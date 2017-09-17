من ذاكرة الأيام – ظافر قاسم آل نوفة

منذ فترة ليست بالقصيرة ونحن نكتب في مواضيع قد لا تروق للبعض أو يحملنا البعض الأخر صفات لا تمت لنا بصلة لا من بعيد ولا حتى من قريب ، لذا طلبنا النجدة من ذاكرتنا لتسعفنا في إحدى مواضيعها المخزونة من طيات السنين ، فجابت بنا واستقر بها المطاف إلى أيام الدراسة الجامعية .

فمنذ ما يقارب العقدين دخلنا الحرم الجامعي لأول مرة وكنا غرباء إذ لا نعلم عنه شيئاً سوى إخبار نتلقفها من الذين سبقونا أو من بعض المشاهد التلفزيونية أو عند تصفحنا بعض الصحف اليومية آنذاك .

وكان كل ما يميز طلاب الجامعات ويوحدهم هو (الزي الموحد للملابس) ، ولو حاولت إن تجمع جميع الطلاب في مكان واحد لامتلأت حدقتا العين باللون الأبيض من فوق واللون الرصاصي من تحت دون غيرها من الألوان ، وعلمنا بعد ذلك لماذا اختير هذين اللونين كما علمها الجميع من قبلي ومن بعدي .

وكانت قاعة الدراسة بمثابة وزارة الخارجية إذ تجمع سفراء من جميع محافظات البلاد ومن العاصمة بغداد ، كنا نشعر في بادئ الأمر بنوع من التكتلات لأبناء المحافظة الواحدة داخل القاعة ثم تلاشت بعد ذلك تلك الائتلافات بصورة سريعة وتخندقت بخندق الحرم الجامعي ، وأتذكر جيدا إننا تناولنا وجبة الغداء في نادي الكلية على طاولة كبيرة جمعت طلاب ما نحو أثنتي عشرة محافظة وبينهم طالب من جنسية عربية كان زميلا لنا في المرحلة الدراسية وكان تجمعنا على وجبة واحدة وكأنها فرضت علينا فرضا وكانت هذه الوجبة هي (اليابسة والتمن )الشهيرة واعتقد بان الأكثرية يفضلون هذه الوجبة في عموم العراق ، أو بالأحرى هي الوجبة المفضلة لجميع الطلاب .

رغم هذا التوحد في اللباس وفي نوعية وجبة الغداء مازال هناك مصطلح كان يشعرنا نحن طلاب المحافظات بنوع من التميز بيننا وبين طلاب العاصمة بغداد عندما يشتد النقاش بيننا وبينهم يتصدر مصطلح (انتو محافظات) للتقليل من شان أبناء المحافظات وعلو شان طلاب أبناء العاصمة ، قد وجدنا فيما بعد تحليلا لهذا المصطلح …

ولم يقتصر هذا المصطلح على طلاب الجامعات بل شمل انتشاره حتى أيام الخدمة الإلزامية أو إثناء التعامل التجاري مع أبناء العاصمة بغداد …