قصة الحوار العقيم بين بغداد وأربيل – فاتح عبد السلام

هناك قصة لايمكن أن يغفلها أي انسان يريد أن يتحدث عن عقم المفاوضات بين بغداد واربيل . هذه أزمة لها جذور وأعماق . كيف كان الحال قبل الازمة ، هل كان العراق افضل ؟ وهل عنيت بغدادواربيل بحل جذري من دون الركون للمسكنات والتطمينات ذات الطابع الدولي والاقليمي ؟ الوضع السياسي عاصف بالمشاكل منذ سنوات. لنتذكر حين كان حاكم العراق الامريكي بول بريمر ، كيف كانت المشاكل تنمو بطريقة التكاثر الانشطاري فتكونت طفيليات تحت سطح الغلاف الخارجي للمشهد الذي كان يمسك به الامريكان . لم تحدث طوال كل تلك السنوات تسوية واحدة لمشكلة. الاحزاب أوهمت الشعب بأن أكبر المشاكل هي عملية تشكيل الحكومات ، بالرغم من إن تلك المشكلة هي جزء من البناء التصميمي المحرك للعملية ،ومهما تفاقمت كانت محكومة بالسقفين الامريكي والايراني المتداخلين والمتخالفين في آن واحد .ثم كانت تجري التسويات ،وهي وهمية كاذبة من أجل ملء الشواغر الرسمية ،في حين ان المشاكل الكبيرة راسيات في الاعماق ، وتولد مكانها على السطح مشاكل اخرى نابعة من تلك التي أوهمونا انها حلول لبناء الدولة . كل المفاوضات السابقة في العراق بين أطراف الصراع السياسي ، جرت تحت سقف غنائم المناصب ، لا نرى سوى تحالفات آخر ساعة في البرلمان وخارجه وشراء ذمم في الكواليس وتسعير ملفات الادانة والصفح وبيع وزراء ومحافظين في جلسات سرية بالمنازل . كلها فصول في استمرارية الفساد السياسي المتراكم . تركوا العراق مستندين على تواكلهم على واشنطن وطهران ، حتى وصل البلد الى حافة الهاوية في العلاقات الداخلية، فظهر داعش واحتل ثلث البلاد في ساعات ، ونزف العراقيون ولايزالون خيرة شبابهم لكي يخرجوا داعش من مدنهم ، فخرج من الباب ويعود اليهم من الشباك . لغة التفاهم متعطلة مع ملفات البلاد الساخنة ، كل شيء متكلس ومحاط بفساد سياسي حول بغداد الى مثال سيئ في الحكم في نظر العالم . بعد ذلك كله، نرى نفس الطبقة التي وضعت العراق في هذه المآزق من دون حلول في السلم الاجتماعي أو البناء الاقتصادي أو الوضع الامني والعلاقات الخارجية ، تأتي لتتحدث في الوقت الضيق الحرج عن طاولة حوار ، وكأن المسألة عابرة . هي عابرة في رؤوسهم التي لا تفكر الا في التهام الحصص والمكاسب ، وحين يضيق الفخ على احدهم يهرب مع جنسيته الاجنبية الى حيث اخذ اموال العراق المنهوبة . والباقون في صدارة المشهد متفاهمون على هذه الشراكة التضامنية المرعبة . الفساد العظيم جعل كل الملفات تصغر وتذوي في عيون الحكام في حين انها ملفات وحدة البلاد التي لم يصونوها بشراكة حقيقية وليس تزيينية . العراق الثلاثي منذ اول يوم في الاحتلال الامريكي والتوافق الايراني ، تغير اليوم بعد ما جرى سحق طرف في المعادلة وانتهى ، وبقي طرفان واحد يحكم والاخر يتطلع الى شراكة في القرار لن تأتي وهوية مدنية لن تولد، من هنا تحدث المواجهة الجديدة ، ومن هنا يفهم المرء لماذا الحوار عقيم حتى الآن بين بغداد واربيل؟

فاتح عبد السلام

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