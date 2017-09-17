العروض تنهال على بوفون

{ روما – وكالات: كشفت تقارير صحفية عن امتلاك الحارس الأسطوري جانلويجي بوفون، عروضًا بالجملة للعمل بالمجال الإداري عقب اعتزاله المتوقَّع في ختام الموسم الحالي، مع نهاية عقده مع يوفنتوس. وقالت صحيفة توتو سبورت الإيطالية اول امس السبت، إنَّ إدارة يوفنتوس ترغب في انضمام الحارس إليها بعد اعتزاله، في ظل رغبته المعلنة بعدم العمل كمدرب في المستقبل. وأضافت الصحيفة كما يرغب أيضًا مسؤولو الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، في تعيينه في أحد المناصب الإدارية، واستغلال اسمه الكبير بوجوده قريبًا من لاعبي المنتخب. وتابعت بالإضافة إلى رغبة جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي، في استقطابه للعمل بالفيفا؛ حيث يرى أنَّ بوفون قادر على مساعدة المنظمة الدولية، في بعض الأمور، في ظل شعبيته الكبيرة حول العالم. وأشارت الصحيفة من ناحية أخرى إلى أنَّ بوفون يمتلك عروضًا من عدة أندية أمريكية، وعلى رأسها نيويورك سيتي لمواصلة مشواره مع كرة القدم، خارج الحدود الأوربية.