ودعا عضو لجنة الامن والدفاع النيابية اسكندر وتوت الى اخراج القوات الكردية المتمركزة في بغداد خشية امتثالها لاوامر رئيس الاقليم مسعود البارزاني والقيادات الكردية بإثارة الاوضاع الامنية داخل العاصمة.

وقال في تصريح ان (هناك عدداً من القطعات العسكرية الكردية في العاصمة بغداد منها الفوج الرئاسي وفوج حماية مجلس النواب ويقدر عدد عناصرها بالمئات ونخشى ان تمتثل هذه القوات لتوجيهات القيادات الكردية والبارزاني خصوصا لمحاولات اثارة الوضع الامني او الاشتراك باعمال ارهابية او تسهيل وقوعها لغرض زيادة الضغط على الحكومة المركزية وإرغامها على الاستفتاء)، مشيرا الى ان (القوات الكردية سجلت عدداً من الخروق في الفترات الماضية وتجاوزات على المواطنين وحالات قتل وعليه نطالب بإبعادها عن العاصمة وإشراكها في مهمات قتالية بالميدان بدل ترفههم داخل العاصمة وبرواتب ضخمة جدا).

في المقابل، اكد قائد قوات الـ70 للبيشمركة جعفر مصطفى امس أن قواته ستحتفظ بالمناطق الكردستانية الواقعة خارج الإقليم.وقال خلال كلمة القاها في ملتقى لقوات البيشمركة أقيم في أربيل إنه (لا تراجع عن الاستفتاء بأي شكل من الأشكال)، مضيفا (وسنحافظ بكافة إمكانياتنا على المناطق الكردستانية خارج الإقليم).ودعا مصطفى إلى (توحيد الصفوف ووضع الخلافات جانبا من أجل تحقيق استقلال كردستان).