الحس الجمعي وتوظيفه سياسياً ودينياً – سامي الزبيدي

الحِس بكسر الحاء في معجم المعاني الجامع له معان عديدة منها الإدراك بإحدى الحواس الخمس أو هو الصوت الخفي ومن معانيه عديم التبصر والحِس أيضاً ما تسمعه مما يمر قريباً منك ولا تراه وغيرها من المعاني وفي علم النفس فان الحِس الجمعي هو الضمير الجمعي أو الوعي الجمعي وابتكر هذا المصطلح من قبل عالم الاجتماع الفرنسي إميل دوركايم وهناك أنواع أخرى من الضمير الجمعي برزت في المجتمعات الحديثة كمواقف التضامن الاجتماعي والميل الى السلوكيات المتطرفة وسلوك القطيع وتطور المصطلح ليوصف كيفية اجتماع مجتمع بأكمله للمشاركة في قيم متشابهة وكيفية تأثير الضمير المشترك لمجموعة من الناس على بقية المجتمع وهذا الذي يهمنا في موضوعنا هذا .

لقد برزت ظواهر سلبية عديدة بعد الاحتلال الأمريكي كان مجتمعنا العراقي بعيداً عنها تدخل في نطاق الحس الجمعي منها اجتماعية وأخرى دينية وبالنسبة للاجتماعية وعلى سبيل المثال لا الحصر كانت حفلات الزواج بسيطة وغير مكلفة لكن بعض الميسورين أو بالأحرى الذين يحصلون على الأموال من خلال الفساد والسرقة جعلوا من هذه المناسبة مجالاً لاستعراض إمكانياتهم المالية الكبيرة فمن الحجز في الفنادق الفخمة والأعداد كبيرة من المدعوين الى الحفل الكبير والى استقدام مطربين ومطربات وراقصات والى ركوب سيارات فارهة وغالية الثمن وحتى ركوب الطائرات وغيرها من مظاهر البذخ التي أصبحت ظاهرة لحفلات يقلدها الكثيرون تحت تأثير الحس الجمعي ونفس الأمر ينطبق على مجالس العزاء التي تكلف الملايين وحفلات الختان واستقبال الحجاج وغيرها من العادات التي تمارس بغلو تحت تأثير الحس الجمعي وهناك أمور أخرى تندرج تحت تأثير الحس الجمعي وهي تقليد مجتمع المدينة لمجتمع الريف من خلال الممارسات العشائرية التي استفحلت كثيراً بسبب ضعف الدولة كالفصل والدكة والعراضة وحتى تقليد بعض المثقفين والأكاديميين وأبناء المدن لشيوخ العشائر وأبناء الريف في الملبس والأثاث وبناء مضيف في البيت وحتى في طريقة الكلام واللهجة وبعد أن كان مجتمعنا ينظر الى من يلبس البدلة والرباط باحترام أصبح المجتمع يبجل ويحترم من يلبس الدشداشة والعباءة والعقال تحت تأثير الحس الجمعي , ومن الأمثلة على تأثر المجتمع بالحس الجمعي الديني والمذهبي لبس السواد من قبل أغلب الناس في شهر محرم أو ذبح الذبائح وطبخ المأكولات وتوزيعها ليس على الفقراء بل على الجيران للتبجح والرياء لا للثواب أو ظاهرة المشايه لزيارة مراقد الأئمة وممارسة اللطم أوضرب الزنجيل وحتى التطبير في عاشوراء كل هذه الظواهر استفحلت وانتشرت تحت تأثير الحس الجمعي لا إيماناً بالدين أو المذهب أو احتراماً للائمة(ع) ومن هذه الظواهر الذهاب الى صلاة الجمعة في المساجد ولبس كوفية خضراء للفت الانتباه ولبس الخواتم في كلتا اليدين وكثرة الذهاب لتأدية مناسك الحج والعمرة وزيارات أضرحة الأئمة ولو ان هذه الظواهر الدينية وممارسات المشاعر الحسينية كانت نتيجة إيمان حقيقي ووعي وتطبيقاً لقواعد الدين والشرع واقتداء بالأئمة (ع) لكان مجتمعنا اليوم من أرقى المجتمعات وخاليا من كل المظاهر السلبية و السيئة كجرائم السرقة والخطف والقتل والسطو المسلح والابتزاز وفرض الإتاوات وانتشار المخدرات والبغاء والغش والكذب والخداع وغيرها من الجرائم والمبوقات التي ترتكب كل يوم والتي يحرمها الدين والشرع وتأباها والقيم الاجتماعية.

لقد استغل السياسيون تأثير الحس الجمعي على مجتمعنا ووظفوه أحسن توظيف وأخذوا يمارسونه بتفنن من خلال المظاهر التي أشرت لها حتى ان بعضهم أصبح شيخا ويطلب ان ينادوه بالشيخ أو الحاج بدلاً من الأستاذ وحفلات زواج أبنائهم ومناسباتهم ومآتمهم فاقت التصور أما ما يخص الملبس والسكن والتختم بالخواتم الكبيرة والعجيبة وكي الجبهة والذهاب للحج وزيارة مراقد الأئمة تحت تأثير الحس الجمعي أصبحت (فلتات ) اجتماعية نتيجة إثرائهم غير المشروع وسرقة أموال الشعب وأصبحوا يتنافسون بينهم فيها أما في المناسبات الدينية وخصوصاً في شهر محرم فان السياسيين والمسؤولين استغلوا هذه المناسبات تحت تأثير الحس الجمعي فأغلبهم في شهر محرم يلبس السواد ليس البدلة والرباط بل الدشداشة وينحرون الذبائح ويقيمون المواكب ويوزعون الطعام بأيديهم وكل هذا بأموال الشعب التي سرقوها ويمشون بضعة خطوات مع المشاية ويلطمون صدورهم ويبكون كذباً ورياء والمشكلة ان هذه الحيل تنطلي على بعض السذج من أبناء الشعب ومنهم من يلبس العمامة والجبة في العراق وعندما يغادر الى مقر إقامته في الخارج يلبس (التيشرت والجينز) فأسفي على مجتمع يقاد تحت تأثير الحس الجمعي السلبي وليس الايجابي .