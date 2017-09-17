في التنمية البشرية

أسس التفكير الإيجابي – ناصر محسن المعاضيدي

الآخرون هم النعيم

في ثنايا الروتين وهموم الحياة تبقى لحظات مشرقة بين المحبين يعلوها غبار النسيان تنتظر باصرار مبادرة حنون كي تسترجع الافراح القديمة مكانها في القلوب.

فجدير ان نقدم لهؤلاء الاعزاء بعض ما كانوا يستحقون من شكر رغم التأخير.

انها مبادرة رائعة عندما نعزف على وتر الذكريات لنمنحها البقاء مرة اخرى فالحياة مع الآخرين فرصة لن تتكرر.

لنقدم وردة جميلة أو هدية صغيرة او ابتسامة غابت من وجوهنا منذ زمن بعيد.

ولنعيد للكلمات المنسية ارتعاشاتها الصادقة, ولنكتب مع كل من احببنا قصة حب جديدة.

ولنقبض على حركة الحياة سويعات قليلة كي نهتف في كل الآذان ان قطار العمر يمر سريعآ.

فهناك الملايين في هذا العالم لا يطلبون الا ايسر التوقعات, كلمة حنان أو أمتنان… انه الوفاء المطلوب والعرفان بالجمال فكل شيء سينقضي يومآ. وأما الذكريات فستبقى مقدسة في القلوب عندما نعيش في احزانها وأفراحها بصدق مع الآخرين.

واليكم هذه القصة:

عندما عاد من جولته التفقدية… فوجئ بأن السفينة الفضائية غير موجودة في محلها ولا أثر لرفيقه. وظن للوهلة الاولى بأنه اخطأ المكان وأن السفينة ربما في مكان آخر, ولكن الجهاز الذي كان يحمله اشر بدقة على نقطة الهبوط.

لم يصدق عينيه لحظة وتصور بأنها قد تكون مزحة … أو… وأختلطت الافكار في ذهنه… وسأل نفسه هل يمكن لمركبة كبيرة مثل هذه السفينة الفضائية ان تختفي فجأة ومن دون علمي بها؟

انني لم ابتعد عن مكان السفينة كثيرآ… فهل يمكن ان يفعلوها ويعود الى الارض من دوني.

أحس بشيء من الخوف المبهم وانتابه سؤال آخر… هل حدث لهم شئ ما…

أ ابتلعهم مخلوق قمري أو انشقت بهم الارض… ياللهول اين انا؟…

اسئلة ومخاوف

وتكاثرت في ذهنه العديد من الاسئلة والمخاوف… وكلما التفت هنا أو هناك كانت ارض القمر تمتد بترابها وأحجارها امامه. احس بنفسه في صحراء لا حياة فيها, كل شيء هادئ مخيف هنا.

رفع عينيه الى السماء عسى ان يرى اثرآ للسفينة ولكن من دون جدوى… احس في تلك اللحظة بوحدة عجيبة لم يشعر بها سابقآ… شعر وكأنه في سجن كبير يسع كل القمر… تلاشت عنه آخر مشاعر الفرح الاول عند الهبوط بسلام على سطح القمر…

لم يعرف لماذا حدث هذا كله… وما عليه ان يفعل بالضبط حاول ان يصرخ ولكن صوته ارتد اليه من داخل الخوذة الزجاجية التي تحفظه من اجواء القمر. كان غاضبآ بشدة… ضرب بقدمه الارض فارتفع في الهواء قليلآ جراء ضعف الجاذبية.

كان كل شيء اليه اشبه بفلم سينمائي.

هل يعقل ان اكون وحيدآ هنا… رباه اشعر بالضعف… يا الهي قد اصاب بالجنون… جنون… جنون… ودارت الكلمة في رأسه مرات ومرات.

صاح بلا ارادة. منه. خدعوني… كذبوا علي…

قالت محطتهم الفضائية ان رحلتنا ستخلو من اي خطر او تهديد… ها انذا وحيد لا املك اي اتصال مع الارض…

انطلقت الدموع بغزارة من عينيه… وكان في داخله صوت يقول ابكِ قدر المستطاع… ربما هي النهاية… ابكِ ايها الرجل…

وظل يبكي وانتابته حالة طفولية… وتذكر امه… احس وكأنها حاضرة امامه… حدق في الفراغ…

أماه… أماه… مد يديه وكأنه يريد ان يعانقها…

أحس للمرة الاولى بتأنيب الضمير. لقد تركتها في دار المسنين, خاطب نفسه بعصبية… كيف تسمح لنفسك أن تتركها وحدها ايها الاناني الضعيف؟

واسترجع نفسه وهو يقول… أماه… أعاهدك بأنني عندما أعود الى الارض أن أحمل اليك باقة من الورود… تلك الورود التي تحبينها… بل… سنعود نعيش معآ في بيت واحد… أنا احبك يا أماه… أنا…

واستدرك نفسه مرة اخرى… رباه… لقد نسيت كل شيء في الارض. سأعود… سأعود للصلاة… لا اريد ان اموت هنا فوق القمر.

ارجوك يارب… أنقذني…

ارجوكم… ايتها الارض… يا سكان الارض… انا…

احس برعشة رهيبة تنساب في شرايينه تطلع مرة اخرى نحو السماء. حاول ان يتحرك من مكانه ولكن دون جدوى… لم يترك الخوف والقلق له فرصة للتفكير.

رأى دموعه تنساب بشدة في الخوذة الزجاجية ولأول مرة كان يبكي على نفسه وبهذه الصراحة…

تذكر زوجته وابنته الصغيرة, تذكر رفضها ان يشترك في هذه الرحلة القمرية.

قال بأسف ومرارة… ليتني وافقتها القول.

لماذا كنت قاسيآ عليها. لم? هذا الاهمال وعدم الاهتمام بها.

تذكر بألم ايامهما الاولى قبل الزواج وكيف كان يقرأ لها الاشعار وكلمات الحب ويتهامسان كيف سيكون جميلا كل شيء بعد الزواج.

تذكر كيف انه كان يقدم لها الهدايا تلو الهدايا… وسأل نفسه فجأة بغضب… نعم لم? توقفت عن تقديم الهدايا؟ لم? اصبحت حياتنا جافة الى هذا الحد معآ؟

أحس بحنين جارف لها… صاح… اين انت يازوجتي العزيزة… اشعر بالوحدة هنا… وتذكر ابنته وصاح… اين انت يا ابنتي… ابوك وحيد على هذا القمر…

كان يبكي ويقول… اعدك يا زوجتي بأنني سأعيد ايامنا الاولى حالما اعود الى البيت… الى بيتنا السعيد… سنجعله سعيدآ… انا وانت وطفلتنا العزيزة…

اقسم اني احبكما… اقسم…

انتابه حالة خاصة من المشاعر… صرخ وهو يقول اعلنها هنا…

انا احبك يا زوجتي… احبك الى الابد… رفع عينيه مرة ثانية الى السماء…

كان يبكي بصدق وحرقة.

أحس بضعف بشري عجيب…

صاح وسط الدموع… الهي اعاهدك ان اكون زوجآ طيبآ ورحيمآ ان أكون ابآ طيبآ.

سأشتري ما يشاؤون من ورود… سنخرج معآ… سأبتسم لهم كل الوقت… سألعب مع طفلتي… سأقرأ لها قصة كل ليلة… سأترك عصبيتي اللعينة…

الهي اعاهدك القول…

تذكر قطتهم الصغيرة. صاح بكل حنان… ليتك معي هنا يا قطتنا احبك ايتها القطة البريئة.

وتذكر فجأة تلك الليلة… وصاح… أنا آسف يا زوجتي لما حدث…

لقد خرجنا لتناول العشاء… ولكنني كنت السبب… أنا الذي انفعلت دون مبرر… مجرد مسألة تافهة لأن القطة المدللة كانت معنا… كنت اكرهها… ياللاسف… وضاعت تلك الليلة بسبب عنادي وعصبيتي…

سأغير طريقتي… اعدك… سأغير اسلوبي…

احس بصوت في داخله يقول: لن تعود اليهم ابدآ… ستموت هنا.

شعر بدوار شديد… حاول ان يتماسك ولكن دون جدوى سقط مغشيآ عليه فوق الارض…

فتح عينيه فجأة…

وجد نفسه وقد افاق من حلم مزعج… كان كتاب (رحلة الى القمر) ملقى امامه فوق المكتب…