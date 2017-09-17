محنة الأطباء في العراق – حسنين فاضل معله

يتعرض الطبيب العراقي الى التهديد بالاخطاف او القتل ، ويبدو ان هذه الحالة المرفوظة باتت تتكرر في مجتمعنا العراقي حتى اصبجت ظاهرة لا تختلف عن عشرات الظواهر التي تتكرر سنوياً في المدن العراقية .

فما هي اسباب هذه الظاهرة ؟ وما تاثير التطورات الاجتماعية التي يعيشها العراق في خلقها واستفحالها في المجتمع؟

الحقيقة ان ارتفاعا في وتيرة تلك الاعتداءات على الاطباء يدعو الى القلق واستشعار الخطر الداهم من عودة اعمال العنف التي شهدتها الاعوام التالية للتغيير ولاسيما في عام 2006 الذي شهد هجمة شرسة على الكفاءات العراقية مابين قتل وخطف وتصفية وتهجير قسري مما دفعهم الى ترك بلدهم طلبا لملاذ امن فغادروا البلاد الى غير رجعة ..ولعلنا لا نفاجئ اذا وجدنا ان المستشفيات خاوية من الملاكات الطبية بسبب ما تعرضوا له من اعمال الخطف والقتل من عام 2003 وحتى الان فالكثير منهم هربوا من الاستهداف المتكرر لحياتهم وحياة عوائلهم : ويبدو ان عودة الاحداث التي مررنا بها في عام 2006 حيث شهد هذا العام مقتل الكثير من الكفاءات العراقية التي يشار اليها بالبنان ومن الاختصاصات النادرة مما يدعونا الى التساؤل حول من يقف وراء عمليات القتل والخطف المنظمة والتي تحاول اخلاء العراق من عقوله وكفاءاته .

لقد كانت فداحة الثمن الذي دفعه العراق نتيجة استهداف كفاءاته الطبية ، وقرع طبول الخطر ينبه إلى أن هناك مشروعا ما يف وراءه العامل الخارجي والداخلي لارجاع العراق إلى غياهب التخلف ، فاذا نفسر تعرض الكفاءات العلمية والطبية تحديداً لهذا القتل والخطف والاعتداء المنظم؟ ، واذا ما استمر هذا الاستهداف فان هناك كارثة حقيقية سيعانيها قطاع التعليم العالي في العراق، فضلاً عن القطاع الطبي الذي نحن بصدده. ما هو موقف الحكومة من ما يحدث ؟ وما يهي الاجراءات الكفيلة بحماية الاطباء؟ ولماذا لم تتخذ الاجهزة المعنية اي اجراء احترازي يحول من دون تعرض الاطباء الى الاعتداء ؟ وهل تكفي التصريحات لوأد هذه الظاهرة الخطيرة؟ اعتقد ان مجريات الامور تحتم على الحكومة ايجاد حلاً سريعا لهذه الظاهرة الخطرة جداً ، فالتبعات كارثية على البلاد ما لم يتم وضع حلولاً سريعة لها. يرى البعض من المحللين ان مايجري من عمليات تصفية للاطباء والاكاديميين هو مخطط يراد منه إفراغ العراق من إرثه العلمي؟ ويبدو الاعتداءات التي تتعرض لها الملاكات الطبية فاقمت الاوضاع وادت الى قلق واضح بين كل فئات المجتمع العراقي، فافراغ المستشفيات من الكوادر الطبية يدفع العراقيين للبحث عن البدائل، ولعل العام الخارجي واحد من الاسباب التي تدفع في ارباك الوضع بهذه الصورة ، فالمستشفيات فارغة من الكفاءات الطبية ، وليس هناك كوادر قادرة على ادارة هذه المؤسسات. فنكون امام خيارين اما ان نستعين بالاطباء من دول اخرى، او تقوم الحكومة بالتكفل بعلاج المرضى وجرحا الحرب والعمليات الارهابية خارج البلد. وهذا بطبيعة الحال يؤدي الى انهاك الخزينة المنهكة اصلاً ، لان الاطباء الذين يتم استقدامهم للعمل في المستشفيات الرسمية او غير الرسمية يستلمون مبالغ باهضة للخزينة وبالعملة الصعبة بخلاف الطبيب العراقي، فضلاً عن ان الاطباء الاجانب لا يسمحون للكوادر الطبية العراقية بالتدرب على ايديها، ويسبب العلاج في الخارج انفاق كبير وهدر بالمال العام فكثير من هذه الاموال تصرف دون ضوابط ، حتى اصبح قسم من هؤلاء المرضى يتم ارسالهم لغرض الاستجمام او السياحة ، او لعلاج بسيط نحو زرع عدسات او علاج الماء الابيض في العين. أن عمليات الاستهداف والتصفيات الجسدية التي طالت العديد من الاطباء ودفعت الاخرين الى الفرار نحو الامن كانت تنفذ، بعناية هدفها كل العقول الفكرية والعلمية لان الهدف واحد هو القضاء على هذه الشريحة أو تهجير من يفكر في البقاء على أرض العراق ، والحقيقة ان هذا الملف عبارة عن ملف نفذ بصفحات بدأت بالعلماء في سلك بالفيزياء والرياضيات والكيمياء ثم الاقلام الرصينة من الكتاب والمفكرين ذوي الاقلام النزيهة لتنتقل الى الاطباء.

ان تكرر عمليات الاغتيال قد خرج عن المصادفة المالوف او الصدفة او حتى الصبغة الجنائية فالامر يتعدى ذلك اذ انه صفحة جديدة من الارهاب مابعد داعش، فلا لوم على العراقيين من ارتفاع وتيرة قلقهم من عودة تزعزع الامن وعدم الاستقرار التي شهدها في السنوات الماضية . يبرر البعض ان ارتفاع وتيرة الاغتيالات والقتل المنظم الذي تتعرض له الكفاءات العلمية من اطباء واساتذه يعود الى ظهور عصابات تسعى لجني المال، فتلك اسرع طريقة للحصول عليه ولاسيما انه غالبا مايتم اختطاف الضحية والمساومة عليه للحصول على فدية للابقاء على حياته قد تتجاوز مبلغ من 100 الف دولار وقد تصل احيانا الى مليون دولار وهذا الطريق السهل للحصول على المال شجع تلك العصابات على العمل بطريقة منظمة وممنهجة، وهذا العمل ينذر بهجرة تلك العقول الى خارج البلاد مرة اخرى .

عمليات اغتيال

ويرى فريق احر ان من اسباب عمليات الاغتيال المنظم لهذه الكوادر هو زعزعة الامن والعودة الى المربع الاول حيث القتل الجماعي الذي يستهدف تلك الشرائح من دون خوف او وجل ، والحقيقة ان عمليات القتل الاخيرة توضح بصورة جلية ان الاستهداف عيني لشرائح محددة، كالأطباء والاساتذة الجامعيين وهو نوع من الارهاب وصفحة جديدة لما بعد تنظيم داعش الارهابي. وهناك من الاسماء الكبيرة التي سقطت ضحية من العمليات الارهابية ففي 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2014 ورد في إحصاء لوزارة الصحّة العراقيّة أنّ عدد الأطبّاء الذين هاجروا منذ عام 2003 وحتّى إعداد الإحصاء وصل إلى عشرة آلاف طبيب.ولعل العامل السياسي يقف هو الاخر وراء ما يحدث فهناك عصابات تحرّكها أهداف سياسيّة تستهدف الأطبّاء والكفاءات الأكاديميّة، لإفراغ البلد من قدراته العلميّة”. فكم من طبيب تعرّض إلى تهديدات بالقتل وباختطاف ابنته وزوجته عبر الاتّصال بهاتفه إذا ما كشف الفساد والرشاوى والصفقات الفاسدة التي تجري في أروقة المستشفى”. ولم يكن امام الطبيب غير الهجرة إلى خارج العراق لكنّه لم يستطع بسبب عدم قدرته على ترك أسرته أو اصطحابها معه”. إنّ هذه التهديدات تؤدّي، إلى “شعور الأطبّاء بعدم الأمان، وعدم القدرة على مزاولة هذه المهنة الحسّاسة التي تحتاج إلى التركيز والشعور بالطمأنينة”.تتزايد الأمثلة على تهديد الأطبّاء. فكم من طبيب يتعرّض إلى تهديد عشائريّ

رحيل اطباء

وكانت نقابة الاطباء قد اكدت في 13 تمّوز/يوليو 2015 أنّ أكثر من 140 طبيباً رحلوا عن محافظة ديالى خلال الأعوام الماضية جرّاء استمرار التجاوزات والاعتداءات التي يتعرّضون إليها، وإجبارهم على دفع التعويضات الماليّة وحرمانهم من حقوقهم المدنيّة والقانونيّة.وكان مجلس الوزراء العراقيّ قد طالب في 6 أيلول/سبتمبر2015 مجلس القضاء الأعلى باتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة في حقّ من يعتدي على الطبيب أثناء مزاولته المهنة. ولعل من أسباب استهداف الأطبّاء بالقتل والتهديد ودفع الفدية إلى قلة الوعي بدور الطبيب في المجتمع، ووجود عصابات تبتزّ الأطبّاء للحصول على المال، فضلاً عن تعمّد جماعات مسلّحة استهداف الأطبّاء، لمقاصد سياسيّة في زعزعة الاستقرارالفوضى، وتخويف المجتمع.فما هو الحل في ظل هكذا ظروف ؟ وهل يستمر هذا المسلسبل دون ان تتدخل الدولة ومؤسساتها في ايقافه؟ لذلك لابد من تحرك الاجهزة المعنية وتحشيد الجهود من اجل اعادة الوضع الامني الى حالة الاستقرار لكي تنعم تلك الشرائح بغطاء من الحماية بعيدا عن الضغوطات التي تضطرهم الى مغادرة البلاد ولاسيما الاطباء الذيم اصبحوا في مرمى الاستهداف من قبل تلك العصابات لاسباب كثيرة ارجحها هو السبب السياسي الذي يسعى الى زعزعة الامن والاستقرار والعودة الى المربع الاول من الفوضى وعدم احترام القانون وتصدر العصابات والجماعات الارهابية المشهد اليومي لمحاولة تفريغ العراق من كفاءاته ودفعهم الى ترك العراق واللجوء الى البلدان الاخرى طلبا للامن اقول ، لابد من عمل مكثف وجهد استثنائي للكشف عن تلك العصابات التي اثارت القلق والهلع بين المواطنين وهذا يحتاج الى تظافر الجهود والعمل المنظم من قبل كل الجهات المعنية للتخلص من هذا الكابوس المقيت الذي يستهدف شريحة مهمة من ابناء المجتمع.

{ مدير مركز افق للدراسات الاستراتيجية