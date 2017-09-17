الجماهير في مرحلة داعش

بعد كل حرب يتعرض لها وطن ما او مجتمع ما يجب الوقوف على ما حدث خلالها لتبيان الاخطاء التي حدثت فأن كان حدوث الحرب امرا ليس باليد فأن اصلاح الاخطاء وعدم تكرارها امر في محل الالزام على الدولة و المواطنين . في تلك المرحلة اي السنوات الثلاث الفائتة حدث ما حدث في الوطن من انتهاك الحرمات قتل وارهاب سبي واغتصاب ضياع الحضارات وحرق الاخضر واليابس كانت الحرب قاسية منذ بداياتها لم يكن القتال خيارا بل واجبا وطنيا قبل ان يكون دينيا الجيش والشرطة الحشد الشعبي والفرق كلها اتجهت نحو القتال وبدل ان تكون الجماهير التي ليست في القتال و ليست من النازحين ومواطني المحافظات المدمرة تكون في وضع التأهب والشد على ايدي المقاتلين ماديا ومعنويا واعلاميا والتركيز على الحرب لحين الخلاص منها وجدنا مواقف اقل ما يقال عنها “غريبة ” اتخذها البعض كأولوية على الحرب و كأنها حالة تهرب من الواجب المقدس في تلك المرحلة (صراعات عشائرية مظاهرات اصلاح الهجرة الى الخارج ….الخ) هذه الامور لو اخذت بحسن النية لقلنا عنها غباء حقيقيا او كما يسميها شريعتي “استحمار” ان ما حدث لم يكن مجرد حالات عرضية و ظواهر نشأت من قبيل الوضع والصدفة فحسب بل كانت ذات تخطيط مسبق هناك من كان يدفع بالجماهير بعيدا عن الحرب ويشغلهم عنها و لعله ذاته من عمل على ايجادها. العشائر العراقية يبدو انها لم تكفها ان تذهب بأولادها نحو القتل حتى تحدث ما احدثته من اقتتال داخلي . اما مظاهرات الاصلاح فأي اصلاح نريده ودماء العراقيين كانت تسال. في حديث اذكره للرسول (ص) : درء المفاسد مقدم على جلب المصالح . نعم لا انكر ان المظاهرات مهمة وانها حق مشروع جميعنا يطمح ان يعيش في بلد مزدهر يخلو من المفسدين والخطوة الاولى لذلك المسلك هي المظاهرات ولكن للأسف كان هنالك الاهم وهي الحرب التي كانت مفسدة بكل ما تحمله الكلمة من معنى اما الهجرة فقد اشيع لها لحد نسياننا للحرب او بالأحرى واجباتنا كمواطنين خلالها .ومع هذا فالمسالة ايضا تتعلق بالأعلام ومن كان يروج لتلك الامور بدل ان يوعي الجماهير نحو الاهم .هنالك مقولة للدكتور علي شريعتي يقول فيها ” ان لم تكن حاضر الموقف فلا يهم ان كنت تصلي ام كنت تشرب الخمر” .وهذا ما حدث الكثير ظن ان المظاهرات والسيطرة على ما يحدث بين العشائر وغيرها هو الاهم .الجماهير كانت مغيبة الفكر عن الحرب بفعلة فاعل .

كان على الجماهير التوجه الى الحرب فكريا واعلاميا من حيثيات تقويم ما حدث بيان الاسباب معرفة العدو والصديق واصحاب الاقنعة وترجمة المواقف الدولية والاقليمية لحين انتهاء الحرب .هنالك من كان يبعد الجماهير عن واجباتها في تلك المرحلة .سيادة العراق فوق كل شيء و كان على الجميع ان يدرك ذلك وهي الموقف الذي كان على العراقيين ان يحضروه .وعليه فمن الواجبات والدروس التي يجب ان نخرج بها من تلك الحرب هي اولا اشاعة ثقافة الحرب بين المواطنين وتعريفهم بالمهم والاهم وكيف نتصرف ازاء تلك الحالات السيطرة على الاعلام بشكل عام ووضع علامة الاستفهام على كل من روج بعيدا عن الحرب في تلك الفترة .

حوراء فاضل حسين