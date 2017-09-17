فضيحة المفوضية – محمد فلحي

غدا…. سوف يشاهد العراقيون أكبر فضيحة سياسية علنية!

غدا….تذبح الديمقراطية بسيف المحاصصة الحزبية!

غدا..يناقش مجلس النواب تقرير ما يسمى لجنة الخبراء النيابية حول تشكيل مجلس مفوضية الانتخابات الجديد!

غدا..يبيع الفاسدون ضمائرهم لخدمة المحاصصة ويرفع الشرفاء صوتهم مدويا بالحق والحقيقة!

غدا..يقول الفاسدون الحزبيون نعم لمجلس من المفوضين الحزبيين..ويقول الشرفاء كلا للمحاصصة الحزبية!

غدا..تسفك دماء الشهداء مرة اخرى تحت اقدام الفساد الحزبي!

غدا..تذهب صرخات المتظاهرين سدى امام مؤامرات الاحزاب الفاسدة!

غدا..يتم تنصيب مجلس مفوضين حزبيين بدلا من الكفاءات الحقيقية الوطنية المستقلة!

غدا..نشاهد اكبر مهزلة من مهازل الديمقراطية الزائفة المزورة!

مجلس من الفاسدين يعني انتخابات مزورة…فهنيئا لكم ايها العراقيون!

عشرة من اعضاء لجنة اللاخبراء اعلنوا انها فاسدة!

مائة وعشرة نواب وقعوا على طلب حل لجنة اللاخبراء والغاء تقريرها الباطل!

الاف المتظاهرين طالبوا بمفوضية مستقلة من الكفاءات الحقيقية والتكنوقراط!

جميع الزعماء السياسيين اعلنوا انهم مع الاصلاح من اجل مستقبل العراق!

غدا…اذا انتصر الفساد كما يتوهم الفاسدون.. فلن يسكت العراقيون!

غدا…قولوا ما تشاؤن يا حكام الفساد وامكروا….وسوف يقول الشعب كلمته يوم لا ينفع الندم!

بغداد