إنتر ميلان يواصل إنتصاراته بثنائية في مرمى كروتوني

ليفربول يواصل نزف النقاط بالتعادل مع بيرنلي

{ مدن – وكالات: واصل ليفربول مسلسل نزف النقاط، وتعادل على ملعبه مع بيرنلي بهدف لكل منهما، اول امس السبت، في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الإنكليزي. وارتفع رصيد ليفربول وبيرنلي إلى 8 نقاط لكل فريق في المركزين السابع والثامن على الترتيب. تقدم بيرنلي بهدف سجله سكوت أرفيلد (27) وتعادل ليفربول عن طريق محمد صلاح (30). بدأت المباراة بنشاط هجومي من ليفربول في وسط الملعب، خاصة من جانب كوتينيو العائد للتشكيلة بشكل أساسي بعد غياب. وحصل بالفعل اللاعب البرازيلي على بعض الأخطاء لصالحه في وسط الملعب، بفضل تحركاته اللافتة. ازداد إيقاع اللقاء مع ضربة رأس من ستوريدج وتسديدة قوية من محمد صلاح، وحاول كوتينيو بتسديدة قوية. وبدأ بيرنلي الظهور هجوميا على استحياء بعد مرور 20 دقيقة بتمريرات في وسط الملعب، ثم نجح اللاعب سكوت أرفيلد في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 27 من خطأ دفاعي ساذج أثناء كرة عرضية. رد ليفربول لم يتأخر بعدما نجح محمد صلاح في تسجيل التعادل في الدقيقة 30، بعد أن تسلم كرة طويلة من تشان، ووجه تسديدة قوية في شباك بيرنلي. واصل ليفربول نشاطه الهجومي بعد هدف صلاح مع محاولة من ستوريدج ثم تسديدة من فيرمينو، لينتهي الشوط الأول بالتعادل. كثف ليفربول الضغط في الشوط الثاني، وسنحت محاولة لكوتينيو ثم فرصة أخرى من جانب ميلنر. وأجرى شين ديش مدرب بيرنلي تغييره الأول في الدقيقة 60، بنزول آشلي بارنس على حساب يوهان جودموندسون. وأنقذ حارس بيرنلي نيك يوبي هدفاً لصلاح الذي انطلق من الجبهة اليمنى، ثم تألق كوتينيو بتسديدة قوية أبعدها الحارس. رد بيرنلي بكرة عرضية خطيرة ارتبك دفاع ليفربول في إبعادها ولكن مهاجم الضيوف تباطأ في تسجيلها. وأهدر ليفربول فرصة قريبة في منطقة الجزاء بعد أن سنحت محاولة أمام المرمى أضاعها فيرمينو بغرابة. تأخرت تغييرات الألماني يورجن كلوب بشكل غريب، رغم وجود إهدار متواصل للفرص، وكثف بيرنلي من تكتله الدفاعي، ووجه كوتينيو تسديدة بعيدة فوق العارضة. وأجرى كلوب 3 تغييرات دفعة واحدة في الدقيقة 78 بنزول تشامبرلين وفاينالدوم وسولانكي، بدلا من فيرمينو وكوتينيو وجيمس ميلنر، أملاً في اللحاق باللقاء، وأنقذ ماتيب هدفاً محققاً لصالح بيرنلي في الدقيقة 80 من ضربة رأس كانت في طريقها للمرمى. وأهدر سولانكي فرصة حقيقية بضربة رأس مرت بجوار القائم، ووجه أرنولد تسديدة قوية تصدى لها حارس بيرنلي بصعوبة. طالب ليفربول بضربة جزاء بعد سقوط صلاح، ثم ردت العارضة تسديدة سولانكي في الدقيقة 85 . وأجرى بيرنلي تغييرين بنزول سام فوكس وأشلي ويستوود في الدقيقة 87، على حساب ستيفن ديفور وكريس وود. استمر مسلسل هجمات ليفربول ولكن سوء الحظ عاند أصحاب الأرض، مع تسديدة من صلاح تصدى لها الحارس. قاتل صلاح على الكرة وأرسل عدة تمريرات عرضية ولكن دون خطورة، ثم تسديدة ماكرة من إيمري تشان أبعدها الحارس بصعوبة لينتهي اللقاء بتعادل الفريقين.

إنتر ميلان يواصل انتصاراته

من جهة اخرى حقق إنتر ميلان فوزًا صعبًا على مضيفه كروتوني بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب إيزيو سكيدا بافتتاح مباريات الجولة الرابعة من الكالتشيو. سجل المدافع السلوفاكي ميلان سكرنيار هدف اللقاء الأول في الدقيقة 82 قبل أن يضيف إيفان بريستيش الهدف الثاني في الدقيقة 92 من المباراة. ورفع النيراتزوري رصيده إلى 12 نقطة في صدارة الترتيب، لحين نهاية الجولة، فيما توقف رصيد كروتوني عند نقطة واحدة في المركز الثامن عشر. المدرب لوتشانو سباليتي المدير الفني لإنتر واصل اعتماده على طريقة 4-2-3-1 بوجود ماورو إيكاردي في المقدمة مدعومًا بالثلاثي بيريسيتش وجواو ماريو وأنطونيو كاندريفا من خلفه، فيما اختار المدرب دافيدي نيكولا المدير الفني لكروتوني طريقة 4-4-2 بشكلها الكلاسيكي بوجود الثنائي تونيف وبوديمير في المقدمة.