جمعية كرة القدم البغدادية – طارق حرب

في سلسلة تراث بغداد كانت لنا كلمات عن اول جمعية لرعاية لعبة كرة القدم في بغداد والتي تم تأسيسها سنة 1923 رسميا وان كانت قد بدأت نشاطها قبل هذا التاريخ فإذا كان البعض يرجعون تاريخ كرة القدم في بغداد الى سنة 1905 عندما عاد اولاد الشخصية البغدادية يوسف البياتي الى بغداد سنة 1915 فإن هذه اللعبة ارتبطت بالدخول الانكليزي الى بغداد سنة 1917 وكان اول من تولى شؤون هذه اللعبة المستر كاربت لمدة قليلة ثم تولاها ناظر المعارف الميجر بومان ذلك ان المعارف تشمل التربية والقضاء والمحاماة والمكتبات والرياضة وسواها سنة 1918 وكان المتخصص بشؤون الرياضة وكرة القدم بشكل خاص المستر هيوسن واذا كان قد تم تشكيل لجنة لهذه الرياضة ولكن كان الدور الاول والاساس هو الجمعية البغدادية المذكورة واذا كان اولاد البياتي جلبوا معهم كرة قدم من اسطنبول فإن اول لعبة مشهورة في تاريخ بغداد هي اول مباراة سنة 1918 في منطقةَالشيخ عمر في رصافة بغداد ومرت ايام واذا بغلاف جديد للكرة يصنع من جلد الكبش ولكنه لم يحقق المقصد حيث انفجر مطاط الكرة وتمزق وبعد ذلك تم استعمال مثانة البعير كغلاف للكرة بدلا من المطاط

وهي اول مباراة رسمية في تاريخ بغداد والعراق بين منتخبي مدرستين اختيرا من بين مدارس بغداد وكان الهدف الاول قد سجله اللاعب البغدادي عبد اللطيف قدري النجار حيث يعتبر هذا الهدف الاول في تاريخ لعبة القدم في تاريخ بغداد وقد جرت هذه المباراة في ملعب الشيخ عمر في رصافة بغداد يوم 1908/3/7وهكذا كانت محلة الشيخ عمر المكان الذي جرت فيه للمرة الاولى في تاريخ كرة القدم في بغداد حيث تراصف الشباب على حدود دائرة واسعة القطر وبدأت الارجل تتقاذف الكرة وكيفما اتفق عالية وواطئة قوية ومتراخية في شعور من النشوة والفرح يوم لم تكن هناك ساحات نظامية وليس هناك من يعرف عنها شيئا ولكن حصل الذي لايمكن تداركه اذ استهلك غلاف الكرة التي يلعبون بها في زمن كان من الصعب الحصول على غلاف جلدي للكرة بشكل يتحمل الضربات والركلات من اللاعبين وظل اللاعبون في حيرة من امرهم ولكنهم لم يستسلموا لليأس وهداهم تفكيرهم بالذهاب الى احد الخفافين اي صانعي الاحذية القندرجية كما يقال بالشعبي وتداولوا الامر معه وعلى يده كانت حركة القدم في بغداد وخلال هذه الفترة تم تعيين الميجر بومان ناظرا للمعارف ومن جملة مهامها الرياضة الذي عين العريف هيوسن للاشراف على لعبة كرة القدم في المدارس الابتدائية الذي تولى تحريك هذه اللعبة بإجراء مباريات وجلب كرات قدم ومحاولة اقامة ساحات لعب لذلك لمعت اسماء بعض الفرق المدرسية منها في بغداد منها مدرسة البارودية ومدرسة الحيدرية ومدرسة الفضل ويبقى اسم العريف هيوسن مشهورا كونه من تولى التحكيم في اول مباراة التي جرت في الشيخ عمر واقامت الجمعية اول مباراة نهاية سنة 1923 وشاركت فيها فرق دار المعلمين ووزارة المالية والصنائع والهندسة والثانوية الاول ومنتدى التهذيب والثانوية الثانية ووزارة الاشغال والاوقاف والمعارف وفي الشهر الاخير من هذه السنة أُقيمت البطولة تحت اشراف هذه الجمعية وانتهت المباريات في 1924/1/4 وفي اذار من نفس السنة تولت الجمعية تشكيل فريق منتخب من الفرق البغدادية العديدة للمباراة مع فريق نادي الكاجولس الانكليزي وكان اجراء المباراة في محلة الصالحية في الكرخ وحضرها الملك فيصل الاول وكان اللاعبون من منتخبات كرة القدم البغدادية يقابلهم فرقة الكاجولس البريطانية وهي اشهر فرقة رياضية انكليزية في بغداد وقد خسر فريق الجمعية البغدادية بثلاثة اهداف وتولت الجمعية العديد من المباريات منها المباريات الكبيرة في نيسان 1924 والذي فازت فيه المدرسة الثانوية

وبسبب هذه النجاحات تم عقد اجتماع للجمعية في الشهر العاشر 1924 وقررت انتخاب الناصري رئيسا للجمعية والتخطيط للدورة الكروية الثانية وكانت الفرق المشاركة فرق الثانوية والاوقاف والمعلمين والصنايع والمالية والحربية والهندية والحكومة وقد استقال رئيس الجمعية وسكرتيرها واحد اعضائها بعد ذلك لذا انتهت هذه الجمعية

وتألفت اول جمعية كرة القدم في بغداد سنة 1923 يرأسها يوسف عز الدين الناصري مدير دار المعلمين في بغداد وانضم لهذه الجمعية كثير من الفرق الرياضية في بغداد منها فرق وزارة الاشغال ومنتدى التهذيب ووزارة الاوقاف والمالية وفرقة المعلمين ومدرسة الصنائع والهندسة واربع فرق من دار المعلمين وغيرها.

وبلغت قدرة فرق الجمعية البغدادية الى حد التسابق مع فرق كرة القدم الانكليزية كما ساهم السيد جعفر العسكري رئيس الوزراء الاسبق في دعم نشاطات هذه الجمعية

وإذا كانت لجنة خاصة تم تشكيلها في مديرية التربية يرأسها نجيب الراوي مفتش الرياضة لمنطقة بغداد وعضوية زكي افندي وعبد العزيز افندي وسعيد بهجت ولكنها لجنة خاصة بالمدارس والتربية في حين ان الجمعية البغدادية تضم الجميع بما فيها الوزارات وقد كان في ادارة هذه الجمعية بالاضافة الى الناصري نجيب المشرقي وبطرس منصور والمستر مودويل الانكليزي ونوري ثابت .