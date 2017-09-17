طبيب عراقي مقيم في الهند: لجان التفتيش صادرت في التسعينات أجهزة كشف أورام السرطان بشبهة سلاح مزدوج

{ إزاحة الستار عن أهم أجهزة الأمراض المستعصية في العالم

{ لماذا يخلو العراق من هذه الاجهزة ؟

{ حاكم كوركان: الولاية تشهد ثورة عمرانية

{ خطوة واحدة عن الرئيس الهندي

{ لماذا لم تطبق الخطوط الجوية العراقية: صنع في العراق ؟

{ صحفي عراقي: أول زيارة من نوعها في حياتي بعد 25 عاماً

باسل عبد المجيد

لـ (الزمان) الفضل في تغيير مساري المهني والاجتماعي وخلال عملي فيها كانت احدى الفضائيات ذات الشهرة الواسعة تتابع ما ارسله من اخبار وتقارير عن مدينة كربلاء ذات الاهمية الكبرى بالنسبة لهذه القنوات وتشرفت العمل فيها بمباركة (الزمان) وعملت في القناة لاكثر من خمس سنوات حتى اغلق مكتبها في بغداد واحدثت تلك القناة طفرة مهنية اضافية اخرى اجتماعية اكبر وامضيت اجمل ايامي المهنية التي اعشقها حتى الموت. وبعد فترة منحني الاستاذ سعد البزاز فرصة العمل في قناة الشرقية من اوسع الابواب لاكون احد العاملين فيها وعلى الرغم من انني كنت وفيا مخلصا امينا لكن جهة ما كنت لا ترغبني بالعمل معها لذلك حجمت عملي فيها حتى غادرت منها لاسباب اجهلها عندما ابلغت من مدير مكتب اربيل. المقدمة تلك اردت من خلالها ان اكشف انني ورغم عملي المتواصل في (الزمان) و(الشرقية) والـ …؟ لم اتمكن كأي صحفي عراقي من زيارة اي بلد في العالم.. القدر وحده قادني ان اغادر العراق الى الهند في اول زيارة من نوعها الى جانب ام عيالي نتيجة حالتها المرضية وبدأت بالاستعداد المبكر والحصول على جواز سفر عراقي الاول في حياتي.

النجف .. الدوحة .. نيودلهي

مغادرتي كانت عبر مطار النجف والذهاب عبر الخطوط الجوية القطرية . وصلت المطار وبدأت الأجراءات الأمنية منذ دخولي وحتى القاعة الداخلية الاولى التي حصلت منها تذكرة الخطوط القطرية ونتيجة الانتظار الطويل عطشت وقمت بشراء ثلاث قنان من الماء ولدى ذهابي الى قاعة المغادرة فوجئت أن رجال الامن ابلغوني بمصادرة قناني الماء في قرار عجيب هدفه أن أقوم بشراء قناني ماء اخرى من قاعة المغادرة . وتوجهت الى الطائرة في أول رحلة من نوعها في حياتي وكان العشرات من المرضى في هذه الرحلة توجهت صوب مرقد الامام علي عليه السلام داعياً الله ان يسهل امري والشفاء لجميع المرضى والخير والبركة والامان لأهل العراق . عند مدخل الطائرة كانت ثلاث مضيفات حسناوات يرحبن بنا وقادتني اخرى الى المكان المخصص لي .

وبعد دقائق فوجئت بتوزيع الصحف القطرية لمن يرغب القراءة وكنت في قمة السعادة ومن ثم توزيع هدايا خاصة الى الاطفال وضيافة عربية اصيلة من خلال الخدمة وتوزيع وجبة افطار كلها صناعة قطرية . وقال لي عراقي كثير السفر ان الخطوط الجوية العراقية تجهل مثلاً توزيع الصحف ولعب الاطفال ومن ثم تقوم بتوزيع الكيك والمشروبات والحلوى من صناعة ايرانية . وبعد ساعة ونصف من الطيران أعلن طاقم الطائرة وصولنا الى مطار حمد الكبير ترازيت البقاء ساعتين والذهاب الى الهند أجواء قطر كانت قاسية رطبة حارة ضاق صدري . ما ان وصلت الى بوابة مطار حمد حتى كانت المفاجأة بالنسبة لي أن شاهد مطاراً عملاقاً كبيراً وكنت محظوظاً ان ارى هذا المطار واتجول فيه. المئات من المسافرين من كل بقاع العالم يكتظ بهم المطار شاهدت على الطبيعة الاسود والابيض وقطعت مسافة طويلة وأنا ارى الزي العربي والعباءة الخليجية والمرأة الاوربية والافريقية والازياء المختلفة التي يخفق لها القلب وعند منتتصف الليل غادرنا قطر بإتجاه مطار نيودلهي في رحلة استمرت ثلاث ساعات ونصف حتى وصولنا مطارها الذي لايقل شاناً عن مطار حمد ذي المساحة الواسعة والزخم الكبير من كل اركان العالم اما الطائرات فتقلع وتهبط كسيارات الاجرة في كراج العلاوي وصلت الى بوابة المطار الرئيسية وبرفقة العشرات من المرضى من اهل الدار. وكانت بإنتطاري سيارة خاصة ارسلت لي من قبل إدارة المستشفى في تقليد تستقبل المرضى مجاناً ذهاباً وإياباً. كانت فرصة لي ان اشاهد معالم تلك المدينة والمناطق الخضراء على مدى ساعة كاملة متجهين الى ولاية كوركان واصبت بالذهول عندما شاهدت السيارات القديمة وقلت حينها هل يوجد شارع مبلط واحد في هذه المدينة . نتيجة الزحامات الشديدة خاصة وان الدراجات النارية والهوائية تحتل الصدارة . هنا إحترام للقانون كبير جداً نفتقر له في العراق اصابني الارق عندما شاهدت مئات من السيارات تقف في طابور طويل قلت لصاحب السيارة هل هناك سيطرة امنية قال لي مازحاً لا توجد لدينا سيطرات وبعد ساعة رصدت ان سبب هذا الزحام وقوف بقرة كبيرة بيضاء في وسط الشارع لا تتحرك وقلت نحن في العراق نعاني من السيطرات وهنا البقرة البيضاء . مناطق خضراء هنا وهناك حتى وصولنا مجموعة من الفنادق أنشأت في فترة وجيزة.

يوميات ارتمس

في اليوم الثاني نقلنا الى المستشفى عبر سيارة خاصة من بوابة الفندق وهو تقليد جيد تفتقر اليه المستشفيات الاستثمارية التي أنشأت حديثاً في العراق .

وصلت الى بوابة المستشفى حتى الباب الرئيسية وفوجئت ان كل الالوان والاجناس يستقبل هذا المستشفى المرضى الذي يعد من افضل المستشفيات الهندية وقررت ان اتصل باي جهة مسؤولة لمعرفة اعداد المرضى من دول العالم وفوجئت ان اكثر من اربعة عشر دولة من رعاياها يراجعون مستشفى ارتمس : أهل العراق في الصدارة ومن ثم كازاخستان واذربيجان وطاجكستان والهند وسلطنة عمان والكويت واليمن والسعودية والدنمارك وفلندا وبريطانيا وبعض الدول الافريقية كان دنماركياً بجانبي وكانت مفاجأة بالنسبة لي عندما بدأت معه الحديث وقلت هل معقول أن تأتي من اوربا ولديكم كل الاجهزة والتقنيات الطبية والعقول وتأتي الى الهند . فقال ما موجود من اجهزة حديثة وكوادر طبية عالية المستوى موجودة في بلدي ايضاً لكنها تكلف الشيء الكثير من المال لذلك نأتي الى الهند مستغلين فرق العملة والسياحة ونضرب عصفورين بحجر رغم المراجعات الكثيرة وجدت زخماً للمراجعين المرضى اعداداً غير مسبوقة يومياً المستشفى يزهو بالنظافة في كل شيء ما ان تدخل المرافق الصحية وتنتهي منها حتى يدخل احد العاملين ويقوم بالتنظيف وتابعت هذه العملية لايام عدة .

لو كانت اعداد المراجعين اليومي لهذا المستشفى في احدث مستشفيات العراق لأنهارت بناه التحتية خلال 24 ساعة . لا اعرف لماذا نشكو من قلة النظافة في المستشفيات العراقية. استعدادات أمنية واسعة شهدهما المستشفى من قبل الاجهزة الامنية وعرفت ان حاكم ولاية كوركان سيحل ضيفاً لمناسبة مرور عشرة اعوام على تأسيسها .. لم يكن هناك وليمة او توزيع مرطبات وحلويات كما يجري في العراق للمسؤولين جاء الحاكم ليستمع من الاطباء والكوادر ماذا حققت وما المطلوب على الرغم من ان المستشفى أهلي . الادارة أعلنت عن صول احد اهم الاجهزة الطبية العالمية للكشف عن امراض السرطان المستعصي الحفل نقل مباشرة داخل اروقة المستشفى بالقرب مني كان طبيباً عراقياً يعمل في هذا المستشفى منذ خمس سنوات . كشف ان العراق في تسعينات القرن الماضي كان يملك أجهزة بيت سكان حديثة للكشف عن امراض السرطان واثناء فترة الحصار صادرت فرق التفتيش هذه الاجهزة على انها ذات سلاح مزدوج وعبر الطبيب العراقي عن أسفه من عجز احكومة العراقية في استيارد مثل هذه الاجهزة التي ارهقت المواطن العراقي من خلال السفر الى إيران ولبنان وتركيا والهند. الحفل لازال مستمراً لم يؤثر على حركة مراجعات المرضى والامور تسير بشكل طبيعي أخترقت قاعة المؤتمرات لأستمع ما يقوله حاكم كوركان خلال المؤتمر الصحفي . قال هذه المدينة تشهد ثورة عمرانية هائلة كوركان تشهد أفتتاح مجمعات تجارية وفنادق ومستشفيات وجسور وطرق معبدة جديدة لذلك نجحنا من خلال الاستثمار وتكون كوركان الاجمل والارقى لا اعرف هل الازمة المالية التي عصفت بالعراق ودول المنطقة أثمرت على هذه المدينة ام لا لكن كما سيبدو لم تؤثر عليها ذلك والدليل شاهدت قطاراً معلقاً انشأ حديثاً شوارع حديثة مجسرات سيارات حديثة وحركة سياحية رائعة وفي الجانب الطبي فهذا كلام آخر . بعد ان أنهينا جميع الفحوصات الطبية على ايام عدة راجعنا الطبيب المختص لغرض معرفة النتيجة كان ذلك عصراً فقال الطبيب ! أفضل ان تكون المراجعة غداً صباحاً كي اشاهد كل التقارير على الجهاز الخاص وليس على الورق وثانياً لأكون مرتاحاً .

وفي اليوم التالي وعلى مدى ساعة كاملة بدأ الطبيب بالمراجعة برفقة خمسة أطباء طلب منا الدخول وجدته مبتسماً قال سأحتفل نيابة عنكم اليوم وأشعر بسعادة لا توصف وان واجبي المهني والانساني معكم نجح وانا اليوم قمة بالسعادة .. دكتور هاري أن انسانيتك تعادل الدنيا كلها ولن انسى باقة الورد والكعكة الجميلة هذا درس كبير ارجو ان يتعلمه كل اطباء العراق وعدم ابلاغ المريض بالمرض المصاب به .

البزاز والمرض

في اروقة المستشفى المختلفة التقيت بعدد من المرضى من أهلنا في مختلف المحافظات العراقية الذين وصلوا الى الهند للعلاج على نفقة الاستاذ سعد البزاز رمز الانسانية العراقية. مترجم عراقي كشف هل تعرف ان اكثر شخصية عراقية سياسية اعلامية ترسل المرضى لغرض علاجهم في الهند قلت له من هذه الشخصية الاستاذ سعد البزاز يرسل ابن البصرة والموصل والناصرية وكربلاء والنجف والسماوة والكوت وبغداد وصلاح الدين وديالى .

المرضى حملوني السلام والتحية عندما ابلغوني اننا لا نملك غير الدعاء لهذا الرجل العراقي الكريم فيما كانت احدى المريضات تدعو بالخير والبركة للاستاذ البزاز حتى ان دعاء هذه المريضة شق عنان السماء . أما ابوحسين الطيب فقال جئت بولدي الذي يشكو من مرض الفقرات . لم يقف معي لا الحكومة ولا الذين جاءوا من الخارج حسب قوله . وضعي المعاشي صعب ولا املك الامكانية المالية لولا الكريم سعد البزاز لكان ولدي ما زال في الفراش .

كوركان والخدمات

جولة ميدانية في عدد من مناطق المدينة شاهدت الفقر المقرف والاطفال حفاة والعيشة الصعبة كانت مناظر أوجعت راسي . قال لي احد العاملين في مجال الهندسة هنا في الهند من لايعمل لا ياكل لذلك ترى المرأة تعمل في مجال التنظيف والعمل في كل مجالات الحياة . كثرة الاسواق الكبيرة والشوارع الجديدة الذي لازال العمل يجري فيها وإكساء العشرات وأفتتاح الانفاق والمجسرات فيها شاهدت الشركات العالمية تعمل ليلاً نهاراً واكد المهندس الهندي نفتخر بإنجاز القطار المعلق بفترة قياسية حينها تذكرت الكلام الصادق المسؤول لحاكم الولاية مدينة الاحلام مدينة تستحق التقدير غاية في الروعة أنشأها فنانون من هذه المدينة لتصبح معلماً سياحياً عملاقاً يقصدها الكثير من السواح أنشأت بمواصفات ونقوش رائعة من مواد بسيطة لا تكلف الدولة شيئاً حتى اصبحت مدينة سياحية كبيرة تدر الاموال . آه آه كم لدينا من مواقع أثارية لم يستغلها العراق همس عراقي وقال يا خوية خلي يصير الكهرباء والماء في كل بيت بعدها تبني مدناً سياحية .

أرخص ما موجود في هذه المدينة النقل وخاصة الدراجات النارية ((تك تك)) تتجول في أغلب أحياء كوركان بمبلغ زهيد جداً اما السيارات الحديثة المستوردة التي وصلت اليهم حديثاً اكثر بقليل . هنا اصحاب الدراجات النارية احترام القانون كبير لا ركوب دون لبس الواقية بينما في العراق لا تطبيق للقانون فيما عجزت المرور العامة عن إيجاد حل للدراجات النارية فيما تقوم الجهات الامنية الاخرى بحجز تلك الدراجات والاستيراد مستمر ؟ .

خانات منتشرة هنا وهناك للسكن وهي عبارة عن غرف منتشرة يسكن فيها العشرات ذوو الطبقة الفقيرة وما أثار انتباهي ان عملية الاستحمام تجري في منطقة محصورة لجميع الساكنين وان الرجال يرتدون قماشاً خفيفاً فيما تمارس النساء عملية غسل الملابس والاواني وبالجانب الآخر هناك وحدات سكنية منتشرة ذات طراز حديث فيما الهنود يمارسون اعلى درجات ترشيد الطاقة الكهربائية أغلب الاضاءة في المساكن والفنادق والشوارع العامة ذات الفوليتة الواطئة اما الاحياء الفقيرة فالكهرباء فيها ضعيفة جداً وقد لاتكون كهرباء. في العراق اغلب شوارعنا تبقى الاضاءة فيها حتى الصباح والمساكن والمحلات والفنادق تستخدم طاقة مفرطة . في المنطقة التي سكنت فيها طوال فترة اقامتي تابعت بأهتمام قطيع الخنازير والقرود والكلاب تجول وتصول بين الازقة للحصول على فضلات الطعام غير الموجودة اصلاً شاهدت الخنازير كيف تتجول تحت الخضار والخوص في المياه الآسنة وما سجلته ان هذه الخنازير اليفة عكس القرود التي تشاكس الانسان

معبد لوتس

ما أن وصلت الى البوابة الرئيسية لمعبد لوتس الذي يبعد كيلومترين حتى تتسلم التعليمات من الجهات المسؤولة باخذ كيس لخلع الحذاء والدخول مشياً على الاقدام طيلة المسافة مساحات خضراء جميلة رائعة تتوسط المعبد ونافورات مياه وطريق معبد جميل حتى تشاهد مرتفعاً يتوسط فيه المعبد ثم يطلب منك القائم على المعبد الهدوء وعدم الكلام وغلق جميع الهواتف ثم شاهدت التنرانيم وسط مشاركة من جميع الجنسيات الزائرة وبعد الانتهاء سمحوا لنا بالتقاط الصور خارج المعبد شعرت بالم ان يكون العراق بعيداً كل البعد عن إنشاء مناطق خضراء واسعة حول أضرحة أهل البيت وكيف يأتي الزائر لمعبد مشياً على الاقدام وحفاة بينما الزائر لأضرحة الائمة الكرام يخلع حذائه على بعد 50 متراً فيما تنشر الكشوانيات في محيط الاضرحة ادعو الامانات العامة للعتبات المقدسة والتي تقوم بمعارض ومهرجانات كثيرة في الهند تطوير الاماكن المحيطة بالمراقد . وللزيارة هذه الاماكن والاطلاع عليها ؟ .

بيني وبين الرئيس الهندي

بيني وبين الرئيس الهندي خطوة قصيرة كي احقق مقابلة خاصة معه . أبلغت في مدينة كوركان ان بإمكانك الذهاب الى نيودلهي وان اسمك موجود في استعلامات القصر الجمهوري وقلت هل هذا مزاحاً معي وفي الصباح أبلغت من قبل إدارة الفندق ان سيارة بيضاء بإنتظارك وبعد دقائق نزلت الى باحة الفندق استقبلني شخص يجيد اللغة الانكليزية اهلاً وسهلاً ساقوم بنقلك الى نيودلهي وانت اليوم في ضيافة الرئيس وانطلقت السيارة ودار حديث مطول اهلاً وسهلاً عرفنا انك صحفي عراقي تعمل في احدى اشهر الصحف العراقية وستكون في ضيافة القصر الجمهوري . سنذهب اولاً الى بوابة الهند ومن ثم الذهاب الى القصر الجمهوري وفعلاً وصلنا وكان بإنتظاري شخص آخر مرحباً بنا وقدم شرحاً عن المجمع الحكومي الهندي ثم دخولنا القصر والتقاط عددا من الصور امام البوابة ودخلنا وكان بإنتظارنا شخص آخر مرحباً أهلاً بالعراق الرجاء الهوية الصحفية الا إنني اعتذرت لعدم حملي هوية خاصة لـ (الزمان) وإنني احمل جواز السفر سنقوم بضيافتك حتى تأتي الموافقات الرسمية وبعد التأخير طلبت من الشخص المرافق ان يأخذ لي موافقات أمنية بالتجوال في اروقة القصر وجاءت الموافقة على الفور وما انهيت الجولة حتى شاهدت السيارة البيضاء التي نقلتني من كوركان بإنتظاري واعلامي بتأجيل مقابلة الرئيس الى إشعار آخر . متى يأتي اليوم لنشاهد الحكومة العراقية تقوم برفع العوارض الكونكريتية التي تحيط الخضراء هذه المنطقة البعيدة عن الشعب . ترى هل بالإمكان مثلاً أن يتمكن مواطن عراقي ان يشاهد الخضراء ويلتقط صوراً فوتوغرافية او مقابلة فخامة الرئيس او دولة الرئيس تحت ملف مقابلة ابناء الشعب صورة مجانية اقدمها من نيودلهي في مكتب الرئيس المتواضع.

لقطات

{ هل يتجول مدير مطار النجف في باحة المطار وخاصة عند مدخله . لقد تعرض العشرات الى سقوط الحقائب نتيجة المطبات وعدم تبليط المنطقة المؤدية الى التفتيش الاول .

{ فوضى تأشيرة الدخول في مطار النجف لا حدود لها والا بماذا نفسر ان يكون العراقي مع العربي والاجنبي في طابور واحد.

{ الحكومة العراقية صرفت المليارات لتطوير شارع المطار فيما شارع مطار نيودلهي جميل بألوانه الزاهية تحيطه الورود من كل جانب لم تصرف المليارات بل الله الواحد الاحد هو من منحهم هذا الجمال .