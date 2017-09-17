العبادي: إنتصار عكاشات السريع دليل على إنهيار داعش

الحشد الشعبي يتوقع خوض معارك خاطفة في الحويجة

بغداد – محمد الصالحي

توقعت قيادة الحشد الشعبي تشابه معارك تحرير قضاء الحويجة التابع إلى محافظة كركوك بعمليات تطهير ناحية عكاشات التابعة إلى محافظة الانبار، مبينة ان تطور القدرة القتالية لدى العمليات المشتركة ادى لانهيار تنظيم داعش كل المناطق المغتصبة.

وقال القيادي في الحشد علي الحسيني لـ(الزمان) امس ان (جميع المؤشرات العسكرية لمعارك تحرير الحويجة تشير الى انهيار تام لمجرمي تنظيم داعش بعد قطع كافة طرق الامداد وتموين تلك العصابات). ورجح (تكون معارك تحرير الحويجة خاطفة ونوعية على غرار ما حصل من عمليات تطهير في ناحية عكاشات). وأكد الحسيني (اكتمال الاستعدادات لانطلاق العمليات العسكرية لتشمل شمال محافظتي صلاح الدين وديالى واجزاء من الحدود الجنوبية للموصل فضلا عن الحويجة لانهاء الدواعش في العراق). وقل مصدر امس ان (مجهولين قاموا بقتل مسؤول الحسبة لعصابات داعش الإرهابية المدعو أبو أيمن العراقي ووضع صورة حمار على جثته، حيث عثر عليه وهو مقتول وسط مدينة الحويجة اثر إطلاقات نارية في رأسه). وأضاف أن (عصابات استنفرت عناصرها التي أصيبت بالرعب والانهيار وهروب بعض قادتها اثر هذا الحادث).

عملية أمنية

الى ذلك ذكر بيان لإعلام الحشد تلقته (الزمان) امس ان (عملية أمنية مشتركة بين قوات الحشد والجيش وبإسناد من طيران الجيش انطلقت مستهدفة عناصر داعش في مناطق سيد غريب والبوعلول والفرحاتية والرفيعات شمال قضاء الدجيل). واشار الى ان (العمليات جاءت لتأمين هذه المناطق بعد الخروقات الامنية التي تشهدها بين فترة واخرى). وقال إعلام الحشد في بيان تلقته (الزمان) امس ان (قوات الحشد عثرت على مقبرة لداعش تضم رفات 15 عنصرا بالتنظيم في منطقة سيد غريب غرب قضاء بلد جنوب تكريت أثناء عمليات تطهير المنطقة).واكد بيان اخر للحشد تلقته (الزمان) امس ان (قوات الحشد والقوات الامنية دمرتا مضافة تابعة لتنظيم داعش في منطقة الرفيعات غرب مدينة بلد (جنوب تكريت) اثناء عمليات تطهير اسوار سامراء). وتابع ان (الجهد الهندسي في اللواء السادس والعشرين التابع للحشد طهر طريق الفرحاتية غرب بلد من العبوات الناسفة). واشار البيان الى ان (الجهد الهندسي فكك اكثر من عشر عبوات ضمن عمليات تطهير أسوار سامراء). فيما قال مصدر امس ان (انفجارا غامضا ضرب اطراف الساحل الايسر لقضاء الشرقاط،). مشيرا الى (ارتفاع اعمدة الدخان من احدى مواقع التي تمثل مضافة رئيسة لوجود مسلحي داعش).

إنتشار مفارز

واضاف أن (تنظيم داعش استنفر بشكل غير مسبوق وسط انتشار لمفارزه في الطرق والاحياء السكنية).ويعد الساحل الايسر لقضاء الشرقاط من معاقل تنظيم داعش وهو يسيطر عليه منذ حزيران 2017. وفي الانبار قال مصدر امس ان (قوة من الجيش ضمن الفرقة الأولى تمكنت، اليوم، من احباط تعرض لداعش على مقرها في منطقة الضبعة والتي تقع بدورها).وأضاف أن (القوة تمكنت من قتل عدد من عناصر داعش ولاذوا بالفرار بعدها الى عمق الصحراء الجنوبية للرطبة). وقال مصدر امس ان (القوات الامنية تصدت لهجوم داعش اثناء محاولة خمسة انتحاريين مهاجمة سيطرة امنية تابعة للقوات الجيش في منطقة الضبعة القريبة من الطريق الدولي السريع جنوب شرق قضاء عنه ما ادى مقتلهم في الحال). واضاف أن (القوات الامنية تمكنت من تدمير عجلة مفخخة حال اقترابها من الحاجز المستهدف، دون وقوع اي اصابات). مبينا أن (القوات الامنية شددت من اجراءاتها الامنية تحسبا لهجمات مماثلة).ومن جانبه قال رئيس الوزراء حيدر العبادي في بيان لقته (الزمان) امس (اتقدم لأبناء شعبنا العراقي بخالص التهاني والتبريكات بتحرير مدينة عكاشات بزمن قياسي وعملية خاطفة فاجأ بها المقاتلون الغيارى الدواعش الجبناء، وكان هذا الانتصار ردا سريعا وساحقا على جريمتهم النكراء ضد المدنيين العزل على الطريق السريع بين محافظتي ذي قار والمثنى، حيث تم قتل مئات الدواعش في عمليات نوعية مركزة على يد ابطال القوة الجوية). واضاف (تحية لمقاتلينا الشجعان في مختلف الصنوف والتشكيلات بهذه العملية البطولية، والرحمة للشهداء والمضحين صناع النصر ولعوائلهم الكريمة).وقال مسؤول لجنة تنظيمات مخمور للاتحاد الوطني الكردستان رشاد كلالي في تصريح امس ان (ثلاثة انتحاريين هاجموا اليوم، معسكرا للقوات الاميركية في قرية بونكينة التابعة لناحية قراج في قضاء مخمور).واضاف ان (القوات الامريكية تمكنت من قتل ارهابيين اثنين فيما قام الثالث بتفجير نفسه). مشيراً الى ان (الهجوم لم يسفر عن وقوع اية اصابة في صفوف القوات الامريكية).