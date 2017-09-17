مانشستر سيتي يستعرض عضلاته بسداسية أمام واتفورد

سلاح البدلاء ينقذ برشلونة من فخ خيتافي في الليغا الأسباني

{ مدن – وكالات: انتزع برشلونة فوزًا بشق الأنفس على مضيفه خيتافي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اول امس السبت، بملعب (ألفونسو بيريز) ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني. بتلك النتيجة، انتزع البارسا 3 نقاط غالية، محققًا فوزه الرابع على التوالي، ليرفع رصيده إلى 12 نقطة في صدارة جدول الليجا، بينما تجمد الفريق المدريدي عند 4 نقاط، وبات مهددًا بفقدان المركز 11 . تقدم أصحاب الأرض بتسديدة صاروخية للياباني جاكو شيباساكي (39)، ورد الفريق الكتالوني بهدفين لدينيس سواريز وباولينيو (62 و84). قدم برشلونة، أسوأ مستوى له هذا الموسم في الشوط الأول، فظهر الفريق بأداء بطيء، وخطوط متباعدة، كما زاد الامر سوءا، بإصابة عثمان ديمبلي، ومشاركة جيرار دولوفيو بدلاً منه بعد مرور 24 دقيقة فقط. هدد الفريق الكتالوني، مرمى منافسه لأول مرة بعد 31 دقيقة، بضربة رأس لصامويل أومتيتي، وركلة حرة سددها ليونيل ميسي في الوقت بدل الضائع، أنقذها جواياتا حارس خيتافي ببراعة. أما أصحاب الأرض، فكانوا الأفضل والأسرع والأخطر، وهددوا مرمى تير شتيجن منذ الدقائق الأولى، بتسديدة رأس الحربة خورخي مولينا، كما كان الثلاثي فيصل فجر وأماث وجاكو شيباساكي مصدر إزعاج دائم بمحاولات عديدة على المرمى. وفي الدقيقة 39، ترجم فريق خيتافي، تفوقه الكاسح، بهدف رائع، سجله اللاعب الياباني شيباساكي بتسديدة قوية في المقص الأيسر. تحسن أداء البلوجرانا كثيرًا في الشوط الثاني وقلب الطاولة على منافسه، بفضل تبديلات مديره الفني إرنستو فالفيردي، حيث أخرج أندريس إنييستا، ليشارك مكانه دينيس سواريز الذي سجل هدف التعادل بكرة ماكرة في المقص الأيمن، وساهم كثيرًا في إنعاش خط وسط البارسا.

اصابة لاعب خيتافي

في المقابل تأثر فريق خيتافي كثيرًا بإصابة لاعبه الياباني شيباساكي مكوك خط الوسط الذي غادر الملعب بعد 10 دقائق من الشوط الثاني، إلا أن أصحاب الأرض هددوا المرمى مرتين بتسديدة سيرجيو مورا الذي شارك مكان أماث ندياي، بينما تصدى القائم الأيمن لمحاولة أخرى من ماورو أرامباري. واصل فالفيردي البحث عن حلول لتنشيط خط الوسط، حيث أشرك باولينيو، مكان راكيتيش، وبالفعل كافأ لاعب الوسط البرازيلي مدربه، وسجل الهدف الثاني بتسديدة في الزاوية اليمنى بعد تمريرة من ليونيل ميسي. ضغط فريق خيتافي بكل قوته في الدقائق الأخيرة بحثًا عن هدف التعادل، إلا أنه لم يستغل الركلات الركنية التي حصل عليها، لينتزع الضيوف 3 نقاط ثمينة للغاية، ويفرط أصحاب الأرض في الخروج ولو بنقطة التعادل.

سيتي وسداسية واتفورد

على صعيد اخر تصدر مانشستر سيتي مؤقتًا صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إثر اكتساحه مضيفه واتفورد (6-0)، اول امس السبت على ملعب فيكارج رود في الجولة الخامسة من المسابقة. وأحرز المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو هدفين في الدقيقتين 27 و31، قبل أن يضيف البرازيلي جابريال جيسوس الهدف الثالث في الدقيقة 37 . وفي الشوط الثاني سجل نيكولاس أوتامندي الهدف الرابع (63)، وعاد أجويرو ليكمل ثلاثيته في الدقيقة (81)، قبل أن يختتم رحيم سترلينج مهرجان الأهداف بهدف سادس من ركلة جزاء في الدقيقة 89 . وارتفع رصيد مانشستر سيتي في الصدارة إلى 13 نقطة، بفارق 3 نقاط عن جاره مانشستر يونايتد أما واتفورد فتجمد رصيده عند النقطة الثامنة. ولجأ مدرب مانشستر سيتي جوسيب جوارديولا إلى طريقة اللعب 4-1-3-2، فشكل جون ستونز ونيكولاس أوتامندي قطبي الدفاع وبجوارهما كايل ووكر وبنجامين مندي على الطرفين. ولعب البرازيلي فرناندينيو كعادته دور محور الارتكاز، أمامه الثلاثي دافيد سيلفا وكيفن دي بروين ورحيم سترلينج، فيما تقاسم أجويرو وجيسوس مهمة التواجد في منطقة جزاء الخصم. من ناحيته، اعتمد مدرب واتفورد ماركو سيلفا على طريقة اللعب 4-3-3، ولعب أدريان ماريابا مكان المصاب يونس قابول في قلب الدفاع، وعاد الهولندي داريل يانمات إلى التشكيلة الأساسية بعدما لعب مكانه كيكو فيمينيا، وظل المهاجم الخبير تروي ديني على مقاعد البدلاء لحساب الثنائي ريتشارليسون وأندري جراي. ورغم التخلي عن طريقة العب 3-5-2، تواصلت خطورة سيتي من الظهيرين ووكر ومندي، وجاء أول تهديد حقيقي للضيوف في الدقيقة التاسعة بهجمة بدأت بكرة طويلة من دي بروين إلى سترلينج الذي أرسل كرة إلى فرناندينيو، لكن الحارس هوليرمو جوميز أنقذ مرمى فريقه من كرة الأخير. وفي الدقيقة 16 انطلق أجويرو من اليمين قبل أن يرسل كرة كادت تخدع الحارس المتقدم لكنها علت العارضة، وعاد الأرجنتيني لمشاكساته وعلت كرة جديدة منه العارضة في الدقيقة 20 . وهدد واتفورد مرمى ضيفه للمرة الأولى في الدقيقة 24 برأسية من ريتشارليسون مرت بجانب القائم، ومن ركلة حرة نفذها دي بروين، ارتقى أجويرو للكرة وسددها برأسه في الشباك مفتتحا التسجيل في الدقيقة 27 . ولم يمهل الهداف الأرجنتيني منافسه سوى 4 دقائق حتى أضاف الهدف الثاني بعدما تابع كرة عرضية أرضية من دافيد سيلفا فشل جوميز في إبعادها ليكملها أجويرو في الشباك، وفي الدقيقة 37، لعب أجويرو دور صانع الألعاب، عندما مرر كرة متقنة إلى جيسوس الذي أسكنها الشباك، لينتهي الشوط الأول بتقدم السيتزينز بثلاثية. استمرت سيطرة مانشستر سيتي في الشوط الثاني، وبذل مندي وووكر جهدا كبيرا على الصعيد الهجومي، الأمر الذي منع واتفورد من السيطرة كثيرا على الكرة. وأجرى سيتي تبديله الأول بإشراك البرتغالي برناردو سيلفا مكان جيسوس، وظل الوضع قائما على ما هو حتى الدقيقة 63، عندما دوّن المدافع الأرجنتيني أوتامندي اسمه على لائحة المسجلين بالهدف الرابع من كرة رأسية قوية إثر عرضية متقنة من دافيد سيلفا. أهدر كابوي رأسية قوية في الدقيقة 73 ابتعدت عن مرمى سيتي، لكن صحوة واتفورد لم تصمد طويلا، حيث أصر أجويرو على إكمال ثلاثيته في الدقيقة 81، بعد استلم الكرة من بعد 25 ياردة عن المرمى وانطلق بها داخل منطقة الجزاء ليتفوق على جوميز. وبعدها بأربع دقائق سدد سترلينج يسارية مرت بمحاذاة القائم، لكنه عوّض ذلك عن طريق تنفيذ ركلة جزاء احتسبت لفريقه بنجاح في الدقيقة 89، لينتهي اللقاء بفوز سيتي بسداسية.