تميم رئيس للجنة المالية النيابية بديلاً عن الحلبوسي

المفوضية: شاشة البرلمان تتيح إعلان نتائج الإنتخابات يوم إجرائها

بغداد – صباح الخالدي

أنتخبت اللجنة المالية النيابية امس النائب عن اتحاد القوى العراقية محمد تميم رئيسا جديداً للجنة .وجاء انتخاب تميم بديلا عن الرئيس السابق للجنة محمد الحلبوسي الذي انتخب نهاية آب الماضي محافظاً للانبار خلفاً للمقال صهيب الراوي.وفي الشأن النيابي ايضاً، طالبت اللجنة القانونية النيابية القضاء بعدم رفع الحصانة عن اي نائب اذا كان موضوع رفع الحصانة يتعلق بأداء وظيفته النائب الرقابية.وقالت عضو اللجنة عالية نصيف في تصريح إن (اللجنة القانونية وجهت كتابا الى رئيس مجلس النواب، تطالب فيه القضاء بعدم رفع الحصانة عن اي نائب اذا كان الموضوع يتعلق باداء وظيفته في العمل الرقابي، اذ ان من مستلزمات وظيفة النائب وجود الحصانة).

قضايا جنائية

وأضافت أن (اللجنة قررت ان تكون عملية رفع الحصانة فقط في القضايا الجنائية وبالجرم المشهود، اما مايتعلق بقضايا النشر وممارسة الدور الرقابي فلا يجوز للقضاء رفع المطالبة بالحصانة عن النائب).الى ذلك، قال رئيس مجلس المفوضين لمفوضية الانتخابات سربست مصطفى أن شاشة عرض نتائج الانتخابات التي نصبت في مجلس النواب امس ستضمن لمراقبي الكيانات السياسية والمنظمات المدنية ووسائل الاعلام جمع النتائج ومقارنتها مع مايعلن في محطات الاقتراع بمراكز المحافظات. وقال خلال مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب خلال افتتاح الشاشة إن (هذه الشاشة هي شاشة رئيسة مركزية تعمل على عرض نتائج جميع محافظات العراق لتتيح لمراقبي الكيانات السياسية والمنظمات المدنية ووسائل الاعلام متابعة نتائجهم ومقارنتها مع مايعلن في محطات الاقتراع بمراكز المحافظات)، موضحاً أن (الشاشة ستضمن استقبال النتائج التي تعلن في المحطات ومراكز الاقتراع في نفس الوقت التي ترسل الى مركز تجميع النتائج في المركز الوطني). وتابع ان (افتتاح الشاشة يهدف الى الاسراع في اعلان النتائج وضمان الشفافية الكاملة عند نقل وعرض النتائج وتسلمها وتبويبها، فضلا عن الدقة في العمل ودحض الخروقات المتعلقة باعلان وتسلم النتائج كما حدث في الانتخابات السابقة).

وحضر رئيس مجلس النواب ونواب ورئيس واعضاء مجلس المفوضين افتتاح الشاشة التي وضعت في الباحة الرئيسة لمبنى المجلس.

وكانت مفوضية الانتخابات قد أكدت سعيها لاعلان نتائج الانتخابات المقبلة في يوم اجراء الانتخابات وانها ســــتنصب شاشة في مبنى مجلس النواب وأخرى في داخل مقر المفوضية وتتعاقد على استئجار شاشات عملاقة تنتشر في بغداد والمحافظات لنشر نتائج كل كيان سياسي لحظة بلحظة من المراكز الانتخابية.