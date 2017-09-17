يجب أن لا نتجه نحو الضياع

عندما يكون التعليم بالمال , بمعنى مقياس الدراسة يعتمد على مستواك المادي!

هنا يجب ان نتساءل اي ضياع نحن فيه ومدى سرعة اتجاهنا نحو الفشل ؟ هذا يعني ان الفقير مهما كان ذكاؤه عليه ان ينسى امر الدراسة ويتجه مباشرةً لبيع الخضار او تنظيف السيارات ومسح الاحذية!

فالكفاءة تحددها بمالك ولكي لا نسقط في عمق البئر , و نبكي ضياع انفسنا وابنائنا علينا ان نحارب الطمع والجشع الذي خلقناه بأيدينا , فما تفعلوه بالغير سيُفعل بكم المعلمون والاساتذة كل منكم عليه ان ينتبه لما يقدم الامانة التي بين يديك يجب ان تصل لمستقبلها بشكل تام وصحيح , لا ان تعطى فقط (للخاص) لأصحاب الاموال!

فهذا سيؤثر عليك انت اولاً .. بالتأكيد لك اطفال او سيكون لك وسيطالبهم اساتذتهم بما تطالب به تلاميذك وهكذا ما ادخلته باليسار سيخرج منها !

و يستطيع اي غني شراء الشهادة بماله مهما كان حجم غبائه، وللأسف اقول اذا وزع كل شيء بهذا الشكل وهذه الطريقة والاسلوب الاجرامي سيكون التعليم صفرا، والمجتمع جاهلا والفقير المجتهد لا تقدير له.. هذا الكلام ليس خيالاً او سردا لقصة بل واقع , اذا لم تجربه وتشعر به فغيرك عانى منه !

لا تظن ان لم يصبك ما اصابهم انت بأفضل حال

بل سيأتيك الدور ويلحق بالجميع فلا تعلم متى ستلتقي بذاك الطبيب الخائب الذي وضعته على كرسيه بيديك ليخرب حياتك وصحة الناس فهو وصل لما عليه بورقة تافهة تسمى شهادة زوراً استحقها لأنه يملك مالا ليس لأنه ذكي او كفاءة, وهكذا المهندس والمعلم الذي سيربي جيلا والمدراء الفاشلين جميعاً صنعناهم واعطيناهم هذه المكانة , نحن بالنهاية نسلم ارواحنا واراضينا وابناءنا لهؤلاء!

لذلك كفاكم خراباً انتبهوا لأنفسكم وأبدأوا بالتغيير قدموا الافضل لتحصلوا على الافضل , كما نعلم ان ما نزرعه سنحصده اهتم بزرعك حتى لا تبكي ندماً يوم الحصد. ولا تقولوا من اين يأتي الاشرار لان كل تقصير يولد شرا …

نور احمد