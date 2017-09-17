واقعة طف جنوبية – فائز جواد

يبدو ان مخالب الارهابيين التي مازالت تحصد ارواح الابرياء من المواطنين في جميع مناطق العراق ، تلك المخالب الحيوانية المجرمة المدعومة من قبل المنظمات الارهابية والظلامية مازالت تخطط وتنفذ في وضح النهار عمليات ارهابية تستهدف الاطفال والشيوخ والنساء والشباب وكل الكائنات التي تتنفس الهواء ، العملية الارهابية التي استهدفت الابرياء غالبيتهم من المحافظات الجنوبية كانت واقعة طف جنوبية مبكرة تزامنت مع الاستعدادات لاستذكار ايام عاشوراء التي كانت ومازالت وستبقى عنوانا للشهادة والتضحية وثورة خالدة ضد الظلم والطغاة وكسر قيود الخوف لتعلن انتصار الدم على السيف ، نعم في مثل هذه الايام تستعد المحافظات العراقية وخاصة الوسطى والجنوبية لاحياء هذه المناسبة المقدسة والتي مهدت لاعداء الانسانية والمجرمين القتله من الارهابيين بتعجيل مخططاتهم الارهابية والظلامية وتنفيذ الكوارث الانسانية التي تحصد ارواح الابرياء ، نعم كان التفجير المزدوج بسيطرة فدك ومطعم شعبي على الطريق السريع لمدخل الناصرية كارثة انسانية عندما ترجل مسلحون يرتدون ازياء عسكرية بروح شيطانية ليغتالوا احلاماً مؤجلة لاباء وعوائل واطفال كانوا يتناولون وجبات طعامهم التي امتزجت بدمائهم التي تبخرت الى السماء ولم يكتف هؤلاء الثلة المجرمة ليذهبوا بعجلاتهم الى سيطرة فدك القريبة من المطعم ليفجروها مخلفين دمار واستشهاد ارواح ابرياء ، ليعلن تنظيم داعش الاجرامي عن العملية الاجرامية الدامية مايدل ان تنظيمات داعش ومعها تنظيمات ارهابية وجماعات مسلحة تنتمي الى جهات نجهل اسماءها ودعمها واهدافها تعمل وتخطط من داخل العراق رغم اعلان هزيمة داعش في الموصل وبعض المناطق لكن التنظيمات الارهابية والتكفيرية مازالت تمول ماليا وفكريا من خارج الوطن وتنفذ داخل الوطن ، ويقينا ان عملية فدك الاجرامية التي كانت واقعة طف جنوبية لما شهدتها من صور وماسات ابكت واحزنت الانسانية في جميع بقاع العالم ستمهد للمجرمين المزيد من تنفيذ المخططات الاجرامية خاصة بعد عمليتين اجراميتين تزامنت مع كارثة فدك نفذها الارهاب الاعمى في زيونه والجادرية ، ومازال الارهاب يتربص لايام عاشوراء التي تمتد لاكثر من شهرين قريبين ، ومن اجل تفويت الفرصة على القتلة في الخارج والداخل منفذين ومخططين ، داعمين ومؤيدين متشفين، الوقت حان للتعاون الجاد وزارات امنية ومواطنين وبعكسه ستكون محافظات العراق والعاصمة بغداد هدفا للمنظمات الارهابية والمجرمة لتنفيذ مخططاتهم الظلامية ، ويقينا ان تفعل الحكومة القوانين والانظمة التي تسهم ببسط الامن والامان وان تكون صارمة وجادة مع المخــالفين ايا كان انتمائهم ، والرحمة والخلود لشهداء العراق كافة ولجرحى فدك والعمليات الاجرامية الشفاء العاجل وحفظ الله العراق واهله .