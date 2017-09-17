البارزاني وطعم الإستفتاء – نوزاد حسن

الاستفتاء طعم مخيف.هذا ما تقوله ردود الافعال العراقية والاقليمية والدولية.

الجميع يتمنون ان يقف الزمن ولا يتحرك الى يوم 25 من ايلول. لكن الزمن لا يجامل احدا,وقطار الاستفتاء ينطلق بسرعة ولم يفلح احد في ايقافه حتى هذه اللحظة.

لكن خطوة اممية تعهدت بمناقشة الوضع العراقي ومن ضمنه مسالة الاقليم والعلاقة بالمركز في جلسة لاحقة على ان يتم حل كل المشاكل العالقة في غضون سنتين.وشدد خطاب الامم المتحدة على ان هذا الاجراء هو افضل من الذهاب الى النهاية نحو الاستفتاء لان التداعيات التي قد تقع ستكون خطيرة على العراق,وعلى المنطقة عموما.

هناك شبه كبير بين انشغال بقضية الاستفتاء واحتلال الكويت عام 1990.

التشابه هو في هذا الانشغال الدولي الذي لم يستطع اقناع صدام حسين بالانسحاب لتجنيب العراق والكويت حربا مدمرة.وحدثت الحرب التي فتحت جحيما كبيرا القي فيه العراقيون طوال اعوام قاسية..وما يحصل الان من ردود افعال ونداءات مختلفة تطالب بتاجيل الاستفتاء الى وقت اخر تكون فيه الاوضاع غير متشجنة كما هي الان.لكن السيد البارزاني يطالب بموقف يريد التعويل عليه في حال وافق على عدم اجراء استفتائه المثير للقلق.

لاحظوا كيف مر استفتاء عام 2005 بهدوء وكانه لم يحدث.ولنتامل ما اثاره مجرد تحديد وقت لهذه العملية.ومع ذلك فانا اعتقد ان طعم البارزاني ازعج الكثيرين وجعلهم ينظرون بجدية لقضية العلاقة مع الحكومة الاتحادية.

وانا اظن ان البارزاني فكر بامر واحد حين قام بصناعة لغز هذا الاستفتاء.وهذا الامرهو كما اعتقد تخفيف التذمر والانزعاج من عدم حصول موظفي الاقليم على رواتبهم.اذ ليس لطيفا ان يكون رئيس الاقليم عاجزا عن دفع رواتب موظفيه.

فكان الاستفتاء هو الطعم المر الذي سيقنع كل المتذمرين والمنزعجين في الاقليم بان السيد البارزاني سعى لحل هذه المشكلة وضمان تدفق نهر المال الى الاقليم. وها نحن ننتظر نتائج الطعم الذي ما زال ممدودا بيد البارزاني المشدودة.