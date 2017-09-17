المؤتمر الوطني: الإنتخابات ليست غاية الحزب

الإتحاد الوطني يخيّر صالح بين العودة إليه أو رئاسة كيانه الجديد

اربيل – الزمان

خيّر الاتحاد الوطني الكردستاني النائب الثاني لامينه العام برهم صالح بين دخول الانتخابات بقائمته او ضمن الاتحاد الوطني الكردستاني.وقال عضو المكتب السياسي للاتحاد والمتحدث باسمه سعدي احمد بيره ان على صالح ان (يختار بين قائمته او الاتحاد الوطني لخوض الانتخابات في الاقليم ). وكان المتحدث بإسم صالح، كريم بحري قد اعلن خلال مؤتمر صحفي عن تسجيل صالح لقائمة لدى المفوضية العليا للانتخابات في كردستان تحت اسم التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة. واوضح بيره انه (بعد التصديق على الكيان السياسي الذي اعلنه صالح لدى مفوضية الانتخابات والاستفتاء في الاقليم فإن على صالح ان يختار بين رئاسته للكيان او البقاء داخل الاتحاد الوطني)، مستدركاً انه(بعد اجراء الانتخابات فيسمح لصالح بالتحالف مع الاتحاد الوطني اذا رغب في ذلك). وتابع ان(اي عضو بالمكتب السياسي يرغب في ان يكون له كيان سياسي من شأنه ان يسهم في معالجة الاوضاع السياسية في الاقليم امر طبيعي).

وفي بغداد، قال الأمين العام للمؤتمر الوطني العراقي آراس حبيب إن الانتخابات لا تمثل غاية لحزبه.

واوضح في بيان تلقته (الزمان) امس إن (المؤتمر الوطني العراقي يسعى للتغيير من خلال التركيز على الجوانب الخدمية والارشادية والتربوية ودعم المشاريع الشبابية لاسيما تلك التي لها تأثيرات مجتمعية). وشدد على (ضرورة أن يكون للشباب والمرأة دور أكثر فاعلية في المرحلة المقبلة). واكد حبيب ان (مشروع المؤتمر الوطني جاء للمساهمة بتغيير الواقع المعاش في العراق).