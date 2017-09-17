الأكراد وفروا السكن والعمل والأمان لشعبهم – علي محمد الجيزاني

ونحن اهل الوسط والجنوب ،الثروة عندنا في مناطقنا لكن مكتوبا علينا (نحمل ذهبا وناكل عاكولا) حكومات وأحزاب كثيرة لدينا الكل يحمل السلاح بما فيهم العشائر والعشائر يوميا تقطع الشوارع الرئيسة بين المحافظات صراع وقتال بينهم، اما على قطع اراض او مشاجرات بين اطفال. او اختلاف على السرقة، التسامح والتنازل والصفح والحب مفقود عندنا.

ورثنا هكذا التاريخ القاسي والملوث من زمان قابيل قتل هابيل ، وهذه من ضمن الأفعال التى ترشدنا الى روح التطرّف .

اربعة عشر عاما تحكم العراق احزاب إسلامية لكنها فشلت، لا وفرت السكن للعراقيين، ولا وفرت المستشفى الجيد من ناحية التشخيص والعلاج والمنام، ولم توفر العمل للشباب، ولم توفر المدارس الرصينة لاطفالنا والقسم من الشباب يتوجهون للانتحار بسب الفقر وعدم توفر احتياجات عائلتة، لكن سباقين ان نوجه الاتهام للخصم بأنهم عملاء للصهيونية وعملاء للإمبريالية والماسونية وهذه المصطلحات سمعتها بالخمسينيات حتى الان تتوجه للخصم والقضاء عليه.

واغلب الحكومات التزمت بها واستعملتها للتنكيل بالمواطنيين المعارضين وقتلهم وهم ابرياء ،واستعملت اكثر من نظام الجلاد صدام حسين لقتل العراقيين الفقراء.

لكن ارجع واقول يا بارزاني هذا ليس وقت الاستفتاء الصبر جميل ربما تستقر الاوضاع في البلد وينتهي من داعش والمخربين والسراق وتستقيم الأمور في البلد ولكل حادث حديث رحم والديك أوقف هذه المهاترات الان ، ذكر ان نفعت الذكرى للمؤمنين.