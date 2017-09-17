الحويجة والمخططات ألتوسعية – خالد الخزرجي

لم يعد يخفى على ألمتابعين حجم ودور ألتدخل ألدولي في شؤون ألعراق ألداخلية سياسيا وعسكريا ..بل تجاوز هذا ألتدخل عند ألبعض من ألمحسوبين على ألعراق

ألتفكير بألتوسع جغرافيا ألى أبعد من حدودهم ألتي يعيشون فيها قبل عام 2003

وكما عهدنا هؤلاء فأن أستمرارهم كعامل رئيسي على عدم أستقرار ألعراق منذ منتصف ألقرن ألماضي والى يومنا هذا أنما يؤكد أن هؤلاء غارقون جملة وتفصيلا بأيدلوجية ومخططات أسرائيلية ألى ألنخاع .. وهم لايخفون ذلك حتى أصبحوا يجاهرون ويتفاخرون بعلاقتهم مع هذه ألدولة بلا حياء .. ولا يضعون في حساباتهم

أي أهتمام لمشاعر ألعرب وألمسلمين .. لقد أتضحت ألنيات التوسعية لهؤلاء قبل أحداث تحرير ألموصل عندما أعلنوا ان المناطق ألتي تشارك في تحريرها قوات ألبيشمركة ستكون جزء من خارطة أقليم كردستان .

وكان وما زال سهل ألموصل جزءاً من أطماعهم ألتوسعية .. وما أعمال ألخطف وألتهجير وقتل ألنساء ألعربيات في كركوك أنما هو جزء من هذا ألمخطط ألذي يهدف ألى أخلاء كركوك ومحيطها من ألعرب .

وحيث أن مدينة ألحويجة هي ألجزء وألمساحة الكبرى التي يسكنها ألعرب فأنني أحذر وأنتخي ألغيارى ألشرفاء من أبناء قواتنا ألمسلحة ألى توخي ألحذر من نية ألاشرار وقوات ألتحالف من تدمير هذه ألمدينة وبناها ألتحتية وقتل أكبر عدد من سكانها وتهجير من يبقى منهم على قيد ألحياة ألى خارج مناطق كركوك .

تحت لافتة تحريرها من عصابات وعملاء داعش ألارهابية كما حدث في ألجانب ألايمن من ألموصل وبهذا ألمخطط سيسهل على ألطامعين ألاستيلاء على كركوك ومحيطها ..بعد ألتـــــــخلص من سكانها ألعرب ألذين يشكلون مع ألتركمان ألمعارضين للنهج ألتوسعي لحكومة ألاقليم قوة مؤثرة لايستهان بها .

في حالة أجراء ألتعداد ألسكاني أو ألاستفتاء .. أو في حالة حدوث نزاع مسلح لاسمح ألله ..

أنني أخاطبكم ياحكام بغداد وبرلمانها وسياسييها ..أن تمادي ألبعض من هؤلاء ألطامعين لم يكن من موقع قوتهم وعلاقتهم ألدولية .. بل بسبب تمزقكم واختلافكم وسياستكم ألفاشلة بأدارة ألعراق .. حتى أصبحتم من ألضعف أن تواجهوا مجتمعين خلافاتكم بعقل وفكر بما يضمن مصلحة ألشعب وألوطن .

وأليوم أناشدكم بأسم كل عراقي وطني شريف .. أن تتوحدوا بقراراتكم وأن تدركوا حجم ألمؤامرة على ألعراق ألتي تهدف ألى أضعافه وتقسيمه .. ولتكن عملية تحرير مدينة ألحويجة بالطريقة ألتي تم فيها تحرير قضاء تلعفر .. قفوا بوجه قوات ألتحالف بقوة وشاركوا في خطة تحريرها بما يضمن سلامة أهلها وبناها ألتحتية .

فأهل ألحويجة هم ألورقة ألقوية ألتي ستمكنكم من ألمحافظة على كركوك ومحيطها ألجغرافي من ألعرب وألتركمان وألاكراد ألوطنيين ألذين يؤمنون بوحدة ألعراق وشعبه …